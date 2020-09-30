В Киеве почтили память жертв массовых расстрелов мирных жителей в Бабьем Яру в 1941 году. Ровно 79 лет назад в оккупированной столице Украины фашистские захватчики убили по разным данным от 100 до 150 тысяч тысяч евреев, цыган, и советских военнопленных

К месту трагедии возложили цветы президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер- министр Денис Шмыгаль.

«Есть слова, после прочтения которых становится жутко. Слова, иллюстрирующие бесконечность человеческой жестокости. Слова, является символом зверской ненависти. Это слова объявлений, которые развешивали в Киеве нацистские оккупанты. В них всем евреям города и окрестностей предписывалось прибыть 29 сентября 1941, в 8 часов утра, с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской. А тем, кто не подчинится, угрожали расстрелом. 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница. Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Чтобы больше никогда в истории ни по одной национальности ни в одном уголке мира не являлись подобные объявления. Никогда снова!» — написал на своей странице в ФБ президент Владимир Зеленский.

Также в Бабьем Яру при участии президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве и создании мемориала. Документ подразумевает сохранение и восстановление памяти о трагедии Бабьего Яра как символе Холокоста.

Но художественное воплощение дня памяти жертв расстрелов в Бабьем Яру не все сочли уместным. Главный по переписыванию истории — бывший глава Института памяти Владимир Вятрович не одобрил инсталляцию. «Когда трагедии превращают даже не в фарс, а в карикатуру. Глумление над памятью жертв Бабьего Яра. Это инсталляция, которую готовятся открыть на месте трагедии,- написал он на своей странице в ФБ.

Народный депутат Ирина Верещук считает важным сохранять память о тех событиях, чтобы не повторять ошибок прошлого. И суть мемориала именно в этом: «Эти трагические события всегда будут нам напоминанием и предупреждением, к чему может привести пропаганда ненависти и вражды. Этого нельзя забывать!»



По мнению ее коллеги нардепа Макса Бужанского именно пропагандой ненависти и вражды вот уже больше шести лет занималась власть. Это особенно хорошо читается в контексте трагедии Бабьего Яра: «Пётр Алексеевич Порошенко, после того, как вы сделали всё, чтобы уравнять тех, кто непосредственно помогал нацистам убивать в Бабьем Яру, полностью воспроизводил их идеологию, приехал в нашу страну в их обозе и их вассалом с теми, кто положил конец массовому уничтожению людей, читать ваши завывания по поводу годовщины трагедии Бабьего Яра противней, чем обычно. С Парубием обсудите глубину трагедии и проект памятника, только аккуратней, в его варианте там шевроны немного нацистского образца будут».

