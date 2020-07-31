Первый президент Украины Леонид Кравчук, как и прогнозировали накануне, согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Как восприняли эту новость эксперты и что спрогнозировали – в обзоре соцсетей

Политический эксперт Юрий Романенко оценил инициативу Владимира Зеленского назначить «патриарха» украинской политики на статусную должность: «Резников хочет, чтобы в Минскую ТКГ вошёл Кравчук вместо Кучмы. Я считаю, что это не та сивочолість, кот там нужна. В это тяжелое время Украину должен спасать настоящий Державник, Батько и Дипломат. Потому не нужно фантазировать и предложить возглавить ТКГ Порошенко. Он эту кашу подписал, вот пусть и расхлёбывает. Пусть покажет класс в Минске. Как надо вести переговоры с агрессором. Сивочолість должна быть кошерной». Испытание властью для Леонида Кравчука. Коммутанты и их последователи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Журналист Сакен Аймурзаев провел исторические аналогии: «Первый президент Украины Кравчук согласился сменить Кучму во главе украинской группы в Минском процессе. Шушкевича и Назарбаева туда срочно, Горби — в Форос, все на исходные позиции. Дубль-2. Август скоро».

Политик Василий Волга не воспринимает новое назначение Кравчука предвестником мира: «Пишут, что Кравчук согласился возглавить минских украинцев. В том смысле, что заменит на этом посту Кучму и теперь он, от имени Украины, будет вести переговоры по Донбассу. Если я не ошибаюсь, то это тот самый парень, которому скоро стукнет девяносто лет и который хвастал тем, что он носил передачки в лес бандеровцам, которые вешали и насиловали учительниц, присылаемых советской властью с Донбасса для просвещения малограмотных западенцев. Это тот человек, который своё участие в уничтожении нашей Родины — Советского Союза — считает своим самым великим достижением в жизни. Что ж. По всему видно, что Зеленский настроен «мирно» по отношению к Донбассу».

Политолог Олеся Яхно назвала главный недостаток Кравчука как главы ТГК — принадлежность к давно ушедшей эпохе и при этом в духе всех порохоботов все свалила исключительно на Россию: «Возможное назначение Леонида Кравчука главой украинской ТКГ в Минске после ухода Леонида Кучмы выглядит более, чем странно. Не только в силу возраста (Кравчуку 86 лет, Кучме, к слову, — почти 82). И не только в силу того, что Кравчук, что для меня всегда было странно, уже после президентства довольно часто выступал на второстепенных ролях в поддержку того или иного политика (Медведчука, Тимошенко в частности). А, прежде всего, в силу того, что Кравчук, все-таки, из другой эпохи. Допускаю, что на этой позиции нужна статусная фигура, хорошо знающая на собственном опыте политическую историю Украины и политическую историю России. Но этого мало.

Все ведь прекрасно понимают, что перспектива мира зависит от российской власти, которая этого мира пока не хочет. Поэтому мир, если он не ценой капитуляции Украины, — это долгий процесс. А значит — впереди ещё много рисков и вызовов, для ответа на которые нужна четкая внятная долгосрочная позиция Украины. И в этом смысле, мне кажется, что Кравчук вот уже совсем из другой эпохи».

Бывший нардеп и журналист Виталий Чепинога написал, что Кравчук был свидетелем многих потрясений в Украине: «Кравчук согласился возглавить переговорную группу Украины в Минске… Есть такие люди, которые должны соглашаться со всем, что предлагается. Нету иммунитета… Но на месте врагов Украины я бы не сильно радовался… Деду Кравчуку 86 лет. Он все видывал, все пробовал. Он развалил СССР в той же таки Беларуси, в Беловежской Пуще. Он пережил саму Коммунистическую партию и даже СДПУ (о). И обоих похоронил, вытирая скупую мужскую слезу… Он хитрый и коварный. Кравчук родился в 1934 году в Большом Житине Волынского воеводства еще при Польше… Он смотрит на "ту сторону", как на блоху».

Общественный деятель Александр Скубченко назвал Кравчука тараном мира: «Таки Кравчук. Принял предложение Зеленского возглавить украинскую делегацию в Минске. "Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде. Слушайте, там другая страна. Дети уже выросли, в школах по-другому учатся" — это Кравчук, да. Украина должна идти на уступки ЛДНР, должна выплачивать пенсии, должна восстанавливать Донбасс (а Россия помогать в этом). В общем, Кравчук говорил правильные мысли. Теперь может стать тараном мира».

Блогер Валерий Прозапас связывает Кравчука с Виктором Медведчуком, а это (по его мнению) ничего хорошего Украине не сулит: «Медведчуковцы на всех эфирах гавкали методичку об отказе Кучмы участвовать в ТКГ из-за его возраста, а не из-за нежелания освящать ермаковско-ОПешные мутняки. И вот их правдивые слова как всегда сбылись — и старого Кучму меняет 86-летнее свежее лицо маразматика Кравчука, давнего соратника кума Путина, дружбана всех рыгов и крестного отца малороссийства. Где-то так и выглядит наш локальный зомби-апокалипсис; запасайтесь серебряными пулями, теперь мы все ван хельсингы».