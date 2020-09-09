Скандал в украинском обществе вызвали высказывания в адрес детей Донбасса, которые прозвучали из уст народного депутата «Слуга народа» Галины Янченко. Во время ток-шок в эфире одного из украинских каналов народная избранница назвала детей, родившихся после 2014 года на Донбассе, «немытыми и нечёсаными»

Подобную риторику украинцы уже слышали. Несколько лет назад тогдашний президент Петр Порошенко предрекал судьбу детям Донбасса: вместо того чтобы пойти в школу, они будут «сидеть в подвалах».

Как прокомментировали скандальные высказывания Галины Янченко украинские эксперты и политики, разбиралось издание Украина.ру.

Активист и волонтер Энрике Менендес поделился своим опытом, который приобрел на Донбассе:

«Спекулировать на детях мерзко, ребята. Вы со своей политикой в телевизоре заигрались напрочь. Это я про «немытых и нечёсаных» детях Донбасса, если кто пропустил. А у меня накипело.

Одни просто базар не фильтруют, когда говорят на такие деликатные темы. Другие кинулись защищать из киевских студий. А по факту на детей-то им наплевать. И одним и другим. Я же вам тут не просто балабол из телевизора, я своими глазами много вижу.

«Ответственные граждане», как гуманитарная организация, с начала войны работает в самых горячих точках. Мы видели детей в подвалах и возили им еду, в отличии от «умников» из киевских студий. Я на руках держал детей, чьё детство проходило под обстрелами. Это мне они рассказывали о том, как им страшно «когда бомбят». Мы видели ситуацию по обе стороны от линии фронта и эта проблема одинакова — без партийных и даже государственных флагов. Её решение требует серьёзного подхода и полноценной стратегии.

Думаете нас кто-то приглашал как экспертов? Чёрта с два. Вообще у нас есть в стране отдельная стратегия по детям Донбасса? У кого? У «Слуги народа»? У ОПЗЖ? Чума на оба ваших дома. В телевизоре нужен просто хайп. Никакого продолжения. Акция «Защити ребёнка из Донбасса в фейсбуке. Герои блд».



Общественный деятель Александр Скубченко тоже вспомнил риторику Порошенко:

"Слуга" Янченко рассказала, что в этом году на Донбассе в школу впервые пойдут дети, которые не знают, что такое мир: "Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные". Всё по заветам Порошенко: "наши дети 1 сентября пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах". Зеленский всё продолжил.

Вот это вот "немытые и нечесаные" — это и есть тот "город-сад", который он построил за год на Донбассе. Вы всё ещё ждёте мир от Зеленского? От Зеленского, который за год, несмотря на кучу обещаний, не изменил к лучшему ничего даже на контролируемой части Донбасса? Посмотрите на его команду — с ними он к миру не придёт. Для них "там людей нет", есть только "немытые и нечесаные" дети».



Адвокат Яков Гольдарб настолько возмутился ситуацией, что выразил свое отношение к виновнице скандала в стихах: «Депутат от «слуги» Галина Янченко назвала детей Донбасса «немытыми и нечесаными».

Я специально не написал «народный депутат». Потому что народный, не говоря о том, что не должен быть тупым, должен думать, чтобы детвора во всех уголках Украины была и сытой, и умытой, и воспитанной, и счастливой. Стих тебе, ненародный депутат Янченко. Позорище.

Я не знаю, по какому принципу вас брали.

Я пока не понял почему,

Ладно вы хотя б красиво лгали,

Ладно вас бы с Гарварда украли,

Но за этот год уже две Гали

(Обе — ничего хорошего не дали,

Сколько взяли — мы пока не посчитали),

Порят вслух такую ерунду.

Для одной — «некачественные дети»

Для второй они «не мыты и не чесаны»

Не хотите сменить место в кабинете

На то, где игрушки не «немытыми» детьми,

А волной взрывной разбросаны?

Не хотите депутатскую зарплату и надбавки за жилье

передать Донбасским мамам — папам

на «расчески детям и мытье»?

Без ответа знаю — не хотите.

Мандат на стол и уходите)



Экс-министр юстиции Елена Лукаш не удивлена высказываниям новой элиты:

«Очередной зашквар у «Слуг народа». Нардеп Галина Янченко рассказала о том, какие «немытые и нечесаные» дети на Донбассе. Янченко — жена бывшего вице-губернатора Донецкой области Андрусива. Представитель правящей элиты, которая считает себя вправе то рассуждать то о «некачественных» детях бедняков (как Третьякова), то о «немытых» детях на Донбассе».