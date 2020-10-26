25 октября на Украине прошли местные выборы. В крупнейших городах страны - Киеве, Одессе, Харькове, Днепре - выбирали еще и мэров. Это была важная и сложная для действующей власти гонка за сохранение своих позиций. И гонку эту власти, судя по всему, проиграли

Первыми впечатлениями от выборов в соцсетях поделились политические эксперты и лидеры мнений Украины.

Бывший народный депутат, а сейчас ведущая своего YouTube блога Елена Бондаренко написала о том, что местные выборы выполнили свою главную задачу — приблизили Украину к федерализации:

«Ну, что?! Проголосовали?! Молодцы! Первое. Слуг народа заслуженно отправляем в утиль. Второе. Местные выборы выполнили задачу по децентрализации/федерализации страны. Третье. Возврат прагматов и хозяйственников радует. Четвертое. Порошенко еще будет путаться под ногами со своей партией войны. Надо было вовремя брать за жабры».



Главред издания «Страна» Игорь Гужва подвел свои первые итоги выборов:

«1. Поражение «слуг народа». Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от Зе на мэра даже не вышли во второй тур. А по партспискам «слуги» идут на 3 месте и ниже. Типичная картина для горсовета такая: на первом месте локальная партия мэра, на втором — ОПЗЖ или Евросолидарность в зависимости от региона (а кое-где они и на первом месте). И лишь потом идут «слуги». Есть исключения — в основном в центральной Украине, где в ряде областных центров «слуги» получили хороший результат (но и здесь у них откусили много партии вроде За майбутне и местные проекты). То есть, если экстраполировать на возможные выборы в Раду, то «слуги» становятся лишь третьей партией в стране, уступая и ОПЗЖ, и Евросолидарности.

2. ОПЗЖ. Для этой партии главными конкурентами в ее базовых регионах были во-первых, партии мэров. Во-вторых, «слуги народа». По итогам кампании можно сделать вывод, что «слуг» Оппоплатформа на юго-востоке съела. С партиями мэров было сложнее и во многих городах они вышли в лидеры, но результат их хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50%. То есть горсовет они самостоятельно контролировать не смогут. А ОПЗЖ взяли весьма приличный процент и потому могут претендовать на вхождение в большинство в горсовете. Ну и крупным успехом для партии стал выход во второй тур их кандидатов в Одессе и, особенно Киеве. Что еще раз показывает важность личности, на которую делаешь ставку. Партийный бренд — это, конечно хорошо, но Попов есть Попов.

3. Евросолидарность по последним данным показывает неплохой результат на Западной Украине и, кое-где в центре, закрепляя положение партии номер 1 на промайдановском фланге. Еще год назад Порошенко казался сбитым летчиком и без пяти минут сидельцем в СИЗО. Но нерешительная политика Зеленского и его постоянные колебания позволили Порошенко восстановить свои силы. К слову, побочным следствием роста рейтинга ЕС стала утилизация более мелких националистических партий. Если на прошлых выборах Свобода была представлена в местных советах не только западной, но и центральной Украины, то теперь ее избиратель перетек к Порошенко и по сути «свободовцы» вновь вернулись к своему изначальному статусу региональной партии Западной Украины.

С учетом всего описанного выше главный политический тренд сезона понятен — страна возвращается к противостоянию двух полярных сил — партии войны и партии мира представленных сейчас Евросолидарностью и ОПЗЖ. Нельзя сказать, что перспективы у «третьей силы», которая представлена сейчас «Слугой народа», нулевые. Конечно нет. Тем более, что местные выборы как раз их сторонники, в основном, и проигнорировали, разочаровавших в зеленых кумирах (отсюда и низкая явка, собственно). Но для того, чтоб «слугам» вернуть доверие нужно много чего сделать и поменять. Но в это верится с трудом. И, не исключено, что нишу займет уже другая политическая сила с другими лидерами. Что касается перспектив досрочных выборов в Раду, то местные выборы показали — шансов для «слуг народа» на «досрочке» нет ровно никаких. А значит по своей доброй воле Зеленский на них не согласится. Но политическая слабость Зе-команды, проявившаяся на этих выборах, создает соблазн для других игроков организовать давление на президента, чтоб он согласился на роспуск Рады не по доброй воле».



Политический эксперт Алена Яхно написала о своем родном Киеве:

«Из хорошего. Ни в одном крупном городе не лидирует представитель от слуг. Из плохого. Второе место Попова в Киеве — это, к сожалению, не только пенсионеры. Это тот самый ваш сосед на донецких номерах, что недавно купил квартиру».



Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский написал: «Обиднее всего, что мы про…и Киев. Но я категорически против, чтобы виновной в этом поражении была только Верещук. У проигрыша в столице есть и другие виновники и бенефициары».



Главный редактор издания «РБК Украина» Сергей Щербина считает, что история повторяется:

«Эти результаты, безусловно, Сталинград для Слуги. Партия власти становится на траекторию Нашей Украины. Эти результаты, безусловно, означают "синие" облсоветы на юге, востоке и отчасти в центре страны. Главный бенефициар поражения партии власти — ОПЗЖ. Но главный вывод #1 — магии бренда больше нет. Больше нет эффекта ролика на ютубе, которым можно уничтожить оппонентов. Кто не верит, может взглянуть на экзит-пол в Черкассах. Главный вывод #2 — "Акелла промахнулся" и теперь надо держать двумя руками фракцию. А фракция большая, рук может не хватить. Главный вывод #3 — на самом деле, в украинской политике ничего не поменялось. Расклад всё тот же, и даже явка это красноречиво подтверждает».



Бывший министр юстиции Елена Лукаш написала подробный анализ итогов выборов:

«Сегодня был важный день. Фактический референдум о доверии ЗЕ-команде. Команде, не так давно получившей в три тура ВСЮ власть: президентскую булаву, парламент, и, как следствие, исполнительную ветвь. Получившей власть и укравшей полтора года жизни у страны. Нет смысла перечислять все их «успехи». Вы их и так знаете. Сегодня этой команде было сказано: «Брысь из регионов. Доверия больше нет. Король-то голый. Сидите в партере в своем Киеве». Да и нет никакой партии «слуга народа».

Теперь о выводах.

1. ЗЕ команда потеряла общественную легитимность. Политического будущего у этого президента и его партии больше нет.

2. Сделают ли выводы в ЗЕ-команде? Опомнятся ли? Перейдут ли ко вменяемой политике и защите суверенных прав государства? Услышат ли специалистов и граждан? Уверена, что нет. Извиняться ли за обман? Нет, конечно.

3. Результаты выборов однозначно усилят противостояние центра и регионов. Очередной шаг к феодализации сделан.

4. Усилят проигранные властью выборы и всех оппонентов ЗЕ-команды в Киеве. Усилят раскол внутри ЗЕ-команды. Усилят хаос и метание.

Короче, пристегнитесь.

Будет трясти.

***

ЗЕ-енд ли это? Не совсем.

Это не конец.

Ведь у «слуг» остается два, но важных источника легитимности — евро/вашингтонский обком и пока довольные «слугами» олигархи. Обком, конечно, поддержит, заявив, что эти выборы показали «живую демократию». Власть имущие тоже пока поддержат, ведь на агонии слабой власти легче зарабатывать. Так что оставшиеся источники пока ЗЕ подсобят, но усилят высиживание яиц в других корзинах. Очень скоро поддерживающие предъявят счета за лояльность. Кемской волостью не обойдемся. Так что, к сожалению, всё только начинается».

