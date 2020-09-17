Народный депутат Андрей Деркач, несмотря на персональные санкции со стороны США, продолжает публиковать обличительные записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена

Новую порцию "плёнок" Деркач обнародовал 16 сентября на пресс-конференции в Киеве. Запись датирована 16 ноября 2016 года, когда Дональд Трамп уже победил на выборах президента.

В соцсетях украинские эксперты прокомментировали беседы политиков.

Политолог Олеся Яхно считает, что разоблачения Деркача новая власть никак не использует против Порошенко, боясь реакции США. Чем в очередной раз подтвердит полную зависимость украинских политикой от западных:

«Тут, оказывается, Деркач выступил с очередной порцией «разоблачений». Скушен он стал в воспроизведении штампов. Но, так и быть, перечислю/напомню некоторые факты, связанные с фигурой «разоблачителя», если кто вдруг не следил за темой/забыл. Точнее, один из значимых фактов в этой истории.

10 сентября США ввели санкции против Деркача. Министерство финансов США ввело, за вмешательство Деркача в американские выборы. Также санкции введены против некоторых россиян, в частности Антона Андреева, Артема Лифшица и Дарьи Аслановой. Минфин США отметил, что санкции против Деркача — это сигнал для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности.

Попытки же Деркача реанимировать дело по "Роттердам+" (мол, это чуть ли не Байден и Порошенко лично повысили тарифы), которое уже закрыли САП и НАБУ, ещё и доказывает причастность/заинтересованность Коломойского в вопросе. Как оказалось, информационный шум с критикой "Роттердам+" ещё при президенте Порошенко был связан с тем, что без формулы, тарифы на электроэнергию устанавливались исключительно в ручном режиме. Что очень удобно для олигархов, подкупил чиновника — и получай выгодную цену. А когда действует формула, то ничего не сделаешь — общие правила для всех.

Тогда именно Игорь Коломойский терял сверхприбыли от установления единых правил на энергорынке, и начал информационную войну против формулы «Роттердам+». Это все очень скучно и бесперспективно. Так что непонятно, зачем Деркач продолжает выходить в паблик с типа «разоблачениями». Возможно, ещё совсем недавно Зеленского и вдохновляла эта тема (с точки зрения исков против Порошенко), и в этом смысле определённый вред имиджу и интересам Украины как государства уже нанесён. Но после жёсткой реакции со стороны США, думаю, все же эту «ветку» можно считать тупиковой».



Политолог Елена Дьяченко отметила тональность общения двух политиков:

«Только мне кажется пикантным обычное приветствие Порошенко при разговорах с Байденом: "Я себя чувствую прекрасно, как, впрочем, и всегда, когда слышу ваш голос, мой дорогой друг"? Это ведь уже по ту сторону толерантности».



Журналист Дмитрий Василец обратил внимание на экономическую составляющую взаимоотношений двух стран:

«Как по мне, главный итог сегодняшней пресс-конференции народного депутата Андрея Деркача — это официальное требование вернуть в Украину 13 миллиардов долларов, украденных у украинского народа. Причем на все эти 13 миллиардов есть документы, которые "высокопоставленные любители демократии" из США в упор не хотят замечать.

По всей видимости, среди высших чиновников в США работает принцип "деньги возвращают только трусы". Оно и не удивительно, ведь зачем возвращать украденные деньги украинского народа, если можно дать еще один кредит и получать десятилетиями сверхприбыль с "тупых папуасов". Полагаю, что вскоре возле посольства США в Киеве будут проходить митинги с плакатами "верните наши деньги, сволочи", или "берите сами кредиты МВФ".



Блогер Евгений Хурсин ёмко описал то, как американцы воспринимают украинцев:

«Мне показалось, что Байден не врёт, когда говорит, что про Порошенко будут писать в учебниках и слагать поэмы. Он вообще не понимает, что у нас тут происходило и происходит. Создалось впечатление, что ему кажется, что до Петра Алексеевича тут все в набедренных повязках ходили и молились на пролетающие мимо самолёты».



Общественный деятель Александр Скубченко считает, что президент Зеленский — приемник коррупционных схем Порошенко:

«Вот Деркач рассказывает о сумасшедшей коррупции в тарифах ЖКХ, как Порошенко и Байден грабили каждого из нас на сотни миллионов в энергетике. О десятках миллионов взяток за крышевание схем. Но НИ ОДИН ТАРИФ в энергетике за время власти Зеленского не снижен ни на одну копейку. Зеленский продолжает крышевать старые схемы? Или Зеленский настолько никто, что нас грабят, не ставя его ни во что?»





В свою очередь бывший народный депутат Александр Онищенко отметил, что Деркач вскрыл большой нарыв:

«Хочу подытожить пресс-конференцию Андрея Деркача.



1. Не стали откровением схемы Порошенко с тарифами. Я давно об этом говорил. Порошенко всегда красиво подавал и параллельно мощно грабил.

2. Нежности Байдена и Порошенко — циничны. Байден сказал, что хотел бы видеть Порошенко в учебниках истории Украины, как лидера демократии. Боюсь, войдёт как жалкий разжигатель войны и коррупции.

3. В Штатах есть коррупция и ничем не меньше, чем в Украине. Хотя хочется верить, что Трамп услышит, как Порошенко и Байден посмеивались над ним, и решит вопрос.

4. Миллионы на подкуп политиков и офшоры, как залог политического влияния. Порошенко ради влияния готов был под Байдена вывести всю страну.

5. «Патриотам» скармливали хорошую схему с «углём из Пенсильвании» и мы не торгуем с Россией. Шесть лет эта тема жила. Нужно сейчас обязательно всех фигурантов призвать к ответу. Тарифы были взвинчены на 100%.

6. «Банановая» прокуратура при Рябошапке до сих пор отходит от американского влияния, которое всё ещё сильно. Лоббисты давят на Ирину Венедиктову.

7. Личная жизнь Шабунина меня вообще никак не интересует. Единственное — позор ему. Заслуженно и навсегда.

8. Андрей Деркач вскрыл большой нарыв. Надеюсь на ответную реакцию силовых органов и власти. Думаю, что санкции против него снимет Трамп, который сможет пресечь Байдена и ко после выборов».

