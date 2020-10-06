Политолог дал следующие советы, описав свой опыт. Тем не менее, в любом случае необходимо консультироваться с врачом и исходить при лечении из индивидуальных симптомов.

Сбивать температуру, если она выше 3838,5 градусов;

пить теплую воду в больших объемах;

есть легкоусвояемую еду, не раздражать желудок сырой и тяжелой пищей;

сделать тест на коронавирус и компьютерную томографию легких;

определить с врачами, продолжать лечение в больнице или дома;

—  следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, если есть назначение врача, принимать антикоагулянты.

 