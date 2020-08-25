Протесты в Белоруссии по-прежнему сильно перекликаются с украинским опытом двух Майданов. А сам Александр Лукашенко логично сравнивается с Виктором Януковичем

Воскресные протесты и то, как перед ним предстал президент Белоруссии — с автоматом в руках, — по мнению наблюдателей, определили дальнейший ход событий. Какие прогнозы сделали украинские политики и политические эксперты — в обзоре соцсетей. Решить белорусский вопрос. Крупный чиновник Госдепа летит в Россию, Украину и Литву © AFP, Chung Sung-Jun/POOL

Народный депутат Олег Волошин вспомнил в связи с этим, как себя вел Янукович, накануне своего бегства из страны: «Один крупный бизнесмен и политик делился со мной двумя воспоминаниями о последнем месяце Януковича в Киеве.

В первом, в конце января, в разговоре тогдашний президент вспоминал Сальвадора Альенде и выражал уверенную готовность «с автоматом в руках» защищать здание на Банковой.

В другом, от 21 февраля, Янукович собирает вещи в Межигорье. На вопрос, стоит ли бежать из столицы, тогдашний президент эмоционально рассказал о скором «прорыве боевиков из «Правого сектора». На замечание собеседника о том, что при таком количестве охраны в «Межигорье» смогут пробиться только американские «Морские котики», Янукович предложил собеседнику «взять автомат и стать в периметр».

Яркая сцена из вечернего Минска с Лукашенко и автоматом у интеллигентного человека вызывает, конечно, самые неоднозначные мысли. Но точно одно: белорусский президент разительно отличается от Януковича. Он так просто не сдастся».

Журналист Юрий Бутусов напротив считает демонстрацию силы и воинственное облачение Лукашенко проявлением его слабости: «Тот, кто не способен схватиться за свой народ, вынужден схватиться за автомат. Тот, кто защищён целой армией, от страха натягивает бронежилет. Мирные люди с плакатами и флагами, занявшие весь свой город, и аплодирующие друг другу. Люди с открытыми лицами кричат: «Уходи!» А против этих людей диктатор, напяливший бронежилет, с автоматом в руках, которому аплодирует только до зубов вооруженный ОМОН на бронетехнике. Люди в касках, которые боятся показать своё лицо, кричат диктатору: «Держись!» Что может быть более трагичней, комичней и символичней в борьбе за свободу в нашем веке? Лукашенко не может быть со своим народом, потому что на улицах Беларуси его народа нет. «Саша, держись!» кричат только эти закованные в латы палачи. Отсутствие страха у сотен тысяч свело с ума от страха человека, располагающего неограниченной властью. И все действия правителя показывают не силу власти, а непонимание и презрение. Беларусь переросла своего диктатора, Беларусь не хочет «доброго царя». Беларусь не хочет «стабильности», купленной кровью, убийствами, пытками, ложью. Благодаря Лукашенко все они понимают, что такое быть скотом, одев чёрное и избивая сограждан дубинкой, и что не быть скотом очень просто — надо просто выйди на площадь под национальным флагом. Я не думаю, что диктатор отдаст власть без крови. Но Лукашенко проиграл, уже проиграл, потому что он может захватить власть, однако уже никогда не сможет захватить народ. Беларусь будет либо оккупированной либо свободной, но она уже никогда не будет лукашенковской».

Политолог Алексей Голобуцкий предрек, что протестное движение и политический кризис в Белоруссии будет заморожены: «Ну что ж — решающее воскресенье закончилось. Улицы Минска пусты. По сообщениям разных источников в Беларуси, оппозиция просто не знает, что делать дальше. Лукашенко совершил демонстративный облёт дождливого Минска без единого человека на улицах и не менее демонстративный проход с автоматом, пусть и разряженным. Время оппозиции истекло. Завтра Лукашенко останавливает предприятия с целью политического ценза работников: те, кто участвовал в забастовке и протестах, будут как минимум уволены. Остальные сохранят работу и приступят к своим обязанностям после чистки. Решение чрезвычайно грамотное: отсутствие средств к существованию является отличной профилактикой успешных свержений власти. Вероятно, завтра же начнутся и массовые чистки среди оппозиции и особо активных сочувствующих. В таких условиях не приходится ожидать, что внезапно произойдёт что-то, что моментально мобилизует оппозицию, да ещё и заставит её резко сменить методы действий. Если уж их ни на что не сподвиг повешенный демонстрант Кривцов… В общем, предварительно под событиями в Беларуси можно подводить черту. До сегодняшнего вечера оппозиция пыталась давить на Лукашенко, по итогам — безуспешно. Теперь Лукашенко будет давить оппозицию. Вероятно, буквально. Ситуация в Беларуси законсервировалась ещё на какой-то период времени. Рассчитывать на серьёзное давление со стороны ЕС и Америки не стоит: они прекрасно понимают, что если передавят — Беларусь уйдёт к Москве. А это — последнее, что нужно Европе и США».

Политический эксперт Елена Дьяченко тоже вспомнила Януковича: «Увидев прилетевшего во Дворец Независимости Лукашенко, Янукович расплакался от обиды: оказалось, что он обычный трусливый завгар, а авторитарный лидер и тиран — это другое»