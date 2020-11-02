Украинский боксер Александр Усик в ночь на 1 ноября одержал свою вторую победу в тяжелой весовой категории. Он упрочил позиции претендента на чемпионский титул в этом весе. В то же время бой Усика показал, что часть украинского общества из чувства «патриотизма» поддерживала соперника украинца

В Твиттере «Радио Свобода» провело опрос, кого поддерживают подписчики в этом поединке. Результат — за украинца Усика проголосовали 12% соотечественников, за британца Чисору — 48%. Чемпионский матч не транслировал ни один национальный телеканал. Многие болельщики смотрели победоносное поднятие флага Украины и исполнение гимна по российскому ТВ.

О ситуации с боксом и патриотизмом высказались многие украинские эксперты и лидеры мнений.

Журналист Дмитрий Василец поздравил украинского чемпиона с победой:

«У наших упоротых патриотов сегодня траур — Александр Усик победил англичанина Чисору и отстоял чемпионский титул. Украинский флаг опять поднят на международной спортивной арене, звучал украинский гимн, во всем мире опять узнали насколько богата наша земля талантами.

"Патриоты Украины" рассчитывали на поражение украинца и болели за его соперника, постепенно деградируя в своем псевдо-патриотическом угаре. Им невдомек, почему Усик не поддержал убийства украинцев на Донбассе, почему не стесняется своей веры и убеждений, для них мировоззрение победителей чуждо. Им сложно жить без команд с посольств, без грантов, безнаказанности и уютных схронов — это их мир.

Но не стоит обращать внимание на ущербных, а по примеру Усика нужно работать над развитием нашей страны, каждый в своем направлении. Украину и Усика поздравляю с ПОБЕДОЙ!»



Политик Николай Скорик считает, что в спорте никакой политике быть не должно:

«Вся лента лента в боксе. Присоединюсь и я. Боксом никогда не занимался. Не могу сказать, что являюсь фанатом, но смотрю с интересом. Каждый бой — это интрига. Победы Кличко, Ломаченко и Усика прославили Украину на весь земной шар. Эта фотка лишнее подтверждение настоящего патриотизма и истинной любви к Родине. Она не состоит в ненависти к соседям. Александр Усик прославляет Украину. И тут нет никакой политики. Желать поражения своим — это предательство. Очень рад за Усика. Спасибо ему и искренние поздравления с Победой!»



Писатель Ян Валетов тоже высказался на эту тему:

«Почитал я как некоторые патриоты костерят Усика, и в очередной раз подумал, что поговорка "Заставь дурака Богу молиться, так он себе лоб расшибет", полностью соответствует моменту. Сложно быть святее Папы Римского, но они точно попытаются. Усик для них недостаточно украинский. На трусах у него не то написано. Он говорит не то, что они считают правильным. Бьет противника недостаточно идейно. Они ведь точно знают, как надо бить, как надо одеваться, что надо говорить, на каком языке и как любить Родину. Чудесные люди. Надо бы их по одному на ринг выпускать, пусть покажут идейно правильный бой. Как же надоели идиоты формирующие повестку дня… Дустом их не выведешь».



Скандальный радикал Сергей Стерненко в день боя написал: «Сегодня будет бой Александр Усик против Чисоры.

Болеем за казака! Пусть наваляет этому московскому прихвостню!»



Политический эксперт Дмитрий Заборин иронизировал в патриотическом духе:

«Вопреки ожиданиям и надеждам, малоросс Усик побил нашего побратыма и патриота Чисору. Очередной прояв ненавысти до всего украинского. Нужно теперь собраться толпой и доказать этому предателю, что никакой он не чемпион мира».



Главред издания «Страна» Игорь Гужва процитировал слова Усика о том, что он думает о хайпе и истинных ценностях:

«А что касается траура по этому поводу особо упоротых, то здесь, конечно же, удивляться нечему. Усик никогда не скрывал своих взглядов и своей жизненной философии. Приведу лишь одно его выступление — обращение к форуму «Люди мира», что проходил в сентябре в Святогорске. «В книге "Искусство войны" одно из пяти правил — раздели дружных, и тогда ты победишь. Нам нужно стать едиными, надо стать кулаком, и тогда у нас все будет хорошо. Политики разъединяют. Народ должен быть вместе. Не должно быть "я за того, а я за этого". Народ должен быть за страну. Кто-то хочет европейских ценностей, но забывает, что у нас есть и свои ценности. Мы должны их растить. Ценности — это наша православная вера, это семья, наши близкие, наш дом, друзья. Свобода у всех разная. Мы чуть-чуть захлебнулись свободой, которую нам дают. Все нужно делать с добрыми намерениями. С плохими намерениями от старта до финала ты не дойдешь".



Политик Василий Волга поблагодарил Усика за побуду, которая вызывает в нем чувство гордости за страну:

«Браво, Усик! Работаешь ты на ринге не только кулаками, но и головой. Сильный был бой. И тактически и стратегически верный. Парень тебе достался сложный, да еще и на семнадцать килограмм тяжелее тебя. Мы гордимся тобой, Александр Александрович. Прими наши извинения за нашу больную сегодня страну и за то, что больное начальство нашей больной страны дало команду всем телеканалам не показывать твой бой. Один только телеканал в нашей стране его показал. Но это не мы, Саша. Мы с тобой, и мы благодарны тебе за мужество твое, за силу духа, за позицию твою, за Веру твою Православную. Ты ведь очень нам нужен. Я думаю, что ты даже не понимаешь до конца, что ты значишь для здоровой, не зараженной бандеровской бациллой, Украины».

