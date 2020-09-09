Подобную риторику украинцы уже слышали. Несколько лет назад тогдашний президент Петр Порошенко предрекал судьбу детям Донбасса: вместо того чтобы пойти в школу, они будут «сидеть в подвалах».
Как прокомментировали скандальные высказывания Галины Янченко украинские эксперты и политики, разбиралось издание Украина.ру.
Активист и волонтер Энрике Менендес поделился своим опытом, который приобрел на Донбассе:
«Спекулировать на детях мерзко, ребята. Вы со своей политикой в телевизоре заигрались напрочь. Это я про «немытых и нечёсаных» детях Донбасса, если кто пропустил. А у меня накипело.
Одни просто базар не фильтруют, когда говорят на такие деликатные темы. Другие кинулись защищать из киевских студий. А по факту на детей-то им наплевать. И одним и другим. Я же вам тут не просто балабол из телевизора, я своими глазами много вижу.
«Ответственные граждане», как гуманитарная организация, с начала войны работает в самых горячих точках. Мы видели детей в подвалах и возили им еду, в отличии от «умников» из киевских студий. Я на руках держал детей, чьё детство проходило под обстрелами. Это мне они рассказывали о том, как им страшно «когда бомбят». Мы видели ситуацию по обе стороны от линии фронта и эта проблема одинакова — без партийных и даже государственных флагов. Её решение требует серьёзного подхода и полноценной стратегии.
Думаете нас кто-то приглашал как экспертов? Чёрта с два. Вообще у нас есть в стране отдельная стратегия по детям Донбасса? У кого? У «Слуги народа»? У ОПЗЖ? Чума на оба ваших дома. В телевизоре нужен просто хайп. Никакого продолжения. Акция «Защити ребёнка из Донбасса в фейсбуке. Герои блд».
Общественный деятель Александр Скубченко тоже вспомнил риторику Порошенко:
"Слуга" Янченко рассказала, что в этом году на Донбассе в школу впервые пойдут дети, которые не знают, что такое мир: "Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные". Всё по заветам Порошенко: "наши дети 1 сентября пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах". Зеленский всё продолжил.
Вот это вот "немытые и нечесаные" — это и есть тот "город-сад", который он построил за год на Донбассе. Вы всё ещё ждёте мир от Зеленского? От Зеленского, который за год, несмотря на кучу обещаний, не изменил к лучшему ничего даже на контролируемой части Донбасса? Посмотрите на его команду — с ними он к миру не придёт. Для них "там людей нет", есть только "немытые и нечесаные" дети».
Адвокат Яков Гольдарб настолько возмутился ситуацией, что выразил свое отношение к виновнице скандала в стихах: «Депутат от «слуги» Галина Янченко назвала детей Донбасса «немытыми и нечесаными».
Я специально не написал «народный депутат». Потому что народный, не говоря о том, что не должен быть тупым, должен думать, чтобы детвора во всех уголках Украины была и сытой, и умытой, и воспитанной, и счастливой. Стих тебе, ненародный депутат Янченко. Позорище.
Я не знаю, по какому принципу вас брали.
Я пока не понял почему,
Ладно вы хотя б красиво лгали,
Ладно вас бы с Гарварда украли,
Но за этот год уже две Гали
(Обе — ничего хорошего не дали,
Сколько взяли — мы пока не посчитали),
Порят вслух такую ерунду.
Для одной — «некачественные дети»
Для второй они «не мыты и не чесаны»
Не хотите сменить место в кабинете
На то, где игрушки не «немытыми» детьми,
А волной взрывной разбросаны?
Не хотите депутатскую зарплату и надбавки за жилье
передать Донбасским мамам — папам
на «расчески детям и мытье»?
Без ответа знаю — не хотите.
Мандат на стол и уходите)
Экс-министр юстиции Елена Лукаш не удивлена высказываниям новой элиты:
«Очередной зашквар у «Слуг народа». Нардеп Галина Янченко рассказала о том, какие «немытые и нечесаные» дети на Донбассе. Янченко — жена бывшего вице-губернатора Донецкой области Андрусива. Представитель правящей элиты, которая считает себя вправе то рассуждать то о «некачественных» детях бедняков (как Третьякова), то о «немытых» детях на Донбассе».