На Украине 28 ноября вспоминали жертв Голодомора. Традиционно мнение украинцев разделись по поводу трактовки этой трагической страницы в истории. Но бесспорно одно: эта дата остается еще одним политическим и пропагандистским инструментом власти

Журналист Дмитрий Василец убежден, что такие трагические события очень эффективно работают, чтобы разжечь ненависть ко всему русскому: «Сегодня на официальном уровне украинские политики стенают по голодомору, который они давно поставили на службу государственной пропаганды. Политикам необходимо максимально разжечь ненависть ко всему русскому, поэтому используют даже трагедии из прошлого. Плевать, что во времена голодомора Украиной управляли поляк с украинцем (Касиор и Чубарь), которые не совсем корректно отчитывались тогда перед грузином, за что оба и были расстреляны.

И тут сложно не согласится с грузином, ведь их некомпетентность привела к массовой гибели людей. Все это меня наталкивает на вопрос: а почему до сих пор не расстреляны Супрун, Порошенко, Турчинов, Яценюк и тд??? Ведь эти лица напрямую причастны к экономическому геноциду украинцев, их некомпетентность с воровитостью тоже прямо привела к массовой гибели людей! Особенно ярко это видно во время пандемии на нашей "отреформированной" Супрун медицине. Кто-то думал вообще сколько тысяч украинцев не получило надлежащей медицинской помощи и погибло благодаря "реформаторским талантам" Супрун? Ну а любителям подискутировать на тему голодомора, мол это все организовали "русские, коммунисты, грузин" и тд, прошу по ссылке к Александру Семченко, поспорьте с ним и архивными документами. Творческих успехов…»



Народный депутат Макс Бужанский от властной партии «Слуга народа» генеральную линию власти не разделяет: «Казалось бы, ничто не мешало Порошенко просто почтить память погибших от голода. Но он использовал эту церемонию для рекламы шестисот принятых его парламентом законов и попыток упрекнуть Зеленского в том, что тот почтил память погибших как то не так, как требовал Порошенко. Собственно это всё, что нужно знать об искренности скорби Петра Алексеевича, цинично спекулирующего трагедией Голодомора».

https://t.me/MaxBuzhanskiy/6023

Политолог Кость Бондаренко поддержал народного депутата: «Макс Бужанский пишет: «Казалось бы, ничто НЕ мешало Порошенко просто почтим память погибших от голода. Но он использовал эту церемонию для рекламы шестисот принятых его парламентом законов и попыток упрекнуть Зеленского в том, что тот почтил память погибших как то не так, как требовал Порошенко». На самом деле это не только про Порошенко. Это интересное явление, которое мой приятель назвал «сувенирным украинством», имея в виду попытки наших политиков не столько «быть», сколько «казаться». Некий комплекс «политических отличников» — чтобы избиратели увидели и сказали: «Какой искренний человек! А как крестится в церкви! А как поет! А как знает историю! ». Поэтому и определенные глубоко интимные вещи (скорбь, переживания и т.п.) превращаются в часть политического ритуала. И потом не спрашивайте, почему у большинства политиков не растет популярность, а антирейтинг доминирует над рейтингом. Потому что когда память умерших от голода смешивается с желанием свести политические счеты, то получается ситуация, как в американском анекдоте: кладбище, могила, надпись: «Здесь лежит Джон Смит, чья безутешная вдова владеет обувным магазином на М-стрит, открыто с 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных».

Блогер Анатолий Шарий тоже высказался на тему Голодомора: «Для меня голод 32-33, 46-47 — это катастрофа, которую нельзя поставить под сомнением, ибо она несомненна, как несомненна и неоспорима катастрофа гибели миллионов в Великой Отечественной. Я не буду, конечно, как дрессированная собачка чтить память и делать скорбное лицо в определенные даты. И никогда я не буду, как тот же Зе со своим "синьор Голодомор" глумиться над этой трагедией. Потому что слышал я о ней не из пропагандистских передач, а от тех, кто выжил в этом аду».



Блогер Мирослава Бердник написала об истории возникновения массового понятия про голодомор: «Меня как-то спросил — кто впервые ввел в массовое сознание понятие "голодомор". Многие люди моего поколения хорошо помнят, как в нашем детстве бабушки и дедушки, вспоминая про голод 1932-33 гг., говорили "голодовка". Никто ничего не скрывал. Во время гробков люди расстилали на кладбище рушныки и поминали умерших предков, в т.ч. и тех, что умерли во время голода. Спокойно, уважительно, обстоятельно. Мне о голоде рассказывали и бабушка (дед был вообще по жизни молчун), и отец, который маленьким еле пережил голод, на коленях весной ползая и собирая молодую лободу, а также соцветия акации. Спасло то, что дед устроился в соседнем селе Галавурове, где уже был колхоз, и председатель пошел ему навстречу и дал в качестве аванса продукты. Потому, что колхозы помогали своим членам, а хуже всего было единоличникам. Поэтому отвечаю про голодомор: Голодомор — это попытка стигматизировать трагические страницы прошлого, превратив их в информационное оружие против России. Голодомор — это не голод, а геноцид при помощи искусственно организованного голода. Впервые попытка заменить в массовом западном сознании понятие холокоста и евреев как наиболее пострадавшей нации в результате нацистского геноцида на голодомор и украинцев как нации, наиболее пострадавшей в результате коммунистического геноцида русскими произошла в начале 80-х.

И честь ее озвучить была предоставлена будущей жене Виктора Ющенко, а тогда начинающей общественной деятельнице украинской диаспоры США Кэтрин-Клер Чумаченко. Вот скан газеты "The Ukrainian Weekly" за 1983 год, в котором впервые прозвучал термин "голодовый холокост", который вскоре был заменен на более удобоваримое "голодомор". Тем более, что еврейская диаспора воспрепятствовала попытке перетянуть на себя понятие "холокост".

Кстати, эта публикация в очередной раз доказывает русофобские истоки сегодняшних т.н. "декоммунизационных" законов — в начале 80-х годов, когда даже в воспаленном воображении никто не мог себе представить развал СССР, диаспорные последыши фашистов обвиняли в голоде не СССР, а Россию (посмотрите на плакаты), которая пережила такой же голод. Несмотря на то, что в почти таком же голодном 1929-м году на Украину в качестве продовольственной помощи из РСФСР поступило больше зерна, чем УССР тогда произвела».



Политолог Олеся Яхно в свою очередь процитировала слова канадского премьер-министра: «Из заявления Джастина Трюдо, призвавшего соотечественников почтить память жертв Голодомора в Украине: «С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод — геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости.

Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании… В эту мрачную годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины».



Политический эксперт Янина Соколовская тоже привела последние западные открытия об украинской трагедии: «Сегодня, к дате и своевременно, жаль, что не раньше, вышло вот такое исследование. Тут и Кембридж, и радио Свобода, и разнообразные исследовательские организации подключились. Открытие правды о Голодоморе не менее важно, чем свеча на окне, которую через час многие из нас поставят у окна. Читайте, помните, вдумывайтесь. Хотя многое из опубликованного на современный мозг не натягивается, как не может украинская беда натянуться на политический глобус, до сих пор позорно обсуждающий, признавать ли Голодомор геноцидом».

