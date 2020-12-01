1 декабря – еще одна важная дата в истории независимости Украины. Именно в этот день 29 лет назад был проведен референдум, на котором подавляющее большинство украинцев высказались за суверенитет

Как сегодня вспоминали эту дату эксперты и политики — в обзоре соцсетей.

Политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник напомнил, за что же именно голосовали граждане в 1991 году:

«Сегодня нет дискуссии о том, должна быть Украина быть независимой или нет — нет — это наше право украинского народа; но, как и тогда, остро стоит вопрос выполнения элитами своих обязательств взятых перед украинским народом.

29 лет назад на референдуме за независимость 90,32% украинский проголосовала "за" Независимость (при явке в 84%). Началась история новой Украины. Хотя те же люди в марте 1991 голосовали "ЗА" сохранение Украины в СССР (80,2%).

Бортник рассказал, как региональные элиты поделят Украину — ВИДЕО © кадр из видео Украина.ру

В любом случае, 1 декабря 1991 года, создавая Украинское государство, граждане не голосовали за: 1. Членство в НАТО и ЕС; 2. Послов G7 и МВФ, других кредиторов и их представителей, которые в значительной степени определяют государственную политику в Украине; 3. Разрушение социальной системы, вымирание и эмиграцию; 4. Дикую приватизацию и олигархов; 5. "Армавир" и "новую гуманитарную политику"…

Решение украинского народа есть, но за реальную Независимость и государство, общественную солидарность еще предстоит бороться».

Политолог Елена Дьяченко написала об истинных идеях независимости:

«Более 90% украинцев 1 декабря 1991 года проголосовали на референдуме в поддержку Акта провозглашения государственной независимости Украины от 24 августа 1991 года.

За 29 лет с того момента концепция независимости поменялась с "встать с колен" на "встать с коленно-локтевой позиции снова хотя бы на колени". Как так незаметно получилось, неясно.

Мне кажется, начинали мы с лучшей идеи и к ней стоит вернуться».

Социолог Виталина Буткалюк поделилась своими профессиональными наблюдениями:

Страна идет не туда: социологи замерили настроения украинцев © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Согласно данным опроса RBGroup (ноябрь, 2020 г.), сегодня 85% граждан поддержали бы Акт о провозглашении независимости. Не поддержали бы — 15% украинцев.

Хитросплетения украинской действительности таковы, что несмотря на доминирующее в общественном сознании желание независимости, большая часть украинского населения не считают Украину независимой.

Согласно результатам опроса Института социологии (сентябрь, 2020 г.), большинство украинцев считают, что внешняя политика и межгосударственные отношения Украины зависимые от внешнего воздействия (66%).

Половина украинцев (51%) считают, что действия Украины является в той или иной степени зависимыми при сотрудничестве с международными организациями.

Что касается внутренней политики, то в общественном восприятии она также во многом не является самостоятельной. В частности, половина респондентов (51%) считает зависимыми от внешнего воздействия внутриполитические действия государства, 62% респондентов говорят о зависимости украинского государства в реализации экономических реформ, 54% — в реформировании системы здравоохранения.

Даже в такой ключевой, судьбоносной, для страны сфере как оборонная политика и вопросы войны и мира, государственная политика Украины, по мнению большинства граждан (61%), не является самостоятельной.

P.S.: Сейчас звучит очень много манипуляций по поводу интерпретации событий 29-летней давности. Не надо забывать, что на первом референдуме 17 марта 1991 года, большинство жителей СССР (78%), в том числе и УССР, высказались за необходимость сохранения СССР».

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что за время независимости страна утратила свой многонациональный колорит:

Скубченко: Зеленский обращается к «патриотам», а не к тем, кто живёт в Донбассе © Facebook, Александр Скубченко

Проголосовали. Сегодня Украина стала Родиной лишь для "титульной нации" и мачехой — для всех остальных.

Разве наши предки тогда, в 1991, о такой Украине мечтали?

Разве большинство поддержало бы этот Акт, зная, что через пару десятков лет станет в СВОЕЙ стране вторым сортом, что власть растопчет право на родной язык, подвергнет гонению родную культуру и церковь?

Разве для какой-то там "украинской нации" Бандеры наши советские предки тогда учреждали Украину?

Разве проголосовал бы тогда Юго-восток, Донбасс за "одна страна — одна нация — одна мова" — за, по сути, нацизм в многонациональном государстве?

Ответ каждый знает. И именно в этом ответе — путь к миру.

Путь к разнообразию и уважению культур, к многонациональному богатству, а не — к построению "титульной нации" и дискриминации всех остальных.

Путь, с которого многонациональная Украина сегодня сбилась».

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что эти годы были для ее страны непростыми, а независимость — выстраданной:

Слуга народа Верещук признала, что фракция не оправдала ожиданий украинцев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За 29 лет наша страна многое видела и пережила. Многое потеряно и приобретено. Мы сдали экзамены на независимость на двух Майданах и на войне.

У нас выросло новое поколение, которое родилось в независимой Украине. Это наше главное достояние. Это ради него люди стоят на Майдане и идут на войну.

У нас будет много испытаний. Но они не будут тяжелее, чем те, что уже были. С Божьей помощью справимся!»

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что украинцы привыкли отмечать День Независимости 24 августа, хотя на самом деле 1 день декабря «для нашего государства не менее выдающийся»:

«29 лет назад на Всеукраинском референдуме Украина подтвердила право на независимость. Фактически, единственная страна из постсоветских республик.

Вячеслав Чорновил говорил — «Украина начинается с тебя». И в 1991 году Украина началась именно благодаря 90% голосов «За» от граждан 24 областей, Автономной республики Крым, Киева и Севастополя. В частности, тогда из них «Да, подтверждаю» — более 80% в Донбассе и 54,19% в Крыму.

Референдум не только доказал право народа на получение своей независимости, но и начал новый этап для признания Украины в мире. Хотя дальше нас ждали еще Майданы, кризис и войны, этот выбор украинского народа — факт.

«Дали в ухо яйцом»: появилось видео нападения на министра культуры Украины Ткаченко © commons.wikimedia.org, V.lyaschenko

Вспоминаю, как 29 лет назад, работая журналистом, делал репортажи, опросы простых людей по всей стране как раз накануне дня референдума. И все их ответы несли нечто общее — надежду на лучшее будущее.

Именно вера в лучшее будущее и сегодня является тем, что способно нас объединять и объединят. Особенно во время испытаний COVID-19, которые переживает страна. Главное — продолжать верить».