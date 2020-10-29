Военный эксперт и блогер Алексей Арестович вошел в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Эксперименты власти продолжаются: снова вместо реальных шагов к миру происходит имитация процесса урегулирования. А проще говоря - превращение переговорного этапа в фарс. Больше оценок эксперты написали в своих социальных сетях

Журналист Олеся Медведева считает, что минский процесс зашел в тупик.

«Что вам сказать по Арестовичу в качестве спикер в ТКГ…Если вы думаете что это дно, то я вам скажу, что доньям этим конца пока не видно. Там уже Гармаш и Казанский, что уже вызывает у донецких и луганских рвотный рефлекс. Всех, кто говорил хоть какие-то вменяемые вещи, выперли. По обмену тупик. По Нормандии тоже. По итогам сегодняшней встречи украинская делегация, Господи прости, взялась разрабатывать дорожную карту по Донбассу, но она как мертвому припарка при таких раскладах и таком отношении к Минскому процессу. Если кто не знает кто такой Алексей Арестович, то я скажу. Это один из самых гнусных порохоботов, который в самые тяжёлые времена 2014-2016 лил такое дерьмо, что те, кто читали до сих пор отмыться не может, противно. А потом сам же публично признался, что он врал, нёс чернуху и вообще вся его «военная экспертность» это пропаганда чистой воды (мы же понимаем, что не на волонтёрских началах). И вот и он ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ, становится спикером ТКГ! Дно? Да! Ожидаемо? Конечно! Дальше будет хуже? Стопудово! Что делать людям? Это самый главный вопрос. Отвечу на него так: ВЫЖИТЬ! Дальше будет видно… время не на стороне жителей Донбасса».



Глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес также считает, что назначение некомпетентных и токсичных людей в переговорную группу по Донбассу выглядит издевательством: «На фоне коллапсирующего переговорного процесса по Донбассу и полного отсутствия у власти реалистичного плана урегулирования конфликта и реинтеграции территорий, назначение Арестовича спикером ТКГ выглядит насмешкой. Владимиру Зеленскому следует помнить, что в учебниках истории будущего вполне может быть написано, что именно при его президентстве Украина окончательно потеряла возможность вернуть Донецк и Луганск. И это станет реальностью, если срочно не будет изменена кадровая политика по вопросам Донбасса. Срочно. Я про Арестовича напишу последнее и больше к этой теме возвращаться не буду. Многие издания проанализировали его самые одиозные высказывания, но я не видел, чтобы кто-то написал про его пост во время боёв вокруг Дебальцево в феврале 2015 года. А у меня именно этот текст Арестовича ассоциируется с ним в первую очередь. Вот, что тогда написал Алексей: "Даже если мы полностью потеряем Дебальцевскую группировку, это станет трагедией для очень многих семей, но не станет катастрофой, обрушившей фронт. Это страшно звучит, но мы, без потери боеспособности можем себе "позволить" еще пять таких котлов. Мы — крупнейшая Европейская страна.

Даже потеря 30 тысяч убитыми — это не самые заметные потери при ставках и масштабе игры, которая здесь развивается." Это цитата. Помню, что тогда этот пост набрал за 45 минут 1500 лайков. А я написал, что вместо пяти котлов лучше потерять одного Арестовича и этих 1500 лайкнувших. Чувствую, что был прав уже тогда».



Журналист Игорь Бурдыга напомнил, что уровень доверия к эксперту, который сам назвал себя лжецом, нулевая: «С Арестовичем вот что интересно: три года назад товарищ публично признался, что в 2014 врал журналистам, как военный эксперт, аналитик, политолог или кем он там только не был, чтобы защищать, по его мнению, национальные интересы. ок, ладно, что новая власть назначает на должность спикера переговорной группы лжеца власти старой. это я могу понять: кадровый голод, маркиян сдал назад, в конце-концов если уже кравчука достали, то чего уж там у меня вопрос к коллегам-журналистам: будете ли вы считать старого арестовича на новой должности недостоверным источником информации или какая разница, на самом-то деле?»



Журналист Ирина Ромалийская задалась вопросом — может, это розыгрыш: «Это сюр. Алексей Арестович стал официальным и единственным (судя по его посту) спикером украинской переговорной группы в Минском процессе. Это тот самый Арестович, который после начала войны несколько лет лгал журналистам, выдавая себя за "военного эксперта". А потом признался в этом. Вот выдержка из его тогдашних откровений:

"Я — не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я «патриот 5-го проекта», проекта объединённой Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско. Из современных деятелей мне ближе всего Маск, человек, наиболее последовательно и активно проводящий в жизнь проект перестройки социосистемы «Человечество» в полиглобальное измерение.

Поэтому «Киборгам», я по-прежнему предпочитаю «Через тернии к звёздам».

На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь. Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно.

Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить".

Мне вот интересно, любые интервью с ним нужно будет начинать с вопроса: "Намерены ли вы сейчас врать"? Скажите мне, пожалуйста, что он просто снова врет и никуда его не назначили».



Политический эксперт Юрий Романенко вспомнил, что Арестович был ярым критиком Зеленского, что не помешало им обоим сегодня быть в одной лодке: «Думаю, если Лёха Арестович будет сознание сепаров в ТКГ парализовать рассказами про Аристотеля и Платона, то это будет вполне успешная миссия даже для такого заядлого порохобота, как Алексей. Плюс своим примером Алексей покажет упоротым порохоботам, что можно спокойно работать в команде Зеленского, чтобы продолжать политику Порошенко. Одно забавно, тех, кто поддержал Зеленского в 2019 году, Алексей называл животными и холопами, а теперь Лёша в команде Зеленского, а мы «животные» ни дня на Зеленского не работали. Кем же теперь является Алексей? Вопрос отнюдь не риторический».



Журналист Алена Яхно убеждена, что Арестович лучше Лубкивского, притом что экспертность первого опровергнута им самим же: «Арестович — это тот самый конспиролог, который убеждал, что луцкий террорист ненастоящий. А потом категорически отказывался верить в совместную операцию наших спецслужб и США, которую успешно слил крот с Банковой. "так операции не делаются", — написал мне в комментариях великий экспёрд. Но в любом случае, это лучше, чем Маркиян Лубкивский».



Эксперт Ира Гаврилова обозначила очевидный кадровый дефицит на этом направлении: «Один из самых известных «певцов войны» после Майдана Арестович назначен спикером ТКГ по Донбассу. Более нелепым было бы только назначение на эту должность пресс-секретаря Порошенко — Цеголко. Хотя Арестович, по крайней мере, временами бывал честен со своей аудиторией. Например, в 2017 году признался, что на протяжении трёх лет врал о войне на Донбассе, а его экспертные комментарии были "черной пропагандой" против России. (Лукаш) Ну, как нам кажется, отнюдь не ради этих проблесков честности его в ТКГ взяли».



Журналист Сергей Милютин написал о том, что Зеленский окончательно и бесповоротно стал идейным преемником Порошенко: «Арестовича в команду Зе уже взяли. Вятровичу приготовиться!»

