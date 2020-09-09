Насильственная украинизация фактически привела к увеличению на территории страны русскоязычных школ. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник 9 сентября на своей странице в Facebook

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

По статистическим данным Министерства образования и науки, в 2014 году в Украине было:

— 1275 русскоязычных школ;

— 16 045 школ с украинским языком преподавания.

По состоянию на 2020 год на территории Украины:

— 13 584 украиноязычных школ (количество этих школ за 6 лет уменьшилось на 3147);

— 1390 русскоязычных школ (рост на 115 учреждений).

Теперь все количественно растущие русскоязычные школы в Крыму и ОРДЛО (ДНР-ЛНР. — Ред.) (там не осталось ни одной украиноязычной, а были сотни), а сокращающиеся украиноязычные — на остальной территории Украины.

Мы просто разделенная страна. Лживыми и тупыми политиками, людьми им верящими.

И это разделение не дало ничего хорошего украиноязычному образованию.