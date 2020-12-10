Все-таки украинцы уйдут в локдаун. Не на новогодние праздники, как ожидалось, а сразу после них. Правительство Украины приняло решение закрыть страну на карантин с 8 по 24 января 2021 года

Будут закрыты все торговые центры, фитнес, образовательные и развлекательные учреждения, рестораны и так далее. Кроме общественного транспорта, аптек, почты и банков. Как оценили эпидемиологические меры властей, эксперты высказались в своих социальных сетях.

Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает решение избирательным, а значит, неэффективным: «"Локдаун" в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Выборочный карантин. При этом общественный транспорт, детские сады, банки, аптеки, почта и гостиницы будут работать. Власть несомненно и традиционно будет бездействовать. Ничего не меняется. Снова необъяснимая и неоправданная избирательность, больше напоминающая деятельность ОПГ».

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Народный депутат Александр Дубинский считает, что локдаун приведет к кризису в экономике уже весной: «Жёсткий локдаун с 8 по 25 января означает, что экономика в январе работать не будет вообще. Налоговых сборов не будет. Работы тоже. Но будут долги по коммуналке. Шмыгалята делают квантовый скачок сначала к дефолту бюджета, а потом и по внешнему долгу. Хаос с таким хозяйствованием можно ждать уже к марту-апрелю».

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Директор экономических программ Института будущего Анатолий Амелин тоже раскритиковал решение правительства, но лишь потому, что уходить на карантин следовало до праздников, а не после них: «Тот случай, когда решения приведут к новым смертям. К концу января проверим этот прогноз…

Что произойдет:

1. Как обычно: Елки, корпоративы, ярмарки, концерты на НГ праздники, Рождество и церковные службы. Все это в зимний период приведет к пику заболеваемости 13-15 января (аккурат к середине карантина).

2. Статистика врет, по официальной статистике переболевших 2%, по реальной (опросы бизнеса) показывают 15-20%. Оглянитесь вокруг.

В моем окружении цифра переболевших подбирается к 30%

3. Согласно официальной статистике, заболевших в сутки будет более 20-25 тыс. человек (трендовый прогноз).

По неофициальной (реальной), можно умножить на 3.

До 60 тыс. человек в сутки (!).

4. Коллапс медицинской системы неизбежен.

Количество койко-мест под ковид, к слову, снижается.

В стране всего 52 тыс. коек.

5. Перенос карантина с НГ на январь добавит, по нашим оценкам, 4-5 тыс. смертей людей, которые не должны были умирать.

Кто за это будет отвечать?

6. Рост летальности и коллапс медсистемы вынудит продлить локдаун до середины февраля.

7. Потери экономики от локдауна кто-то считал?

Зато новогодние продажи всех порадуют, вопрос, надолго ли?

P.S. Я переболел. У меня нет причин паниковать. Но данное решение точно не считаю оправданным. С наступающими вас, сограждане… вопрос только, с чем?»

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Блогер Евгений Ихельзон не поддерживает идею карантина: «Локдаун будет введен по требованию МВФ, поэтому, друзья, давайте просто посидим дома ещё год-два. Нас ведь просят зарубежные партнёры, а нам дорога дружба с ними. Это глупая шутка, если что. Мне кажется, мы больше не вернёмся к научному мировоззрению, убеждённость в том, что закрытый спортзал спасает бабушек от смерти, никуда не денется, и этим людям можно будет скормить любое говно. Лишь бы столовые приборы были красивые. Мне кажется, если мы против локдауна, мы должны быть более агрессивны. Мы должны выгрызать свое право на жизнь».

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Журналист Сергей Щербина написал о двух последствиях позднего карантина: «Я так понимаю, логика в том, чтобы дать народу отпраздновать праздники и не мотать нервы. Это фантастика, конечно. Дать публике отфестивалить, как ей нравится, с 25-го по 8-е, а потом закрыть магазы, ТРЦ, рестораны, сферу развлечений и прочее. Гуляем как в последний раз и грохнем бизнес.

С точки зрения здравого смысла этот жёсткий карантин будет до той же жопы, что и карантин выходного дня. Придётся потом делать втрое меньше государственных тестов, чтобы и так несчастную статистику под "победу над ковидом" подвести. А бабла на частные тесты у народа и так не будет.

Понятно, что основному электорату праздники важнее бизнеса и дохода. Пережитки родо-племенного строя преодолеть не сумели по сей день. Но к февралю электорат может сильно удивиться, когда оливье закончится. Зато героический Кабмин формально прикроет себе задницу. В этом вижу главный и, в сущности, единственный смысл этого мероприятия».

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А вот бизнесмен Гарик Корогодский считает, что единственный способ снизить число заболевших в стране — это уйти на карантин и снизить контакты: «РАД РЕШЕНИЮ КАБМИНА. Конечно, я бы сделал иначе, гораздо строже. Транспорт бы не ходил, садики б не работали. Никто бы не работал, а государство бы помогало всем гражданам, а не бизнесу, что не так уж и дорого. Тем не менее аплодирую решению Кабмина, если еще будут расстреливать злостных нарушителей — ваще збс. "Дрим" в локдаун брать с арендаторов арендную плату не будет, никаких справок для этого брать не надо».

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Политтехнолог Алексей Голобуцкий написал: «Итак, локдаун введут с 8 по 25 января. Очередное бессмысленное решение. Для галочки. Мы, мол, заботимся о людях. Даём им отгулять все праздники и ещё три недели дополнительно…»

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Политический эксперт Михаил Чаплыга в локдауне увидел сплошное притеснение по всем признакам: «ДРУГИ… вот скажите мне, Лох Даун — это эпидемиологическое мероприятие или религиозно-политическое? Ну только честно!

Вот вводит ЗЕЛЕНСКИЙ своим шмЫгалем нам Лох Даун с 8-го числа… Почему? Потому, что нельзя католикам свободно праздновать, а православным карантинить…

Вводит ЗЕЛЕНСКИЙ своим шмЫгалем Лох Даун весьма странный… это когда чернь и середнячков запирают на нижних палубах, а на верхних все ок. Ну, чтоб чернь не перегружала больницы и не заражала господ… Выходит, Лох Даун — это мероприятие ритуальное… политико-религиозное и никакого отношения к реальной реакции на медпоказания не имеет. Не так ли?»