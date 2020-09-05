Блогер Наталья Старокожко рассказала о своей поездке из России на Украину, ее историю выложил Telegram-канал Украина.ру 5 сентября

Все рейсы из Москвы Busfor продаёт в один автобус, который называется "Москва-Киев" и едет он до границы в Троебортном. Но билеты с разными пунктами назначения и потом это уже забота водителей и компании, как вас доставить до пункта прибытия.

На автостанции обращайте на это внимание и проверяйте списки у контролера, а не смотрите на табличку с направлением. Лезьте в транспорт, деликатных забывают в Москве.

Туалетов на КПП нет. Кофе на заправке продают по 220 рублей.

Берите термос, памперс, плед.

Стоят пассажиры минимум по четыре часа на улице.

Из атмосферных фишечек- постоянно кружат стаи ворон и зловеще нагнетают.

Другой автобус ждёт не на нейтралке, а уже на Украине. Молдавские и черновицкие рейсы проезжают к российскому КПП.

На пандемию всем сейчас (!) плевать. "Дiй вдома" никому не нужен, обсервация тоже не требуется, справки на covid не спрашивали.

Акцентирую: речь о текущем моменте, 3-5 сентября (дни прощанья, дни, когда горят…).

Ко мне никаких особых претензий не предъявляли. Про "Миротворец" никто не упоминал, но долго искали запрещённую литературу, агитационные материалы и напирали на коммунистические символы. Не знаю, видимо, моё сходство с Лукашенко даёт о себе знать.

Багажа у меня не было, одна сумка "трусы-носки-часы-косметичка".

Водитель распихал пассажирам "передачки" на нашу, украинскую сторону, чем вызвал бурю негодования на украинской таможне. И троих они проверили от ботинок до кармашков чемоданов.

На всякий случай предупреждаю. Пронос чужих посылочек‐ не лучшее решение.

Украинская сторона очень быстро всё делает. Никакой мовы, никаких особых приступов патриотического пароксизма.

Важное. Ехали преимущественно граждане Украины на Украину. И одна женщина (!), гражданка России. Её тоже впустили без проблем.

Двоих граждан Украины в Россию НЕ пустили, потому что у них не было необходимых для въезда оснований. Они с нами поехали обратно.

Видела пару прямых рейсов без выгрузки, промчались по переходу; но их происхождение осталось покрытым мраком тайны.

Билеты бронируйте с пересадкой. А не с дальнейшим самостоятельным бронированием на другой стороне. Чтоб потом не метаться и не искать себе такси, или маршрутку. Не факт, что они окажутся на другой стороне. И цена может неприятно удивить.

Да, на Украине тоже туалет в кустах. 🙂"

Комментарий Украина.ру:

🔹 "Busfor" — компания по онлайн продаже билетов на автобусы.

🔹 Троебортное — название пограничного пункта на киевской трассе с российской стороны. С украинской — Бачевск.

🔹 "Дiй вдома" — украинское приложение для смартфонов, которое позволяет соответствующим органам отслеживать обязательное соблюдение режима самоизоляции после въезда в страну. В принципе его установку требуют осуществить на украинской таможне, что проблематично — покрытие украинских операторов очень плохое. Законопослушным лучше ставить заранее, пока вай-фай есть.

🔹 Туалеты на российском КПП есть, хотя и грязные. Открыты они не всегда, а сейчас могут быть и вовсе закрыты в видах пандемии.

🔹 "Другой автобус ждёт не на нейтралке, а уже на Украине" — т.е., от российской, до украинской таможни надо идти пешком с вещами. Это довольно далеко — метров 500.

🔻 Проезд граждан России на Украину предполагает наличие загранпаспорта и приглашения. То же касается граждан Украины при въезде в Россию.

🦅 По поводу ворон — это, надо понимать, сезонное.

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