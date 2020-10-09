Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию завершился подписанием соглашения о стратегическом сотрудничестве. Что сулит такое сотрудничество и как оценивают международное реноме Зеленского эксперты, они написали в своих прогнозах

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква считает сотрудничество с Соединенным Королевством прорывом и большой удачей: «Это же произошло! Сегодня между Украиной и Великобританией заключено Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Три компонента в одном уникальном документе, аналога которому в подобном виде Британия не имеет ни с одной страной мира.

Что важного удалось достичь?

1.Наши государства стали полноценными стратегическими странами (специалисты понимают насколько осторожно и избирательно британцы используют этот термин).

Отныне между странами будет происходить регулярный Диалог стратегического партнерства на уровне лидеров.

На самом деле он начался сразу — договорились о том, что Великобритания будет развивать военно-морские мощности Украины.

2.Между Украиной и Великобританией сохранится зона свободной торговли. И со временем она еще расширится — возможности для увеличения квот на экспорт украинской аграрной продукции также заложены в Соглашении. С этой целью будет работать соответствующий Торговый комитет.

3.Ну и не менее важное… Между двумя лидерами установились действительно дружеские отношения. И то, что Борис Джонсон сам подписал новое Соглашение от имени британского правительства о многом говорит.

А на переговорах, кроме политики, также много говорили об экономике.

Ведь стратегическое партнерство оно такое — многогранное и всестороннее. А в случае Украины и Великобритании точно обречено на успех!»



Политический эксперт Михаил Шнайдер тоже позитивно и высоко оценил соглашение между двумя странами: «Договор, будет первой двухсторонней торговой сделкой между нашими государствами определяющей правила, согласно которым Украинские компании и предприниматели смогут поставлять свои товары и услуги в Британию и Наоборот.

Договор охватит экономическое и отраслевое сотрудничество в таких сферах как энергетика, горнодобывающая промышленность и сельское Хозяйство.

Планируется значительное увеличение экспорта для обеих стран в секторах обороны, ядерной энергетики, продуктах питания, автомобилях, аэрокосмической отрасли и передовых сельскохозяйственных Технологиях.

Кроме этого, Великобритания отныне будет иметь специального посланника, премьер-министра по вопросам торговли с Украиной — баронессу Мейер.

И это является еще одним свидетельством того, насколько серьёзным партнёром мы являемся для Великобритании».

Политический эксперт Михаил Подоляк прокомментировал визит Зеленского в Великобританию: «К сожалению, у нас есть одна потрясающе нелепая проблема. Слишком коротко, то я говорю об… отсутствии нейтрального медийного рынка. На котором продают информацию именно как информацию, а не как «оценочные суждения». Или просто хайп. Впрочем, само по себе это не страшно. Не сомневаюсь, что отрасль тоже будет созревать как и общество в целом… Это не страшно). Страшно, что, когда ты об этом говоришь, тебя не хотят слышать, понимать и молниеносно обвиняют в попытке… цензурировать. А ещё упорно обижаются на не сильно выраженное желание давать интервью нашим. Почему? Потому что разговоры должны быть жесткими, откровенными, но все/таки взаимно уважительными. Ключевое — взаимно уважительными…

Президент прямо сейчас в Лондоне. И прямо сейчас даёт интервью в рамках тяжелейшего журналистского формата — @BBCHARDTALK со Стивеном Сакуром. Между прочим, это всегда крайне тяжёлый эфир для любого политика. Потому что никто никого не жалеет. Потому что рванный темп и много острых вопросов. Потому что главная цель показать реальное лицо политика. Многие политики потом сильно обижались на интвьюера. Однако Владимир Зеленский самолично категорически настоял на желательности его присутствия на Харде с Сакуром, на максимально жестком формате и на желании сказать чуть резче, чем обычно. Президент вообще хочет больше хороших правдивых эфиров. Но чтобы без преднамеренного хайпа)».



Политолог Янина Соколовская считает, что новые политические лица Украины не впечатлили западных партнеров, поэтому пришлось делать ставку на старые, например, Авакова: «Визит украинской делегации в Лондон продолжил линию дипломатии, начатую визитом брюссельским. Да, ожидания были огромными, а результат их не превзошёл. Но он оказался вполне позитивным и перспективным. Потому интересно: кто оказался в делегации, кого Зеленский пригласил в качестве опоры в первые две международные пост карантинные поездки. Характерно, что делегации не обошлись без головы МВД Арсена Авакова. По сути, эти визиты опровергли историю о том, что из-за одной только отставки Сытника Украина может лишиться безвиза. Во-первых, Сытник не такой уж великий чиновник, чтоб становиться гирейна международных весах. Во-вторых, о лишении Украины безвиза речь абсолютно не идёт. А после лондонских договорённостей Авакова о совместной борьбе против киберпреступности и нелегальной миграции у нас действительно может начаться нормальный процесс сотрудничества.

А если подытожить общем и в целом, то эти визиты показали: новые лица Украины не впечатлили Запад. Он хочет работать с теми, кто имеет опыт, с теми, кто им понятен и адекватен. И состав украинской делегации в Лондоне — тому пример и свидетельство».



А вот Владимир Корнилов поздравил украинцев с тем, что теперь шотландский виски будет конкурировать с их родным самогоном, потому что рекой польется на благодатный рынок: Поздравляю украинцев с соглашением о зоне свободной торговли с Британией! Судя по официальному сайту брит. правительства, главное достижение для украинцев — шотландский виски будет идти беспошлинно.

А вообще история с подписанием любопытная. Помните, сколько лет Украина торговалась за такое же соглашение с ЕС? А тут приехали и сразу подписали. Без споров, без торгов. Просто потому что воспроизвели дословный текст соглашения Украина-ЕС. Пикантность в том, что Лондон ещё ничего не может подписывать отдельно — по той простой причине, что ещё ведёт торги с ЕС, и никто не знает, каковы будут условия соглашения с Брюсселем. То есть британцы сейчас пользуются Украиной для того, чтобы позлить ЕС — мол, видите, мы уже и за вашей спиной договариваемся. Почему Daily Express уже назвала это соглашение «большой пощечиной от Джонсона в лицо ЕС»

Вот только Зе, похоже, не в курсе, в какой спор его снова втянули без его ведома». 😜

