Российский общественный деятель, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков подробно описал 6 октября в Facebook свое самочувствие после заражения COVID-19 и план лечения

Политолог дал следующие советы, описав свой опыт. Тем не менее, в любом случае необходимо консультироваться с врачом и исходить при лечении из индивидуальных симптомов.

— Сбивать температуру, если она выше 38—38,5 градусов;

— пить теплую воду в больших объемах;

— есть легкоусвояемую еду, не раздражать желудок сырой и тяжелой пищей;

— сделать тест на коронавирус и компьютерную томографию легких;

— определить с врачами, продолжать лечение в больнице или дома;

— следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, если есть назначение врача, принимать антикоагулянты.

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