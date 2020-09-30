Это локальная новость между тем вызвала бурю эмоций у его коллег из оппозиции и даже у экспертов. Но главное — продемонстрировала обществу несерьезность, абсурдность, с которой власти подходят к вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Николай Тищенко — шоумен и ресторатор — уже будучи в Верховной Раде отличился многочисленными скандалами и недостойным парламентария поведением. Его работающий в карантин ресторан «Велюр» стал нарицательным. Как отреагировали на новость эксперты — в обзоре соцсетей.
Народный депутат Виктория Сюмар считает, что переговорный процесс превращен в цирк. Причем главные клоуны на украинской стороне: «Я чего-то до последнего верила, что трэш не может быть настолько явным, а дно так низко. В Раде несколько раз пересекалась с этим персонажем. Удивительный хам. Во всем. Теперь целый «представитель Украины» в трехсторонней группе! Явный «прорыв» на дипломатическом фронте. Резиновые женщины с насосом становятся субъектами международных отношений».
Политтехнолог Дмитрий Раимов посоветовал Зеленскому почитать историю: «Ресторатор Николай Тищенко будет заниматься «вопросами мира на Донбассе». Он будет разрабатывать законы для Донбасса. Быть может, вы слышали его политические или международно-политические взгляды? Русские ржут. Дурачки, которые хотят взлететь — лучшие предатели национальных интересов. Знаете, Владимир Александрович, кажется, нам нужно пройти несколько уроков истории. Что делает оскорбленный народ с предателями».
Политолог Олеся Яхно убеждена, что подобные шаги власти по урегулированию конфликта на Донбассе спровоцируют новые волнения внутри Украины: «Думала, что Юрченко, рассказывающий о «муссонной мафии, которая заказала его НАБУ», — это турбо-предел на сегодня. Но нет. Есть ещё Тищенко, который «впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу» и который рассказал, что «нет той стороны вообще, а есть украинцы, которых разделила война на Донбассе». Кто же эту войну устроил? Она свалилась нам с неба, что ли? Пока Тищенко был занят онтологией надувной куклы? Знаете, думала, что ряд шагов ОП — это случайность и по недомыслию. Но теперь это выглядит как сознательная деятельность на конфликтность и стравливание разных групп внутри Украины».
Медиаменеджер Елена Скидан оценила общий уровень украинского парламентаризма: «Слуга» Коля-котлета переименовался в Медведчука. ВВМ, уверена, не жалко поделиться мозгами, но испортить идею он точно не даст.
"Сегодня мы находим новые решения по миру на Донбассе и я являюсь одним из членов этой группы": Николай Тищенко всё-таки вышел к журналистам и заявил, что будет входить не в Трёхстороннюю контактную группу, а в новосозданную парламентскую. Тищенко рассказал, что сейчас создаётся парламентский формат, который будет помогать президенту в выполнении его обещаний достичь мира на востоке. Нардеп анонсировал презентацию, где будет более подробно рассказано об этой группе. Также мы спросили Тищенко, кого именно он назвал сегодня "откровенно слабыми представителями в группе, работающими на разобщение украинцев по обе стороны конфликта". Нардеп ответил, что это будет интрига, но, по его словам, все мы знаем в нашем обществе об этих людях.
Какой парламентаризм — такие и парламентарии. Ау, "слуги", а Богдан был прав, вам Коля милее всех».
Народный депутат Леонид Емец считает, что с такими переговорщиками Запад скоро санкции с России снимет: «Если в Минске и Нормандии мира не нашли, то стоит поискать его в «Велюре»? Николай Тищенко, руководитель штаба "Слуг народа" в Киеве, объявил, что вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям урегулирования войны в Донбассе. «Нет той стороны". Прежде всего украинцы, которых разделила война в Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтобы поскорее наступил мир", — заявил Тищенко. Никоим образом не умаляя выдающийся законодательный гений депутатов этой группы миротворцев, все же надеюсь, заседания будут проходить не в ресторане «Велюр». Этих счетов украинский бюджет не потянет. Ну а что касается «той стороны», которой уже даже и нет, — это логическое продолжение риторики Фокина, Зеленского и Пескова с Путиным. Вот только наши международные союзники от каждого такого заявления задают логичный вопрос: а зачем они санкции против России держат, если у нас «той стороны» нет?»
Блогер Владимир Петров отшутился по этому поводу. Что тут еще скажешь: «Коля Тищенко — спаситель Донбасса!»
Или: «Здравствуйте, я ваша тётя!» Ор выше гор.