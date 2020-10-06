Политолог дал следующие советы, описав свой опыт. Тем не менее, в любом случае необходимо консультироваться с врачом и исходить при лечении из индивидуальных симптомов.
— Сбивать температуру, если она выше 38—38,5 градусов;
— пить теплую воду в больших объемах;
— есть легкоусвояемую еду, не раздражать желудок сырой и тяжелой пищей;
— сделать тест на коронавирус и компьютерную томографию легких;
— определить с врачами, продолжать лечение в больнице или дома;
— следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, если есть назначение врача, принимать антикоагулянты.