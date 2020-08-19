В сети появилась листовка, текст которой гласит, что белорусы создали мировой фонд для поддержки бастующих и собрали за два дня 1 млн долларов

«Если вас уволили за высказывание политических взглядов или вы хотите покинуть работу в знак протеста против действий властей, вы получите помощь», — говорится в листовке, которую распространяют, очевидно, среди бастующих. Для получения помощи авторы информации предлагают сканировать QR-код и заполнить анкету. В украинском инфопространстве эксперты сразу увидели аналогии и поделились ими в своих социальных сетях. Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Общественный деятель Александр Скубченко напомнил белорусам опыт Украины и цену обещанной помощи Запада: «Белорусам, поддержавшим страйк, организаторы протестов предлагают финансовую поддержку в случае утраты работы. Белорусы, просто чтоб вы знали. Вас будут поддерживать только лишь до того момента, когда организаторы протестов (это даже не Тихановская — она лишь их шестёрка на зарплате) достигнут своей цели: захват власти. А потом вы станете для них не нужными безработными. Балластом, на который надо как можно меньше тратить денег (прощай медицина, образование и социалка). Да здравствует бешеный доход спекулянтов Сороса и МВФ за ваш счёт. Украине, напомню, во время майдана 700 миллиардов долларов инвестиций обещали. Почти триллион долларов поддержки. За 6 лет после майдана — 0 долларов 00 центов инвестиций. Зато ограбили на многие миллиарды. Когда люди перестанут вестись на сказки, что Запад помогает людям? Со времён Колумба ничего не изменилось: туземцам — бусы, белым людям — золото. И никак иначе.

Журналист Дмитрий Василец тоже вспомнил о европейской помощи украинцам: «В Беларуси протестным коллективам заводов предлагают по 100 000 долларов, мол, собрали деньги "неравнодушные белорусы", чтоб рабочим митинговалось удобнее))) Уверен, каждый глава машиностроительных компаний Евросоюза сейчас "неравнодушный белорус")) Именно поэтому ЕС уже подготовила "пакет помощи" белорусским предприятиям))) Кстати, украинская экономика настолько "насладилась помощью ЕС", что люди скоро выйдут на митинги с транспарантами "ЕС — хватит помогать, мы лучше сами как-нибудь", но поздно уже)))

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что аналогии с Украиной просто напрашиваются: «НЕТ, други мои… я не за Лукашенко — он совершил кучу ошибок. Когда кое-кто в моем лице советовал ему 14 лет назад начать строить оппозицию, кое-кто сказал, что это стремно и что огромный риск того, что ее перекупят, а значит, нужно просто потакать коррупции и дроблению квазиоппозиции на деньгах РФ, союза профсоюзов скандинавов и денег из ЕС и США. Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Лукашенко предупреждали, что обратной стороной попытки всеобщей занятости будет взрыв. Т.е. если на предприятии нужно 200 чел., а вы создаете там 300 рабочих мест, то и те 200 заработают меньше, и те 100 не пойми чем заниматься будут. Но я не могу пожелать ДРУЗЬЯМ (в братство народов я не верю) зла и разрухи… Я не слепой и все понимаю. Но посмотрите на нас… у нас Зеленский… а вам кого рисуют? Домохозяйку? И она уже заявила, что готова? Странно, даже я не уверен, что был бы готов управлять страной… а она готова. Зеленский тоже "хайпанул"… Теперь вся страна кровью хайпует… Все же понимают, что в роли руководителя страны они получат "паппета"… При этом управлять будут ТЕ, кого формально в системе госуправления НЕ БУДЕТ. А значит, нет ни политической, ни юридической ответственности. Все как у нас. Это будут называть "технократами", Реанимационным пакетом реформ, который родил нам Третьякову и "некачественных детей"… И никак вы их к ответственности не привлечете, ибо легитиматором будет домохозяйка… Как у нас Зеленский. Я понимаю "красных директоров" — они приватизируют предприятия… Я понимаю внешних — они распишут "старую деву" Европы… последнюю… так истосковавшуюся по настоящему греховному сексу, что готова даже на площади совершить акт бесчестия с первым встречным… Я понимаю требование перемен… Они будут… ОНИ БУДУТ. И их исход написан кровью предыдущих 5 тысяч лет многих городов, цивилизаций, полисов… Перемены будут. Но не все их смогут узреть лично — и в этом будет счастье. Остальные будут обречены лично лицезреть эти перемены… Аки казнь Прометея. У меня нет рецепта сейчас. И поэтому я не сую свои 5 копеек, а лишь делюсь ощущениями и прогнозами. Пусть каждый сам решает свое будущее. Как богатые отпрыски убивают себя наркотой… Так сытые нации заканчивают свой бег суицидом. Но это нормально. Вечный бег по кругу: сперва от свободы к благам, а потом от благ к свободе… И каждый круг оставляет за собой тишину кладбищ и покой обретенной ценой жизни мудрости. Это эволюция. И глупо стоять на ее пути».

Политолог Алексей Якубин привел цитату митингующих, как они намерены развиваться дальше: «Илон Маск (заграница — зачеркнуть) нам поможет! Оцените уровень аргументации экс-главы избирательного штаба Тихановской — Марии Мороз — на вопрос, на что же будут жить протестующие, если утратят источники средств, в капиталистическом же обществе: "Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь".

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов предсказал, чем обернется финансовая помощь митингующим: «С белорусскими забастовками у польских "нехтов" явно не складывалось. Тогда они придумали байку о собранном миллионе долларов в забастовочный фонд. Вот увидите, по закону жанра на днях состоится торжественное вручение десятку-другому забастовщиков сумм по 300-400 евро. А дальше? А дальше рабочие долго будут искать, где же этот фонд. Ведь в пути к светлому будущему кормить никто не обещал».