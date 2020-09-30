Молниеносной оказалась реакция власти на заявления Витольда Фокина о том, что он не видит стороной конфликта на Донбассе Россию

И суток не прошло, как член Трехсторонней переговорной группы был уволен указом президента Владимира Зеленского. Что не так с переговорщиками и в целом с минским процессом на Украине, рассуждали эксперты в своих соцсетях.

Политолог Руслан Бортник акцентировал внимание на той опасности, которая несет небрежность формулировок с украинской стороны: «Вот представьте себе, что РФ поверила украинским представителям, что "на Донбассе идёт украино-российская война" и посчитала это объявлением войны со стороны Украины?

Кто понесет ответственность за последствия такого развития событий?..

Думают ли идиоты от политики, что такого рода заявления — фактическое приглашение к вторжению?»



Журналист Юрий Бутусов считает, что у власти нет ни политической воли, ни отваги принимать жизненно важные решения: «Представитель Украины на переговорах о мире уволен, потому что он не знал между кем идет война. Назначение по просьбе подруги, заявления, которые "не отражают официальную позицию", увольнение через два месяца. Бросили дедушку, которого не жалко, для озвучки текстов, которые сами произносить боятся. Получили реакцию — и спрятались, чтобы не втягиваться в скандал. Внутренняя и внешняя политика стала политикой прогибов. Получили окрик из Кремля — ставим Фокина. Получили окрик от фейсбука — снимаем Фокина. Нет никаких правил, никакого видения вперед — рефлексия касается сегодняшнего дня».



Журналист Роман Цимбалюк написал, что за всей этой кадровой чехардой самого президента Зеленского не видно: «Турбо режим вернулся. Сказал Ермак, Фокин должен уйти, Фокин ушёл. Один вопрос у меня: кто президент Украины?»



Журналист Глеб Простаков отметил, что украинская власть остается марионеточной: «Прошло меньше суток после публикации поста Авакова, который призвал отправить "мерзавца" Фокина в отставку. Зеленский взял под козырек и час назад подписал соответствующий указ. Фокин не имел решающего голоса в ТКГ, но одними своими заявлениями о мире вызывал раздражение зелёного болота во власти.

Сокрушительный удар по рейтингам "Слуги народа" перед местными выборами, полное подтверждение марионеточности самого Зеленского, который был никем и по прошествии года остался никем. Даже гигантский админресурс, который получили слуги после президентских и парламентских выборов, ничего не стоит, если у тебя нет шаров и ты так и не понял зачем пришел во власть».



Эксперт по вопросам Донбасса Энрике Менендес написал прогнозы развития событий: «Зеленский отправил Фокина в отставку с поста представителя Украины в делегации в ТКГ. Это решение имеет далеко идущие последствия — в этом году не будет встречи в Нормандском формате на высшем уровне, а "Слуга народа" потерпит разгромное поражение на местных выборах во всех областях Юго-Востока. Вероятность такого сценария я оцениваю в 90%. Собственно два крупных вывода, что можно легко сделать.

1) Переговоры по Донбассу были бутафорией весь этот год. Власть неудачно симулировала, но при первом же стрессе показала своё реальное лицо. Превалирование формы над результатом.

2) Зеленский — слабый президент. Фокин назначен его указом и теперь ВАЗ снимает его под давлением обстоятельств, даже не попытавшись хотя бы для проформы, публично разобраться в ситуации.

Хвост виляет собакой. Конец эпохи народного президента Голобородько.

Всё что произошло — это хорошо. Это определённость, которой нам не хватало. Все, у кого были иллюзии, разом от них избавятся. Ситуация стала качественно иной. Ждём большой игры».



Блогер Валерий Прозапас считает, что Украина в очередной раз потеряла свое лицо перед международными партнерами: «Фокин свое дело сделал — мы потеряли лицо перед миром. И теперь вместо него просто зайдет очередной олень. Дело не в Фокине, Портнове, Гетманцеве, Хомчаке, Богдане, Дубинском, Лещенко, Штепе или Саакашвили, имя им легион. Дело в выборе народа, который по указке пропаганды добровольно сажает подобный хлам себе на шею — а потом удивляется, почему «мы свободные люди свободной земли клеймо поражения имеем во главе».



Бывший народный депутат Егор Соболев, наоборот, отметил на Украине торжество демократии: «В Украине рождается хорошая традиция: критика со стороны общества — отставка чиновника. Когда руководитель и подчиненный не связаны обворовыванием налогоплательщиков в четыре руки — расставаться легче. Конечно, лучше сразу назначать таких, которых не надо выгонять под брань граждан. Но это уже следующий уровень для стремительно прогрессирующей украинской демократии».



Писатель Вахтанг Кипиани подытожил: «Иду на выборы с лозунгом "Одолели Фокина — одолеем и Путина!»

