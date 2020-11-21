Главред издания «Страна» Игорь Гужва проанализировал, что не так с гербом: «Проект большого герба Украины уже раскритиковали «под ноль» все кто только мог. В основном — по поводу, скажем так, спорного качества исполнения творения. Но в гербе есть и серьезные смысловые проблемы. Предложенный вариант имеет четыре основных символа: малый герб Украины (трезубец), воина-казака, архангела Михаила и льва. Первые два являются обязательными символами по Конституции. А вот по двум другим есть вопросы. Логика большого герба может существовать в двух вариантах: либо на нем представлены все регионы страны, либо ни одного. Не слишком известный большой герб Российской империи вмещал в себя два десятка маленьких гербов, включая польский и финский. Всем известный герб СССР включал 15 лент с надписями "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на языках всех союзных республик. Архангел Михаил на предложенном эскизе представляет Киев, и это еще можно понять: все-таки столица. Но из всех остальных регионов страны на этом варианте герба почему-то присутствует только один — Львов. Лев не является символом Украины, он даже не был символом Галицко-Волынского княжества или Королевства Галиции и Лодомерии. Он является лишь символом Львова и печально известной дивизии СС "Галичина". Но даже если оставить в стороне "Галичину", все равно возникает вопрос: почему на эскизе герба есть львовский лев, но нет закарпатского медведя, буковинского быка, одесского якоря и символов остальных регионов? Очевидно, что вряд ли такой подход способствует укреплению единства страны».
Народный депутат Николай Княжицкий написал, что герб для Украины был создан давно:
«На самом деле у Украины есть Большой Герб. Вот большой и малый гербы, созданные для УНР великим Василием Кричевским. Его попросил это сделать Михаил Грушевский. А рядом цветной герб, который сегодня утвердили наши чиновники. «А какая разница!»
Бизнесмен Гарик Корогодский рассказал на эту тему анекдот: «И вспомнил пирожок про Олега, который за что ни возьмется, все превращается в г…но, а если за г…но берется, то просто тратит меньше сил. Картинку не даю из эстетических».
Политолог Янина Соколовская считает, что обсуждение герба — это очередной информационный вброс и отвлечение внимания: «Очень вовремя эту тему вбросили в информационное пространство. Проект герба, пылившийся в правительстве с 1996 года, вдруг был актуализирован перед седьмой годовщиной майдана, после обысков в музее Революции Достоинства и накануне запланированной поездки активистов в Феофанию к Зельвенскому. Какие неслучайные совпадения».
Политолог Елена Дьяченко напомнила о смысле символов: «Все, конечно, в рамках наших виковых традиций с конкурсом гербов. Но поскольку козак на нем стоит выше Архангела (да и выше всего), мы теперь обязаны переименоваться в Сомали или другое пиратское государство, как требует главный символ».
Народный депутат Ренат Кузьмин нашел свои ассоциации: «Смотрю на новый Большой украинский герб. К создателям этого шедевра у меня всего три вопроса. Зачем на груди у архангела нарисовали специфической формы крест, такой же, как на официальном флаге СБУ? И зачем льву между лап нарисовали писюн? Это точно наш государственный герб?»
Бывший народный депутат Виталий Чепинога написал свое видение Большого Герба: «Я бы на большой герб еще такое добавил. Чтоб у архангела изо рта якобы вылезали буквы «С новым годом!». А казак сверху: «С Рождеством, будьте здоровы!». А лев тоже: «Христос воскрес!»… И по низу пустить какую красиво яркую ленту, и на ней написать: «Повадился журавль в бабьи конопли»… Герб должен создавать положительное настроение, праздничное. А так — нормально. Единственное замечание у меня к галицкому Льву. Он почему-то выглядит таким расстроенным, как будто у него только что балалайку отобрали».