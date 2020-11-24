Интервью бывшего главы Офиса президента российской журналистке Ксении Собчак не осталось незамеченным на Украине. Эксперты оценили позиции Андрея Богдана слабыми, а его политический опыт — деструктивным для страны. Об этом они написали в своих социальных сетях

Политический эксперт Владимир Корнилов указал политику и юристу Богдану, что Россия и так идет навстречу Украине:

«Экс-глава Офиса президента Украины призвал Путина «сделать шаг назад» по Минским соглашениям. Напоминаю Богдану, что само по себе подписание Минска было не одним, а десятью шагами назад. В Киеве никак не хотят задать себе вопрос: какие сражения проиграл Донбасс, чтобы вдруг капитулировать???»



Бывший народный депутат Елена Бондаренко обратила внимание на отношение Богдана к евреям:

«Вырезать евреев и поляков — это нюансы. Дословно сказанул Андрей Богдан в интервью Собчак. А я думала, что он умнее. Увы».



Политолог Янина Соколовская считает, что нынешняя власть предает интересы своей страны:

«Сегодня особенно ясно, чем нынешняя власть отличается от предыдущей. Если предыдущая собирала материалы для иска против РФ в Гааге, то нынешняя готовит сама для себя явку с повинной в трибунал. Из первых же слов интервью Богдана мы узнаем, что у Зе подготовили некий план урегулирования на Донбассе, который отдали не в парламент, а передали непосредственно Путину. Но тот не согласовал. Как говорилось в известном фильме, это же просто какой-то ПОЗОР!»



Журналист Ярослава Коба верит в переговорные способности Андрея Богдана:

«Посмотрела интервью Собчак — Богдан, Богдан обратился к Путину, чтобы тот отступил назад. Очень так мило и искренне обратился. Не знаю, как вы, а я уверена, что теперь все наладится».



Журналист, экономический эксперт Артем Петренко считает, что Богдан не показал себя с сильной стороны ни как политик, ни как технолог:

«Несколько впечатлений от интервью Андрея Богдана российской журналистке и политику Ксении Собчак. Богдан — не политик. За все пространное интервью он не сформулировал ни одного стройного тезиса по поводу развития Украины и показал свое незнание международной политики.

Богдан — не государственный деятель. Он никак не отреагировал на множественные манипулятивные тезисы Собчак, основанные на российской пропаганде и искажающие действительность. По сути, он практически поддакивал, нанося вред информационной безопасности своей страны. Он не обозначил стройной позиции относительно действий России по отношению к Украине и возможных путей для окончания войны, хотя бы так, как это, например, делает журналист Дмитрий Гордон.

Богдан — не политтехнолог. Он не удосужился подготовить к интервью достаточное количество тезисов, чтобы донести до зрителей нужную информацию.

Если целью интервью была поддержка российской информационной атаки на Украину по поводу мифического участия украинских спецслужб в заманивании российских боевиков-вагнеровцев в Минск, то это очень грустно».



Маркетолог Алена Тараненко разобрала интервью на ошибки и кейсы другим политикам в назидание:

«Я думаю так: выступления любых публичных людей, включая тех, с кем у вас разные взгляды, — это все уроки, кейсы. Вышло интервью Богдана с Собчак. На нем можно построить отличную лекцию о некоторых правилах хорошего интервью. Выбрала пять пунктов, дополняйте.

1. Если нечего сказать, то не давайте интервью.

У каждого интервью должна быть цель. Если цель — все от всех скрыть, ничего никому не сказать, то не надо давать интервью. Видео — демонстрация последствий. Допускаю, что там есть тезисы для пары людей, но я рассматриваю это видео как продукт для масс.

2. Говорите то, что вам нужно сказать.

Озвучьте то, на чем вы стоите, повторите свою позицию другими словами, приводите разные аргументы в пользу сказанного. Помогает, если перед интервью цель была сформулирована на бумаге, ключевые сообщения были записаны и отрепетированы. Каждый читатель или зритель должен без усилия считать позицию героя. Как правило, я легко вычленяю ключевые сообщения из любого текста. Из этого не смогла. Если вам удалось — напишите.

3. Победите слова-паразиты.

Это несколько часов работы с тренером. В этом случае фразы паразиты «Я не знаю…» и «Я могу ошибаться…». Кто еще не смотрел интервью, но собирается, прошу, посчитайте точное количество этих фраз, я буду вам благодарна за цифру (знать хочу, пересматривать не хочу).

4. Берите паузу перед тем, как начать отвечать, чтобы сформулировать ответ.

Даже 10 секунд молчания в кадре, во время которых вы формулируете мысль, выглядят нормально. В этом интервью вместо 10 секунд тишины эфир заполнялся теми самыми фразами-паразитами.

5. Деконструируйте вопросы.

Например, вас спрашивают «Будете ли вы сотрудничать с этой мразью в ближайшие годы?» Если вы отвечаете только на вторую часть вопроса о работе в ближайшем будущем («В ближайший год точно нет»), это автоматически означает, что вы согласились с первой частью вопроса, где утверждается, что этот человек — мразь. Такая ловушка. Вот как это было в интервью.

— Можно сказать, что Зеленского погубил Facebook?

— Не Facebook, а чувствительность к СМИ.

Иными словами: по мнению героя, Зеленский погублен. Интервьюер вложил собственный тезис в рот гостю, а тот не заметил.

— Вы сами, своими руками, привели ко власти неопытного, ничего не знающего в политике человека?

— Не согласен. Почему сам? Это была командная работа.

Иными словами: наша команда привела к власти неопытного, ничего не знающего в политике человека.

Интервьюер вложил собственный тезис в рот гостю».

