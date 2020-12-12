Погодные изменения становятся для киевлян стихийным бедствием. Ливни затапливают столицу из-за изношенных коммуникаций. Снегопады приводят к транспортному коллапсу. Трубы не выдерживают сильных морозов — без отопления остаются целые микрорайоны. А сейчас на Киев «напал» гололёд

Выяснилось, что гололедица способна парализовать не только автотранспорт, но и пешеходов.

В соцсетях нынешнее явление уже назвали «Армагеддон «Виталик» — по имени мэра столицы Виталия Кличко. Киевляне просят и даже требуют от местной власти навести порядок в городе. Ледяной локдаун: шокирующие кадры центра Киева © скриншот видео Украина.ру

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что в государстве вообще нет жилищной политики, причем много лет:

«Вчера журналист спросила меня, вызовет ли подорожание услуг ЖКХ коллапс системы ЖКХ. Я ей ответил, что в Украине нет системы ЖКХ, её после 2014 года уничтожили.

Гололёд в Киеве и импотентность городских служб — тому подтверждение. В Киеве даже дворников в три раза меньше, чем в Минске (хотя Минск гораздо меньше Киева), и в 10 — чем в Москве.

Потому что в Киеве дворников не столько, сколько положено по нормам, чтобы система ЖКХ работала, а столько, сколько Кличко на их содержание не жалко денег из тех, что остались после воровства. По технике и материалам ситуация такая же.

Нет в государстве ни жилищной политики, ни политики ЖКХ, ни системы ЖКХ, ни системы управления и контрольно-надзорных функций, ни системы защиты прав потребителей.

Всё уничтожено. В нашей стране даже гололёд — это нерешаемая задача.

Ночью в Киеве 272 дворника с гололёдом боролись. Вдумайтесь! Менее 300 человек на целый мегаполис, на 2000 улиц города».

Народный депутат Ренат Кузьмин написал, что нечего жаловаться на власть, если только недавно переизбрали мэра Кличко:

«Киевляне, не нужно жаловаться на «ледяной смерч Виталик». Каток на улицах города вам не нравится? Так вы же сами выбрали себе мэра. Вы же сами выбрали себе городскую власть. Как говорится, бачили очі, що купували.

Но вы же европейцы, вы обязательно проголосуете за него ещё раз. И ещё раз. И ещё. Не жалуйтесь больше. Сами виноваты». Полуголые «снегурочки» раздавали шампанское в центре Киева © скриншот видео Kievmap

Политический эксперт Янина Соколовская обратилась к людям с призывом быть человечнее, ведь что еще остается в этой ситуации:

«Еду по обледенелому Киеву. На дороге, на обочине сидит старик. Останавливаюсь, выскальзываю из машины по гололёду, подползаю, подаю руку, поднимаю, довожу до дверей подъезда, застреваю, люди подают мне руки, по цепочке доводят до машины. И так — четыре раза. Это, прости Господи, как у Хармса, когда бабушки все падали и падали.

И тут я не об успехах киевских коммунальных служб. Я о взаимопомощи киевлян, о готовности подать друг другу руку, об умении сплотиться, когда власти в очередной раз не оправдывают возложенное.

Мы остаёмся людьми — с разными политическими взглядами, доходами, планами, устремлениями. Мы любим наш город — с его не(а)чищенными улицами, пробками, безалаберностью, культурным флером.

Мы подаем друг другу руки».

Прощание с квартирой. На Украине будут жестко бороться с долгами за ЖКХ © Украина.ру/Стрингер Алексей Кучеренко подробно объяснил, почему возник коллапс в Киеве:

«К тому моменту, пока Союз собственников жилья Украины не стал разбираться с тарифами на содержание домов и придомовых территорий, в Киеве действовала схема обмана киевлян.

Деньги за содержание и уборку межквартальных проездов и тротуаров были заложены как в сметах ШЕДов, так и в тарифах на содержание для жителей под названием «придомовая территория». Шеды просто получали деньги ни за что, а мы с вами оплачивали уборку того, что нам не принадлежит.

После начала нашего суда против КГГА в дело включился Госпотребзащита и обнаружил злоупотреблений и лишних начислений на десятки миллионов гривен. Вместо признания своей вины, извинений и перерасчета управляющие компании (по команде «сверху», думаю) пошли судиться и затягивать время.

Суды они проиграли, денег нам с вами так и не вернули, штрафы платят из наших с вами денег. В результате Управляющая дирекции их теперь не чистит потому что не имеют права, Шеды не чистят, потому что плюют.

Но квартплату вам никто не пересмотрел! КГГА обещает только в следующем (!!) году провести разграничение и определение балансовой принадлежности. Это надо делать немедленно и на это надо выделить деньги из городского бюджета! А пока — падайте, платите и не… ть! Не фиг шастать! (Все это я пытался рассказать в ходе выборов — вы видимо не услышали».

Блогер Евгений Хурсин пошутил, что власти опять обвинят Россию в своих проблемах:

«Всю соль украл в Киеве Янукович? Или таки диверсия Кремля? Почему молчат Кличко, Геращенко и Шкиряк?»