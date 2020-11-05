В США продолжается подведение итогов президентских выборов. Ближе к победе находится бывший вице-президент демократ Джо Байден. Ему необходимо набрать всего 6 голосов выборщиков (сейчас в его активе уже 264 голоса). Действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу не хватает 56 голосов

Какому хозяину Белого дома будут больше рады на Украине, пытались разобраться украинские эксперты и лидеры общественного мнения.

Политтехнолог Карл Волох спрогнозировал, как изменится американский курс по отношению к Украине с приходом демократов в Белый дом:

«Итак, если перерасчет в Висконсине не даст каких-то чрезвычайных сюрпризов, Байдену осталось «взять» только один штат — и он победитель. Трампу же нужна победа во всех четырех штатах — а это уже вряд ли произойдет. Поэтому, можно попытаться спрогнозировать, как смена президента отразится на Украине, отношениях с Россией и тому подобное.

Если коротко, то никак, или крайне незначительно. В отличие от сотен тысяч, если не миллионов, украинцев (которые умеют только верить, а не думать) я никогда не воспринимал серьезно перспективу более жесткого отношения к России демократов вообще и Джо Байдена в частности. Причина проста: я понимаю, кто такие демократы, их центры принятия решений и на какие электоральные группы они опираются.

С другой стороны, я не ожидаю и очередной «перезагрузки» с РФ. Во-первых, потому, что антипутинские настроения в стране очень сильны. Во-вторых, потому что ни разделенная пополам Палата представителей, ни контролируемый респами Сенат этого не позволят. Конечно, какие-то попытки будут (в частности, Меркель попытается смягчить ситуацию с СП-2), но вряд ли успешно.

Аналогичной будет и ситуация с Украиной. В общем нас вполне консенсусно будут поддерживать — в противовес России. Но Зеленский уже очень токсичен (и из-за Коломойского, и из-за постоянной лжи и вопиющей некомпетентности), поэтому большой сердечности в отношениях ожидать не следует.

Беды наши будут все больше из-за проблем внутренних — убитую экономику, паралич власти (в частности, неспособность взять под контроль эпидемию), дикий дефицит бюджета и безумия олигархов (при участии Москвы), а не внешнеполитических».



Украинский инвестор и бизнесмен, живущий в Австралии, Сергей Будкин, дал свой прогноз:

«Позавчера у меня была мысль написать пост об апокалиптических, пусть и маловероятных, исходах нынешних выборных коллизий в США. Я вначале сдержался, но ввиду того, что за окном 2020 год и ввиду того, какие хитроподвыверты происходят с голосованием вторые сутки, я все-таки не могу удержаться.

1. Демократы получают большинство в Сенате, Трамп выигрывает президентство, ему снова объявляют импичмент, в этот раз более успешно.

Дело в том, что импичмент — не суд, тут не действует правило того, что дважды за одно и то же судить нельзя. В законодательстве США нет никаких ограничений по количеству попыток, которые могут предпринять законодатели для импичмента президента, то есть теоретически в описанной выше ситуации демократы могут хоть каждую неделю объявлять импичмент Трампу, при этом необязательно по разным причинам, хоть каждый раз могут ему President Zelenskyi вспоминать заново.

В нынешней ситуации, понятное дело, этот исход выглядит крайне маловероятным. Для этого и Трампу нужно выиграть, и демократам выиграть хотя бы еще одни выборы в сенат (а все оставшиеся пока складываются не в пользу демократов), и получить два runoff в Джорджии 5 января, и победить на обоих runoff elections.

2. Получивший большинство голосов выборщиков кандидат в президенты дает дуба между текущей датой и 14 декабря, когда должно быть собрание выборщиков.

Вот тут вообще полный сюр. Прецедент такого события только один — проигравший в 1872 году выборы славному генералу-победителю южан Улиссу Гранту житель Нью-Йорка Хорас Грили умер в период между подведением итогов выборов выборщиков и датой заседания коллегии выборщиков. Результатом было то, что подавляющее большинство выборщиков было признано на уровне штатов, которые их выбирали, свободными от обязательств голосовать за Грили, и они голосовали за кого хотели. А голоса тех, кто все-таки проголосовал за упокоившегося в мире Грили, были аннулированы Конгрессом.

В общем, дай Бог здоровья обоим кандидатам и в особенности тому, у кого будет больше голосов выборщиков, но при учете их возраста и тех нервных нагрузок, которые они сейчас испытывают, это не кажется чем-то совсем фантастическим».



Украинский политический эксперт и журналист Дмитрий Джангиров привел факты многочисленных нарушений во время голосования:

«Команда юристов и политтехнологов Трампа представила экстренный план реагирования на удручающую ситуацию с почтовым голосованием в штатах Среднего Запада:

• Даже с учётом почтовых бюллетеней Трамп способен победить в Пенсильвании с отрывом в 40,000 голосов.

• В Висконсине необходимо проводить судебный процесс с пересчётом голосов.

• Отдельное расследование стоит начать и в Мичигане, где разгорается скандал вокруг появления 120 тыс. бюллетеней с результатом в 100% за Байдена — в округе Уэйн, куда входит печально известный Детройт.

• Оказалось, что в Аризоне произошла показательная ошибка с подсчётом голосов — и теперь у Трампа внезапно появились шансы наверстать упущенное в этом штате. Он здесь отстаёт от Байдена на 3.4%, и отрыв быстро сокращается.

• При удачном стечении обстоятельств Трамп может надеяться и на победу в Неваде — но с совсем уж маленьким преимуществом в несколько тысяч голосов избирателей. Сейчас в Неваде Байден впереди с разницей в 0.6%.

Пересчёты голосов в Мичигане и Висконсине затянутся надолго, и их результат пока сложно предсказать. С другой стороны, возможность победы Трампа в Аризоне способна привести его к победе даже без этих двух штатов.

Электоральная карта выглядит не очень дружелюбно для Трампа, но в его штабе уверены в том, что шансы на победу у них остаются. Это произойдёт при нескольких условиях — скажем, выигрыше в Пенсильвании и Аризоне, что видится сейчас задачей сложной, но не невыполнимой».



Эксперт по международной политике и народный депутат Олег Волошин считает, что победа Байдена не будет сладкой:

«Даже если по итогу подсчёта вызывающих большие вопросы бюллетеней, присланных по почте, Байден получит победу, это будет совсем не тот успех, который много месяцев себе и всему миру пророчили левые. Где 14-16% преимущество кандидата от Демпартии? Ни беспрецедентные по масштабу финансовые вливания спонсоров, ни подозрительно удобная для противников Трампа пандемия, ни искусственная раскрутка темы «расовой справедливости», принудившая многих консерваторов счесть за благо удовлетворить запросы радикалов, чем жить в стране постоянных уличных волнений, не помогли.

Глубинный американский народ в целом оказался упрямее и активнее, чем хотелось бы глобалистской элите. А, значит, как уже признал один из стратегов Демпартии, «у Байдена нет мандата на большие перемены». Общество в США основательно расколото, и попытки форсированно внедрять progressive agenda в лучшем случае приведут к триумфу республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс уже через два года, а в худшем — к гражданскому противостоянию.

А леваки, вынужденно поддержавшие Байдена только потому, что он не Трамп, не собираются отказываться от давления. Все лидеры левого крыла в Демпартии успешно переизбрались в Палату представителей. И не дадут Байдену проводить мягкий либеральный курс в стиле Барака Обамы. Плюс республиканцы сохранили контроль над Сенатом, а, значит, и консервативному большинству в Верховном Суде ничего не угрожает. И битва будет за каждый принципиальный пункт планов либералов.

Так что чем бы не закончился подсчёт голосов, Америку будет трусить ещё долго. И дело не в плохих личностях во главе политических лагерей, а в системных противоречиях, накопившихся и в капитализме в целом, и в США в частности».



Народный депутат Украины Ренат Кузьмин также спрогнозировал, как отразятся выборы в США на его родной стране:

«Я объясню Путину, что за вмешательство в наши демократические процессы придется платить», — заявил Байден в понедельник на встрече со спонсорами кампании. Еще он пообещал работать «как проклятый» с союзниками и партнёрами США, чтобы ввести против России новые санкции, найти другие способы усугубить ее потери и еще сильнее изолировать ее на мировой арене. Как думаете, друзья, он будет «усугублять» потери России где-нибудь в Техасе или всё-таки под Полтавой или в Очакове? Костюм «партнёра» он такой — жмёт только тому, кто его носит».

