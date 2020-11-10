Конфликт в Нагорном Карабахе разрешен при посредничестве России. Как на это реагируют соцсети?

Пашинян опроверг прекращение войны в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Пашиняном и Алиевым подписано заявление о полном прекращении огня в Карабахе. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией развертывается миротворческий контингент России. Исходим из того, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования на справедливой основе»,- заявил Владимир Путин.

Как на эту новость отреагировали украинские и российские эксперты, какие аналогии увидели для Донбасса и при чем здесь Майдан — в обзоре соцсетей.

Украинский политический эксперт Янина Соколовская увидела в нынешних событиях плохой знак для Украины: «Бывший президент и премьер Армении Серж Саргсян (которого в 2018 так задорно снесли протестующие), воевал за Карабах. Его помощник воевал за Карабах. И его пресс-секретарь воевал за Карабах. И ни на какие компромиссы по Карабаху они не шли. Их можно было додавить на компромисс таможенного союза с Рф, но не на уступки по территориям, по Карабаху. Об этом Саргсян, тогда премьер и президент, рассказывал мне лично. И с его аргументами нельзя было не согласиться.

Но народный протест, подогретый извне, своих не щадит, о последствиях не думает. Его результаты Армения пожинает теперь. В том числе и когда из Шуши бегут люди, прихватив с собой лишь детей и самое необходимое, потому что жизнь дороже скарба.

Как говорят в Ереване, в Карабахе живут совсем другие армяне. Этих, других, Ереван так и не признал, не легализовал как граждан, документами не обеспечил, сделал их фактически заложниками "резервации".

Для молодежи это стало катастрофой, даже не проблемой — невозможностью выехать за пределы, нереальностью учиться за границей, несбыточностью мечты увидеть мир.

Для Еревана эта двойственность позиции обернулась нынешними капитулятивными договоренностями.

Россия как стратег того, что сейчас происходит, оказалась в выигрыше — она закрепляется в регионе, в том числе миротворцами, и тут она обыгрывает в том числе Турцию.

Призывы к парламенту Армении преломить ситуацию, наконец-то признав Карабах, сейчас вряд ли что изменят, но могут избавить от полноты позора.

Исправить произошедшее может армянская диаспора, количественно и финансово преобладающая над живущими в стране. Но это долгий путь сложнейших интриг, который может не финишировать в этом столетии.

А тем, кто смотрит на Армению с украинского берега, срочно нужно понять одно: если ты четко не артикулируешь статус своих территорий, то ты их теряешь, а их людей сохраняешь в виде беженцев, которым помочь не можешь.

История часто шутит и шутки эти жестоки. Новость о капитуляции Пашиняна пришла 9 ноября — в годовщину падения берлинской стены. Оба эти события — знаковые для мира. Но знаки у них абсолютно разные».



Украинский журналист Юрий Бутусов тоже написал об уроках для украинских политиков: «Армения подписала капитуляцию в Карабахе, Азербайджан и Россия победили: толпа в Ереване захватила парламент, избила спикера и требует отставки правительства Пашиняна.

То, что сейчас происходит в Армении и Азербайджане надо смотреть руководству Украины, Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку, Кравчуку, Демченко и всем другим нашим политикам, которые толкают Украину к миру с Россией на ее условиях — если вы на такое пойдете, последствия будут более жесткими, так что смотрите Ереван, учитесь.

Только что премьер-министр Армении Никола Пашинян подписал соглашение о перемирии — а по сути, это капитуляция Армении в Карабахе. Мир подписан на условиях Азербайджана, президент РФ Путин дал Армении гарантии безопасности и своих миротворцев, то есть Россия в результате капитуляции усиливает свои позиции в регионе. В полном проигрыше Армения — Пашинян по сути признал полный разгром и неспособность оказывать дальнейшее сопротивление. И вот сейчас возмущенная толпа армян захватила правительство, люди требуют отставки властей. Ни полиция ни кто-либо из чиновников не пытается остановить людей».



Главред украинского издания «Страна» Игорь Гужва сделал свои выводы: «Интересно наблюдать как за одну ночь исчезли все эксперты-бонапарты, которые призывали Украину повторить опыт Азербайджана и вернуть Донбасс военным путём. Заключенное соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном при участии России менее всего напоминает то, чего хотелось бы получить «партии войны» от наступления на востоке. И большой вопрос, с какой страной в данной ситуации стоит отождествлять Украину — с Азербайджаном или с Арменией. Очевидно, что ситуация на Донбассе не просто иная, а прямо противоположна той, что была в Карабахе накануне начала войны.

Во-первых, для России война в Карабахе была изначально чужая. Армяне сами отвоевали территории у Азербайджана в 1994 году и Москва тогда лишь выступила посредником для заключения перемирия между двумя странами.

Во-вторых, Азербайджан — это не враждебная России страна. Да и с Турцией при всех нюансах, отношения у Москвы, мягко говоря, не предвоенные.

В-третьих, Москва сама убеждала Армению поступиться районами вокруг Карабаха. Но Ереван не согласился.

В-четвертых, лично премьер Пашинян не является другом и союзником Москвы и ориентируется на страны Запада.

В-пятых, военно-техническое превосходство азербайджано-турецкого альянса над Арменией было подавляющим. При этом у России было объективно мало возможностей это превосходство нивелировать (даже если б она этого захотела) в виду отсутствия общей границы с Арменией и Карабахом. Но, тем не менее, Москва, пусть и дипломатическим путем, но добилась остановки наступления азербайджанских войск и не допустила полного разгрома Карабаха, хоть после падения Шуши это и было делом времени.

Если бы Украина начала бы наступление на Донбассе, то это привело бы к результату, который сейчас имеет Армения — потеря новых территорий за счет превосходящей военной силы противника, принуждение к заключению нового перемирия (условных новых Минских соглашений) на куда худших условиях (вплоть до согласия на введение российских миротворцев, а может и еще больших уступок), что, вероятно, имело бы фатальные последствия для действующей украинской власти да и для страны в целом. И об этом стоит задуматься тем, кто в последние дни любил сравнивать Шушу с Горловкой».



Бывший украинский политик Владимир Олейник тоже считает, что для уроки для Украины здесь совсем другие: «Карабах и Донбасс абсолютно две разные ситуации. На Кавказе каждая сторона конфликта говорит, что это их территория. Донбасс территория Украины. Это никто не оспаривает. Конфликт на Донбассе имеет другие корни. Здесь нет противостояния на религиозной почве. Здесь одни народ не согласный с государственным переворотом 2014 года. Но пример урегулирования конфликта налицо и мы обязаны искать компромисс. Гражданскую войну давно пора прекратить».



Блогер Игорь Лесев кратко описал международный расклад сил в современном мире и дал свой прогноз, что может ждать Украину: «Ну и чтобы не утомлять совсем уже долгой писаниной, небольшие выводы для Украины на фоне карабахского триумфа Азербайджана.

1. Американцы в критической ситуации не помогут.

2. Русские, если припрет, своих бросают.

3. Соросня во власти, как и алкоголик в семье — приносит только горе.

4. Хочешь победить врага — перемани его покровителя торговыми отношениями.

5. Не дружи со всеми подряд против своего врага. Это проституция. В итоге тебя никто не будет уважать».



Российский писатель Захар Прилепин написал к чему приводит многовекторность: «А ведь русские миротворцы могли бы зайти сразу. Если б вместо того, чтоб их позвать не началась торговля. «А давайте мы ничего вообще не дадим, и Пашиняна оставим у власти, и посольство оставим, а вы просто придёте — а если вы не придёте, вы всё Закавказье и Кавказ, и Донбасс в придачу потеряете, так что, это вам самим надо».

Ничего нам не надо.

В итоге, пока дураки торговались, герои погибали.

Никогда нельзя торговаться. Надо сразу звать Россию, и всё России предлагать. Даже больше, чем всё.

Многовекторность — зло. Спросите у Януковича, Лукашенко и Трампа заодно. Торговля — зло.

Память, в конце концов, иметь надо».



Политолог Олег Бондаренко высказал скепсис по поводу участия России в «заморозке» конфликта в Нагорном Карабахе: «Конечно, ввод российских миротворцев в Карабах — лучшее из возможных решений, но смущает одно: Москва, как и везде в мире, действует в режиме удержания статус-кво, в то время как все прочие игроки (за исключением Еревана) нацелены на слом существующего порядка вещей.

История же говорит о том, что удерживающий в перспективе практически гарантированно проигрывает.

То же самое касается и ситуации в Косово, на Балканах, в Приднестровье, на Донбассе.

Нельзя строить успешную стратегию на «заморозке» — как в стоматологии, заморозки отходят, а боль от невылеченного зуба остаётся.

«Огрызок» НКР под охраной российских военных лучше, чем полное её (НКР) отсутствие.

Но проблему это не решает — скорее наоборот, у армян будет развиваться жажда реванша, у азербайджанцев — желания «решить вопрос» окончательно.

Ну а крайней снова станет Россия…»



Украинский политолог Руслан Бортник считает, что причинно-следственную связь всех конфликтов следует искать в нарушении преемственности передачи власти: «Майдан/цветная революция/ дворцовый переворот (любая неконституционная форма смены власти прерывающая её преемственность) = война/потеря территории и людей = бедность, коррупция, внешний контроль, выкачивание ресурсов, эмиграция, анархия или авторитаризм = Майдан/цветная революция…

P.S. Кому не дошло с первого раза, можете повторить…»

