Обиженный и опасный – так в двух словах можно охарактеризовать интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана

Нишу скандальных и провокационных интервью в украинском информпространстве прочно занял Дмитрий Гордон. Вот и интервью с Богданом не стало исключением. Тем более в этот раз случился рекорд: беседа продлилась больше четырёх часов.

Своим мнением об интервью в соцсетях поделились украинские эксперты, политики и лидеры мнений.

Остап Бендер президента Зеленского. Как главу Украины подставил бывший лучший друг © Фото из открытых источников Александр Харебин, который сам некоторое время входил в ЗЕ-команду, считает откровения Богдана подготовленными и неслучайными:

«Про интервью Андрея Богдана… Ничего нового для себя не услышал. Понятно почему сейчас, понятно почему так выборочно, понятны все цели, решаемые задачи и запущенные в пространство тезисы…

Не секрет, что рейтинг президента держится на молчании… А его будущее предопределено логикой событий и психотипом личности. Расшифровка этого моего тезиса есть в первом комментарии, но неизбежность последовательности определенных событий всё более очевидна. Впрочем, попытка перевернуть шахматную доску с фигурами может показаться заманчивой… Хотя в сеансе одновременной игры на многих досках это гарантированно не поможет. Кроме того, не факт, что это были шахматы с закреплёнными за игроками цветами фигур, а не турнир в подкидного дурака, причём с краплеными картами у соперников…

Что дальше? Дальше по законам жанра в самом ближнем доверенном круге должен появиться свой Витя Пчёлкин (Пчёла, см. сериал «Бригада»)… Есть ли альтернатива приближающимся событиям? Её практически не осталось. Впрочем, малоизвестный фактор в работе с «Кварталом», который заключается в их невероятной способности всё делать в последний момент и оставаться при этом успешными, делает будущее все же поливариантным.

Слова из песни Владимира Высоцкого «Охота на волков» дают такую возможность: «… я из повиновения вышел»…



Мэр Днепра Борис Филатов поделился на своем примере, как президент управляет страной и влияет на региональную власть:

«Все соцсети, медиасообщество и политический «истеблишмент» обсуждают эпическое многочасовое интервью бывшего руководителя ОП Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. В нём, среди прочих откровений, бывший консильери Гаранта, рассказал о том, кто и почему надоумил руководителя государства на знаменитое пари с мной. Оказалось, что Президент 40-миллионной европейской страны решил поспорить с законно избранным мэром миллионного города на выборную должность, которая ему не подчиняется…из-за нашептывания на ухо.

Поприкалываться ребята решили. Весело им было. Как видите, теперь вся страна узнала, как у нас в Украине принимаются управленческие решения. Ну что ж, Андрюша, спасибо, что ты тайное сделал явным. Ну уж если сказал «А», так скажи и «Б». Наберись теперь мужества и расскажи публично: Как вы втаптывали моё честное имя в грязь. Как снимали гнусные ролики «95-го квартала», где глумились над моей семьей. Как давали из ОП команды возбуждать уголовные дела. Давай, рассказывай.

Больше ада. Пусть и дальше люди знают, что привели к власти кодло. И, да, рано или поздно ваше паскудство и ваша низость вас догонят. И не только морально, но и юридически».



Журналист Светлана Крюкова ничего нового и содержательного из этого интервью не вынесла:

«Самые забавные интервью дают обиженные бывшие. В них много соплей, вздохов об утерянном времени и намеков, что с ней он был счастливее и перспективней. Ноль раскаяний и самокритики. И что все бабы стервы. Хочется обнять, поплакать и отправить в спортзал. Коротко об интервью с Богданом».



Политтехнолог Тарас Березовец, напротив, считает откровение Богдана предвестником даже импичмента президента:

«Уотергейтский скандал никогда бы не случился, если бы журналисты Washington Post не нашли Марка Фелта. Замдиректора ФБР с псевдонимом ‘Глубокая глотка'. Проблема неразборчивости Зеленского в том, что он родил сразу нескольких Глубоких глоток. И Богдан только один из них. Ох, как разгорается».



Бывший народный депутат Александр Онищенко обратил внимание на то, какую оценку Богдан дал бывшему премьер-министру Украины времен Януковича Николаю Азарову:

«Спустя годы грязи, лжи и пропаганды Андрей Богдан назвал Азарова лучшим премьером Украины. Это важный маркер, потому что Богдан прекрасно понимает систему управления государством и экономику страны. Жаль, что секта почитателей Майдана до сих пор не поняла, что государство — это экономика и право, а не язык и Томос. Но время, как видите постепенно все начинает расставлять на свои места и давать правильную оценку».



Сам Николай Азаров был польщен таким вниманием и тоже написал пост на своей странице в ФБ, посвятив его Богдану:

«Благодарю за теплые слова. После государственного переворота в СМИ мое имя постоянно поливали грязью. И сейчас после 6 лет этой гнусной пропаганды услышать правду было очень приятно.

Азаров — один из лучших: Богдан назвал лучшего украинского премьера. Бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан дал свою оценку в отношении бывших представителей украинской власти.

Андрей Богдан согласился, что Николай Азаров был одним из лучших украинских премьеров.

Николай Янович останавливал очень много дуростей. Если бы не он, то, пожалуй, Майдан был бы еще раньше, — заявил экс-глава ОПУ.

Он также выразил свое глубокое убеждение относительно того, что Николай Азаров — "честный человек, который не позволял воровать". Хотя ему в этом было сложно, ведь тогда президент постоянно давал указания премьеру».



Политолог Олеся Яхно отметила несколько важных деталей в интервью:

«По поводу интервью Богдана. Чувствуется, конечно, обида за отставку (например, слова «я свою часть обязательств выполнил»). Также некоторые обвинения предвзяты (по поводу отсутствия стратегии, например; при Богдане тоже не было никакой стратегии, и мы помним его слова про то, что «решения принимаются по ходу»).

Но. Есть и совершенно справедливые обвинения. От едких (типа, Тищенко — авторитет и визионер для ОП) до жёстких (про вытеснение прозападных людей из власти) и очень жёстких (по сливу операции вагнеровцев; там, где речь шла про один звонок из Киева, сорвавший операцию, думаю, речь шла о звонке в Беларусь, после которого Лукашенко, думая, что цель он сам, вынес потом все это в паблик)».

