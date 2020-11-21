На Украине может появиться новый государственный герб. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил победителя конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины. Им стал проект Алексея Кохана. Герб представили общественности. Он мало кому понравился

Главред издания «Страна» Игорь Гужва проанализировал, что не так с гербом: «Проект большого герба Украины уже раскритиковали «под ноль» все кто только мог. В основном — по поводу, скажем так, спорного качества исполнения творения. Но в гербе есть и серьезные смысловые проблемы. Предложенный вариант имеет четыре основных символа: малый герб Украины (трезубец), воина-казака, архангела Михаила и льва. Первые два являются обязательными символами по Конституции. А вот по двум другим есть вопросы. Логика большого герба может существовать в двух вариантах: либо на нем представлены все регионы страны, либо ни одного. Не слишком известный большой герб Российской империи вмещал в себя два десятка маленьких гербов, включая польский и финский. Всем известный герб СССР включал 15 лент с надписями "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на языках всех союзных республик. Архангел Михаил на предложенном эскизе представляет Киев, и это еще можно понять: все-таки столица. Но из всех остальных регионов страны на этом варианте герба почему-то присутствует только один — Львов. Лев не является символом Украины, он даже не был символом Галицко-Волынского княжества или Королевства Галиции и Лодомерии. Он является лишь символом Львова и печально известной дивизии СС "Галичина". Но даже если оставить в стороне "Галичину", все равно возникает вопрос: почему на эскизе герба есть львовский лев, но нет закарпатского медведя, буковинского быка, одесского якоря и символов остальных регионов? Очевидно, что вряд ли такой подход способствует укреплению единства страны».

Народный депутат Николай Княжицкий написал, что герб для Украины был создан давно:

«На самом деле у Украины есть Большой Герб. Вот большой и малый гербы, созданные для УНР великим Василием Кричевским. Его попросил это сделать Михаил Грушевский. А рядом цветной герб, который сегодня утвердили наши чиновники. «А какая разница!»



Бизнесмен Гарик Корогодский рассказал на эту тему анекдот: «И вспомнил пирожок про Олега, который за что ни возьмется, все превращается в г…но, а если за г…но берется, то просто тратит меньше сил. Картинку не даю из эстетических».



Политолог Янина Соколовская считает, что обсуждение герба — это очередной информационный вброс и отвлечение внимания: «Очень вовремя эту тему вбросили в информационное пространство. Проект герба, пылившийся в правительстве с 1996 года, вдруг был актуализирован перед седьмой годовщиной майдана, после обысков в музее Революции Достоинства и накануне запланированной поездки активистов в Феофанию к Зельвенскому. Какие неслучайные совпадения».



Политолог Елена Дьяченко напомнила о смысле символов: «Все, конечно, в рамках наших виковых традиций с конкурсом гербов. Но поскольку козак на нем стоит выше Архангела (да и выше всего), мы теперь обязаны переименоваться в Сомали или другое пиратское государство, как требует главный символ».



Народный депутат Ренат Кузьмин нашел свои ассоциации: «Смотрю на новый Большой украинский герб. К создателям этого шедевра у меня всего три вопроса. Зачем на груди у архангела нарисовали специфической формы крест, такой же, как на официальном флаге СБУ? И зачем льву между лап нарисовали писюн? Это точно наш государственный герб?»



Бывший народный депутат Виталий Чепинога написал свое видение Большого Герба: «Я бы на большой герб еще такое добавил. Чтоб у архангела изо рта якобы вылезали буквы «С новым годом!». А казак сверху: «С Рождеством, будьте здоровы!». А лев тоже: «Христос воскрес!»… И по низу пустить какую красиво яркую ленту, и на ней написать: «Повадился журавль в бабьи конопли»… Герб должен создавать положительное настроение, праздничное. А так — нормально. Единственное замечание у меня к галицкому Льву. Он почему-то выглядит таким расстроенным, как будто у него только что балалайку отобрали».

