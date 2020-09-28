В конце сентября 2020 года украиноязычная Википедия официально внедрила у себя цензуру. На это обратили внимание украинские журналисты, которые попали в «серый список» Вики как неблагонадежные источники информации

В воскресенье, 27 сентября, продюсер телеканала «Украина 24», телеведущая Наталья Влащенко в своем Facebook написала: «Вы уже в курсе, что украинская редакция Википедии приняла решение блокировать сообщения тех украинских СМИ, которые считает сомнительными. У меня вопрос: украинская редакция Википедии теперь взяла на себя функцию судов? Вы точно уверены, что это и есть демократия?»

Об украинской цензуре – с брезгливостью © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Что уж говорить об украинской Википедии, которая с 2014 года на своих страницах создает параллельную реальность, переписывает историю и несет уже не просветительскую миссию, а вполне пропагандистскую.

Украинский журналист Олеся Медведева прокомментировала цензуру в Википедии: «То, что в укр Вики сидят упоротые, особых сомнений не было, ибо у них там и Тихановская президент уже и большинство материалов тупая пропаганда и/или откровенная фейчина. Кроме всего прочего, посещаемость укр версии на уровне плинтуса, ну да ладно. Но сейчас мы решили внимательно изучить кто ж ее администраторы/модераторы. Как и в случае модераторов ФБ, и там сплошь — правые и националисты, которые превратили украинскую Вики в отстойник для собственных идеологических комплексов и пропаганды. Ну и самое интересное, что в этом их поддерживают и «зелёные» представители власти».

Коллега Медведевой, журналист и политолог Денис Гороховский, который также является автором Википедии, поделился своим опытом и наблюдениями о деградации электронной энциклопедии.

«Когда-то очень давно мне нравилось тусоваться на Википедии. Это отдельным мир со своими правилами и традициями. Я много туда писал. Какие-то статьи с нуля, какие-то дополнял и редактировал. Без какой-то личной выгоды, лишь потому что мне это нравились, также как нравились темы, на которые я писал.

Потом (в году так 2009-10) я понял, что мои скилзы можно монетизировать и стал среди прочего писать статьи про политиков и бизнес. Причем, замечу, писать так, чтоб они полностью соответствовали требованиям Википедии и были информативны. Причем писал как в УкрВики, так и РуВики. А потом мне это надоело и я просто забил.

Спустя пару лет, уже после майдана, я пару раз что-то постил на Вики, но концепция поменялась: на укрвики можно было постить любую фантазию, если она соответствовала убеждениям упоротой части населения. А вот то, что им не нравилось, то удалялось даже если ты подкреплял тезис самыми авторитетными источниками, признанными самой Википедией.

Собственно, пару лет назад УкрВики пробила дно. А недавно публично сообщила, что глубина взята и администрация УкрВики чувствует себя там комфортно. Так умерла украинская Википедия».

