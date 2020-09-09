Образование и псевдонационализм.
По статистическим данным Министерства образования и науки, в 2014 году в Украине было:
— 1275 русскоязычных школ;
— 16 045 школ с украинским языком преподавания.
По состоянию на 2020 год на территории Украины:
— 13 584 украиноязычных школ (количество этих школ за 6 лет уменьшилось на 3147);
— 1390 русскоязычных школ (рост на 115 учреждений).
Теперь все количественно растущие русскоязычные школы в Крыму и ОРДЛО (ДНР-ЛНР. — Ред.) (там не осталось ни одной украиноязычной, а были сотни), а сокращающиеся украиноязычные — на остальной территории Украины.
Мы просто разделенная страна. Лживыми и тупыми политиками, людьми им верящими.
И это разделение не дало ничего хорошего украиноязычному образованию.