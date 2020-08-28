27 августа под Харьковом был обстрелян пассажирский автобус. Первым об этом заявил народный депутат Илья Кива. Про его словам, на автобус напали, пассажиров обстреляли и избили. Позже полиция задержала нападавших. В автобусе находились члены движения «Патриоты — За жизнь»

Позже Кива же опроверг информацию о погибшем, указав, что есть тяжелораненые. Двое из находившихся в автобусе получили ранения из травматического оружия, один — черепно-мозговую травму.

Вечером нападавшие были задержаны.

В соцсетях о перестрелке высказались украинские политические эксперты и лидеры мнений.

Пошёл патриот на патриота? Кто и зачем расстрелял автобус под Харьковом © Telegram-канал The Kyva Владимир Фесенко считает, что насилие в политических целя приведет к гражданской войне.

«Об инциденте под Харьковом (обстрел автобуса с «активистами» Кивы). Я неоднократно осуждал использование насилия в политических целях. И неважно, кто и для чего это делает. Право на легитимное использование силы в цивилизованном мире принадлежит только государству и его официальным представителям.

Использование насильственных методов, особенно оружия, против политических оппонентов — это путь к хаосу, беспределу и гражданской войне. Очень хорошо, что полиция молниеносно отреагировала на этот инцидент под Харьковом и задержала нападавших. Это пресекло спекуляции и манипуляции, которые начали разгонять на пророссийских телеканалах.

Очень важен сам факт оперативного и эффективного реагирования правоохранителей на подобные ситуации, в том числе и для того, чтобы другим потом неповадно было делать что-то подобное. Я не люблю конспирологию, но терзают меня смутные сомнения… Нарастание частоты подобных инцидентов и их типичность (праворадикалы нападают на активистов Шария и/или ОПЗЖ), а также мгновенное раскрутка таких ситуаций на ТВ и в социальных сетях, и раскручивание тезиса о том, что власть якобы не реагирует на подобные инциденты, очень уж похоже на определенную политтехнологию.

Конечно, стихийные столкновения между агрессивно настроенными представителями различных политических сил вполне возможны, такое неоднократно происходило и в других странах, бывало это и у нас. Но все последние подобные инциденты выглядят не как стихийные, а именно как целенаправленные действия.

Праворадикалов можно использовать втемную (якобы в патриотических целях), можно на коммерческой основе (увы, таких примеров немало, вплоть до откровенного криминала), но возможен и найм «титушек» под видом «боевиков-националистов». И это могут делать те, кто потом выставляет себя в качестве жертвы. Поэтому крайне важно, чтобы следствие разобралось, кто отдавал приказ об этом нападении или нанимал нападавших.

Наказать надо не только исполнителей, но и организаторов и возможных заказчиков. И вообще нам необходима системная политика пресечения действий и разоружения всевозможных «парамилитарных групп», под какими бы политическими флагами и юридическими статусами они не выступали. Известный историк Тимоти Снайдер в своей книге «О тирании. 20 уроков ХХ века» одну из глав озаглавил «Опасайтесь вооруженных формирований». Вывод, который делает Т.Снайдер — вооруженные формирования сперва приводят в упадок демократический политический порядок, а затем трансформирует его в агрессивную репрессивную систему».

Блогер Максим Войтенко провёл исторические аналогии: «О произошедшем на трассе Киев-Харьков примерно сто лет назад писали так. 'Банда атамана Григорьева, влившаяся в состав Красной Заднепровской дивизии, была атакована своими бывшими побратимами под руководством атамана Струка, на данный момент ушедшими к Петлюре. За кого ныне Украинская Галицкая армия, в последнее время замеченная в рядах деникинцев, газеты точно не знают».



Журналист Дмитрий Василец назвал произошедшее терроризмом.

«На трассе Киев-Харьков лояльные к власти "националисты" расстреляли автобус с людьми, есть раненные. Это не поджег машины "Радио свобода", и не поджег крыши дома родителей Шабунина, это терроризм. Или реакция "гаранта" будет жесткой, или государства просто нет, и каждый гражданин должен сам себе обеспечивать безопасность».

