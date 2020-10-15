14 октября на Украине – день сразу нескольких праздников. Помимо православного Покрова Божией Матери отмечается также День украинского казачества (с 1999 года), День образования УПА* и День защитника Украины (с 2014 года). Неофициально же это - праздник украинских националистов, к которому они приурочивают массовые акции

Традиционно в Киеве в этот день проходит марш националистов. Прошел он, несмотря на коронавирусные ограничения, и в нынешнем, 2020-м году.

Своими мыслями о марше в соцсетях поделились украинские эксперты и лидеры мнений.

Блогер Мирослава Бердник напомнила об истоках праздника:

«А у украинских националистов, скандирующих "Бандера наш герой, Покрова наше свято!", нет разрыва шаблона из-за того что первым Праздник Покрова Божьей Матери был установлен в 1165 г. Андреем Боголюбским, которого они ненавидят за то, что он был первый москаль?»



Общественный деятель Александр Скубченко также высказал отношение к объединению смыслов в этот день:

«Сегодня бандеровцы шествия свои устроят. Но я понять не могу, если УПА такая героическая и Бандера герой, почему так называемые марши героев бандеровцы проводят на улицах городов? Почему не в местах боевой славы УПА? И вообще, где они — места боевой славы "героев" УПА? Есть такие? А то как-то некрасиво, когда антиукраинская нечисть, служившая врагам Украины, себя героями Украины мнит».



Журналист Светлана Крюкова считает, что Зеленский стал заложником улицы, и это особенно чувствуется в такие дни, как 14 октября:

«Про сегодняшний марш националистов. Зеленскому нужно публично признать — он уже окончательно проиграл улице. Проиграл с первого дня, когда на рейтинге в 73%, при своем шефе СБУ и оставленном скорее авансом Авакове, возле которого крутилась, кормилась и плодилась часть этой бестолковой армии «активистов» — мог за неделю разобраться со всеми парамилитарными образованиями. Разобраться это значит поставить на место: перекрыть им каналы финансирования, очистить от них улицу, а заодно и от преступности, научить нормально разговаривать и регулярно принимать душ.

Но он этого не сделал. Вернее — даже не попытался. Почему? Скорее всего — рассчитывал, что они по умолчанию перейдут под его управление, станут для него решалами определенных задач. Или думал о чем-то другом. Или положился на того, кто изображал, что думал.

А они не перешли, им и сейчас при тех хозяевах живется неплохо. Регулярные и нерегулярные приработки от различный рейдерских и не только разборок. Стройки, заводы, охранные фирмы. Им есть с чего кормится.

Более того, они быстро почувствовали слабину президента, и поняли, что его тоже можно «гонять» и «загонять». И таки гоняют:

— загнали за забор в охраняемую резиденцию,

— вынуждают придумывать себе различные «командировки» в день очередных маршей,

— заставляют бросать на амбразуру последний резерв в лице нечесаннной Мандель (умоляю — отведите ее к парикмахеру)

— вынуждают петлять при выстраивании переговорных позиций, чтобы нигде ничего не перейти, при этом бесстыже юзая седовласых, далеко за 80 лет по возрасту ветеранов украинской политики, которых просто держат в качестве разменной монеты.

Поэтому каждый такой пропущенный удар только простимулирует все новые и новые марши, с новыми требованиями и ультиматумами. Все было бы не так грустно, если бы это бы не давало повод подтвердить непреложную истину: слабый президент — результат слабое государство. Чему тогда удивляться, что нас регулярно так нагибает в разных позах МВФ и прочие кредиторы».



А общественный деятель Алексей Арестович поздравил украинцев с праздником и написал о том, что войну не следует звать в свой дом:

«- Чтобы выиграть войну, нужно оказаться сильнее войны. А это значит, не только победить на поле боя, но и суметь отказаться нести войну домой. В День защитника, отмечая людей, которые тысячу лет защищают Русь-Украину, наши дома и наше сердце, следует помнить, что партии и вожди приходят и уходят, а Родина — остаётся. Военные существуют для того, чтобы отодвинуть войну от дома, а не нести ее домой».

