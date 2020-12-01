Как сегодня вспоминали эту дату эксперты и политики — в обзоре соцсетей.
Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник напомнил, за что же именно голосовали граждане в 1991 году:
«Сегодня нет дискуссии о том, должна быть Украина быть независимой или нет — нет — это наше право украинского народа; но, как и тогда, остро стоит вопрос выполнения элитами своих обязательств взятых перед украинским народом.
29 лет назад на референдуме за независимость 90,32% украинский проголосовала "за" Независимость (при явке в 84%). Началась история новой Украины. Хотя те же люди в марте 1991 голосовали "ЗА" сохранение Украины в СССР (80,2%).
Ситуация стремительно менялась. Это единственный референдум, результаты которого были реализованы в истории Украины (нереализованные Закарпатский, Одесский, Луганский и Донецкий местные референдумы, референдум 2000 года о сокращении депутатов и двухпалатный парламент; вне украинского правового поля — Крымский и Донбасские референдумы 2014).
В любом случае, 1 декабря 1991 года, создавая Украинское государство, граждане не голосовали за: 1. Членство в НАТО и ЕС; 2. Послов G7 и МВФ, других кредиторов и их представителей, которые в значительной степени определяют государственную политику в Украине; 3. Разрушение социальной системы, вымирание и эмиграцию; 4. Дикую приватизацию и олигархов; 5. "Армавир" и "новую гуманитарную политику"…
Решение украинского народа есть, но за реальную Независимость и государство, общественную солидарность еще предстоит бороться».
Политолог Елена Дьяченко написала об истинных идеях независимости:
«Более 90% украинцев 1 декабря 1991 года проголосовали на референдуме в поддержку Акта провозглашения государственной независимости Украины от 24 августа 1991 года.
За 29 лет с того момента концепция независимости поменялась с "встать с колен" на "встать с коленно-локтевой позиции снова хотя бы на колени". Как так незаметно получилось, неясно.
Мне кажется, начинали мы с лучшей идеи и к ней стоит вернуться».
Социолог Виталина Буткалюк поделилась своими профессиональными наблюдениями:
«Сегодня, 1 декабря, — 29 лет референдума. Тогда 90% жителей поддержали Акт о независимости Украины. А что сегодня?
Согласно данным опроса RBGroup (ноябрь, 2020 г.), сегодня 85% граждан поддержали бы Акт о провозглашении независимости. Не поддержали бы — 15% украинцев.
Хитросплетения украинской действительности таковы, что несмотря на доминирующее в общественном сознании желание независимости, большая часть украинского населения не считают Украину независимой.
Согласно результатам опроса Института социологии (сентябрь, 2020 г.), большинство украинцев считают, что внешняя политика и межгосударственные отношения Украины зависимые от внешнего воздействия (66%).
Половина украинцев (51%) считают, что действия Украины является в той или иной степени зависимыми при сотрудничестве с международными организациями.
Что касается внутренней политики, то в общественном восприятии она также во многом не является самостоятельной. В частности, половина респондентов (51%) считает зависимыми от внешнего воздействия внутриполитические действия государства, 62% респондентов говорят о зависимости украинского государства в реализации экономических реформ, 54% — в реформировании системы здравоохранения.
Даже в такой ключевой, судьбоносной, для страны сфере как оборонная политика и вопросы войны и мира, государственная политика Украины, по мнению большинства граждан (61%), не является самостоятельной.
P.S.: Сейчас звучит очень много манипуляций по поводу интерпретации событий 29-летней давности. Не надо забывать, что на первом референдуме 17 марта 1991 года, большинство жителей СССР (78%), в том числе и УССР, высказались за необходимость сохранения СССР».
Общественный деятель Александр Скубченко считает, что за время независимости страна утратила свой многонациональный колорит:
«1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, который подтвердил Акт провозглашения независимой Украины. "Украинцы, русские, евреи, поляки — все, для кого Украина стала Родиной, неужели мы не можем отстоять себя?" — гласил призыв проголосовать "да!" Акту провозглашения независимости Украины.
Проголосовали. Сегодня Украина стала Родиной лишь для "титульной нации" и мачехой — для всех остальных.
Разве наши предки тогда, в 1991, о такой Украине мечтали?
Разве большинство поддержало бы этот Акт, зная, что через пару десятков лет станет в СВОЕЙ стране вторым сортом, что власть растопчет право на родной язык, подвергнет гонению родную культуру и церковь?
Разве для какой-то там "украинской нации" Бандеры наши советские предки тогда учреждали Украину?
Разве проголосовал бы тогда Юго-восток, Донбасс за "одна страна — одна нация — одна мова" — за, по сути, нацизм в многонациональном государстве?
Ответ каждый знает. И именно в этом ответе — путь к миру.
Путь к разнообразию и уважению культур, к многонациональному богатству, а не — к построению "титульной нации" и дискриминации всех остальных.
Путь, с которого многонациональная Украина сегодня сбилась».
Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что эти годы были для ее страны непростыми, а независимость — выстраданной:
«Этот день 29 лет назад. 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум, на котором украинцы сказали «Да» независимому государству. В тот же день состоялись первые выборы Президента Украины, где в первом туре победил Леонид Кравчук.
За 29 лет наша страна многое видела и пережила. Многое потеряно и приобретено. Мы сдали экзамены на независимость на двух Майданах и на войне.
У нас выросло новое поколение, которое родилось в независимой Украине. Это наше главное достояние. Это ради него люди стоят на Майдане и идут на войну.
У нас будет много испытаний. Но они не будут тяжелее, чем те, что уже были. С Божьей помощью справимся!»
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что украинцы привыкли отмечать День Независимости 24 августа, хотя на самом деле 1 день декабря «для нашего государства не менее выдающийся»:
«29 лет назад на Всеукраинском референдуме Украина подтвердила право на независимость. Фактически, единственная страна из постсоветских республик.
Вячеслав Чорновил говорил — «Украина начинается с тебя». И в 1991 году Украина началась именно благодаря 90% голосов «За» от граждан 24 областей, Автономной республики Крым, Киева и Севастополя. В частности, тогда из них «Да, подтверждаю» — более 80% в Донбассе и 54,19% в Крыму.
Референдум не только доказал право народа на получение своей независимости, но и начал новый этап для признания Украины в мире. Хотя дальше нас ждали еще Майданы, кризис и войны, этот выбор украинского народа — факт.
Когда мы дискутируем об истории — хотя это и хорошее упражнение — мы оглядываемся назад. Из-за чего у нас нет споров — мы все хотим лучшего будущего для своих детей.
Вспоминаю, как 29 лет назад, работая журналистом, делал репортажи, опросы простых людей по всей стране как раз накануне дня референдума. И все их ответы несли нечто общее — надежду на лучшее будущее.
Именно вера в лучшее будущее и сегодня является тем, что способно нас объединять и объединят. Особенно во время испытаний COVID-19, которые переживает страна. Главное — продолжать верить».