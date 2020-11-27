Донецкий журналист Рамиль Замдыханов встретился в прямом эфире с дончанами, переехавшими в Киев, и был шокирован тем, что от них услышал, сообщает Telegram-канал Украина.ру 27 ноября

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КРТ — это моя телевизионная альма-матер, ей я отказать не могу. Хотя, коллеги подтвердят, отказывался.

В первую очередь — и я говорил это в эфире — потому что считал и считаю, что дискуссии, ток-шоу и прочая ругань в медиа-пространстве, хоть и собирает неравнодушные аудитории, в итоге деструктивна.

Люди еще сильнее укореняются в своей правоте, еще сильней ненавидят оппонента, еще сильнее обозляются.

Поэтому договорились так — я именно эту точку зрения озвучиваю и слишком долго в эфире не сижу.

Но получилось как в анекдоте, который я там тоже рассказал, вы этот анекдот знаете. Когда человек пришел на ипподром, нагнулся завязать шнурки, а кто-то положил ему на спину седло.

— И что?

— Пришел вторым…

Это я к тому, что если пришел на подобное шоу, то хочешь — не хочешь, а будешь вовлечен в драку и свару.

Что в итоге и получилось, пусть я этого и не желал.

Пересказывать все реплики не буду, а одну упомяну.

Ведущий спрашивает у одного из участников эфира в Киеве, бывшего дончанина, члена какого-то там добробата:

— А как вы, дончанин, относитесь к нынешнему Донецку?

— А вот как. У заводчиков собак есть такое правило, если сука загуляла со случайным кобелем ее пристреливают.

Желающие убедиться, что я не вру, можете посмотреть самостоятельно.

И вывод, который я сделал для себя, а вы можете с ним не соглашаться. Или согласиться, дело ваше.

На Украине сейчас очень много хороших людей. Их там всегда было очень много. Даже большинство. Но оружие в руках у других. И эти другие все еще настроены очень решительно, не обольщайтесь.

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