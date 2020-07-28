На Донбассе в понедельник, 27 июля, наступил режим прекращения огня. Приказ об этом был выпущен накануне командованием Операции объединенных сил. Такое решение было принято «в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года». Накануне по инициативе Киева состоялся телефонный разговор президентов Путина и Зеленского

О том, как оценивают перспективы нового мира, высказались на своих страницах в социальных сетях эксперты и политики.

Народный депутат «Европейской солидарности» Виктория Сюмар не поддержала инициативы президента по мирному урегулированию и высказала позицию парламентской «партии войны»: «Так, каждому хочется мира. Но, в голове постоянные вопросы — достигается ли мир:

— отводом собственных войск, в том числе и контрснайперских групп?

— Фактическим «обнажением границ» в условиях, когда агрессор подтягивает тяжелое вооружение?

— признанием войны «внутренним конфликтом» на уровне президента с человеком, который эту войну начал?

— прекращением публикаций информации об обстреле и тд?

— разрешением грубого вмешательства российского МИД в украинском избирательный процесс?

Я понимаю стремление Зеленского: побыстрее, под День Независимости объявить о достижении «мира», поднять рейтинг, выиграть выборы (желательно и парламентские)

Но я так же понимаю стратегические задачи Путина: снять санкции с РФ; добиться внесения изменений в укр Конституцию «особого статуса Донбасса» аж с возможностью сохранить там свой военный контингент для постоянного воздействия и ослабление Украины; снять свою ответственность за войну; легализовать аннексию Крыма.

А тактически — завести во все местные советы на Востоке Украины пророссийские силы — опзж и иже с ними. Чтобы потом (в случае там очередных планов Украины стать членом НАТО или еще чего-то) как в случае с Крымом везде были «свои люди».

Слишком разные задачи. Слишком опасные уступки. Слишком незащищенная страна. И каждый из нас. Наивность может стоить слишком дорого. Ибо только армия и сила могут быть защитой и сильным в аргументом в мирных переговорах.»

Общественный деятель, финансовый эксперт Оксана Чепижко уловила изменение во внешней повестке и роли Украины на международной арены. Все это увязала в тенденции по Донбассу: «Вчерашний «сенсационный» разговор Президентов Украины и России стал результатом влияния многих факторов. Я думаю, решающую роль сыграла, в том числе и позиция Европы, которая продолжает настаивать на решении, а не заморозке конфликта на Донбассе. Президент Франции постоянно, словом и делом, демонстрирует свои приоритеты. И назначение нового госсекретаря, отвечающего за Украину — ещё один пример этого. Помимо ответственности за политику в отношении нашей страны, новый госсекретарь, также, влияет на формирование европейской политики французского Президента: от переговоров по Brexit до реформы еврозоны.

Для понимания, спецпредставитель США в Украине появится не раньше ноября. А, ведь, все говорят, что Америка наш стратегический партнер. Пандемия, конечно, может задержать процесс, но она не может задержать приоритеты!»



Общественный деятель Александр Скубченко прокомментировал намерение Порошенко и его «партии войны» протестовать против и инициатив Зеленского и наполнил, что именно Петр Алексеевич был подписантом Минских соглашений: «Сегодня Порошенко будет протестовать против мира и против реализации Минских соглашений. Это тот Порошенко, который в июле 2015 года ЛИЧНО внёс в Раду законопроект о децентрализации, предполагающий особый статус Донбасса. Именно законопроектом Порошенко предлагалось закрепить в разделе 15 "Переходные положения" Конституции Украины пункт 18 об этом. Порошенко тогда заявил, что отдельные административно-территориальные единицы Донецкой и Луганской областей имеют право на специфический порядок местного самоуправления. 31 августа 2015 этот законопроект был принят в первом чтении — 268 голосов "за". Надо ли говорить, что БПП полным составом голосовал "за"? Помните? Это в тот день, когда в результате протестов террористами "Свободы" были убиты срочники Нацгвардии под Радой. И вот сегодня — Порошенко против. Более циничной, лживой и мерзкой мрази в стране нет. Но упоротые порохоботы пойдут протестовать с ним, да. Один вопрос только. Порохоботы, а что вы делали 31 августа 2015 года, когда Рада принимала в первом чтении особый статус Донбасса по требованию вашего Порошенко? Протестовали против этого под Радой или поддерживали своего мерзкого лидера?»



Журналист Наташа Влащенко в свою очередь напомнила, что Порошенко сам не упускал возможности поговорить с Путиным, причем по собственной инициативе: «Порохоботы возмущены, что "Зеленский позвонил Путину и обсуждал "кризис" на Востоке

в связи с этим:

1. Но ведь и Петр Алексеевич регулярно звонил и жал руку. Где вы были, когда он обнимал и шутил насчет Первомая?

2. Ну и про кризис. У Порошенко была 5- летняя возможность назвать это войной. Но не назвал. Может, что- то знает? Спросите и нам расскажите

а потом уже разберемся, кто загнал страну в угол Минских. А главное, зачем»



Политолог Виктор Небоженко видит возможность решения конфликта только при международном посредничестве нового формата: «Вероятно, что телефонный разговор между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным состоялся по просьбе Кадырова, который потребовал от Зеленского, либо еще раз извиниться за нанесенное оскорбление или позвонить Путину, что украинский президент и сделал. В ходе телефонного разговора президента Украины Зеленского интересовали механизмы прекращения огня в зоне АТО, а президент России Путин настаивает на внесение изменений в Конституцию Украины для легализации сепаратистских «республик» —марионеток Кремля. Ни то, ни другое реально невозможно. Шантаж Кадырова не помог ни Путину, ни Зеленскому. Это политический клинч.

С одной стороны, президент России Путин НЕ ХОЧЕТ вывести свои войска с оккупированной Кремлем территории Донбасса и дать Украине возможность провести свободные местные выборы. С другой стороны, президент Украины Зеленский НЕ МОЖЕТ, военно-политическим путем, освободить оккупированные Россией районы Донбасса. А дипломатические методы разрешения этого военно-политического конфликта между Россией и Украиной невозможны в рамках вялотекущего и неэффективного «Нормандского формата» и позорных Минских соглашений, на чем настаивают и Путин и Зеленский, а возможны только в рамках «Женевского формата», когда судьбу этого конфликта быстро и плодотворно могут решить лидеры «США-ЕС-Украины-России».

