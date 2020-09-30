Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны в Донбассе

Это локальная новость между тем вызвала бурю эмоций у его коллег из оппозиции и даже у экспертов. Но главное — продемонстрировала обществу несерьезность, абсурдность, с которой власти подходят к вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Николай Тищенко — шоумен и ресторатор — уже будучи в Верховной Раде отличился многочисленными скандалами и недостойным парламентария поведением. Его работающий в карантин ресторан «Велюр» стал нарицательным. Как отреагировали на новость эксперты — в обзоре соцсетей.

Народный депутат Виктория Сюмар считает, что переговорный процесс превращен в цирк. Причем главные клоуны на украинской стороне: «Я чего-то до последнего верила, что трэш не может быть настолько явным, а дно так низко. В Раде несколько раз пересекалась с этим персонажем. Удивительный хам. Во всем. Теперь целый «представитель Украины» в трехсторонней группе! Явный «прорыв» на дипломатическом фронте. Резиновые женщины с насосом становятся субъектами международных отношений».



Политтехнолог Дмитрий Раимов посоветовал Зеленскому почитать историю: «Ресторатор Николай Тищенко будет заниматься «вопросами мира на Донбассе». Он будет разрабатывать законы для Донбасса. Быть может, вы слышали его политические или международно-политические взгляды? Русские ржут. Дурачки, которые хотят взлететь — лучшие предатели национальных интересов. Знаете, Владимир Александрович, кажется, нам нужно пройти несколько уроков истории. Что делает оскорбленный народ с предателями».



Офис президента Украины изучает два варианта парламентского формата по урегулированию в Донбассе – СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Олеся Яхно убеждена, что подобные шаги власти по урегулированию конфликта на Донбассе спровоцируют новые волнения внутри Украины: «Думала, что Юрченко, рассказывающий о «муссонной мафии, которая заказала его НАБУ», — это турбо-предел на сегодня. Но нет. Есть ещё Тищенко, который «впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу» и который рассказал, что «нет той стороны вообще, а есть украинцы, которых разделила война на Донбассе». Кто же эту войну устроил? Она свалилась нам с неба, что ли? Пока Тищенко был занят онтологией надувной куклы? Знаете, думала, что ряд шагов ОП — это случайность и по недомыслию. Но теперь это выглядит как сознательная деятельность на конфликтность и стравливание разных групп внутри Украины».



Медиаменеджер Елена Скидан оценила общий уровень украинского парламентаризма: «Слуга» Коля-котлета переименовался в Медведчука. ВВМ, уверена, не жалко поделиться мозгами, но испортить идею он точно не даст.