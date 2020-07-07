Петр Порошенко в должности президента в 2014 году поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Об этом напомнила народный депутат Ирина Верещук на ток-шок «Свобода слова», процитировав информацию из украинских СМИ

«Мы между собой на сегодня не можем договориться, является ли Путин врагом или можно его поздравлять, как господин Порошенко, например, 12 июня поздравлял его с Днем России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее», — сказала Верещук. Спасти рядового Байдена. Зачем на Украине хотят криминализировать публикацию прослушек © CC0, Pixabay

Это заявление спровоцировало спор между Верещук и Порошенко, который также присутствовал на эфире. Экс-президент был эмоционален и обвинил коллегу в манипуляции, заявил, что эта информация неправдива, а первоисточник — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — лжет. Верещук настаивала, что данную новость распространило украинское СМИ, а значит, президент должен был это официально опровергнуть, если это не соответствовало действительности. Всю эта дискуссию Ирина Верещук затеяла, чтобы продемонстрировать, что часто инструментом гибридной войны являются СМИ, и когда Порошенко выгодно, он ссылается на их данные или опровергает их.

Новость на свое странице в Facebook прокомментировал политолог Руслан Бортник. Он считает, что ни сейчас, ни шесть лет назад Порошенко не был честен со страной: «Меня не удивляет то, что П. Порошенко поздравлял В. Путина с Днем России в 2014 году — это, скорее всего, факт и тому были причины:

— война только разворачивалась, и юридических оценок этому ещё не было;

— Порошенко боролся за признание Кремля в качестве легитимной власти (РФ долго не признавала постмайданное руководство) и участника диалога (политического, экономического);

— украинская власть боялась полноценного вторжения (регулярно забиралась в бункеры по утрам).

И это не проблема, а часть дипломатии.

Понятно, что сейчас "Слуги народа" используют это в качестве инструмента против Порошенко и ЕС.

Но проблема в том, что ДАЖЕ СЕЙЧАС П. Порошенко не может этого объяснить честно обществу. Так же как и липецкую фабрику, работу в правительстве Азарова, русский язык дома или прихожанство в УПЦ… Это тяжелый диагноз».

Блогер Сергей Наумович тоже удивился, что Порошенко настойчиво опровергал эту информацию спустя 6 лет: «Ой, ну не вижу трагедии в том, что Пётр Алексеевич поздравил в июне 2014 года ВВП с Днём России во время телефонного звонка. Шесть лет назад я тоже в этом не видел проблемы. ПАП всегда старается вести переговоры хитро с элементами дипломатической протокольной лести в адрес собеседника, с применением нестандартных решений, смены интонации и громкости голоса. Отработанная годами тактика. Другой вопрос — зачем от своих слов отказываться сейчас, если ты не опроверг это шесть лет назад? А вот вдруг всплывут сейчас эти аудиофайлы и что, снова придётся орать "кому вы верите? это провокация Кремля!"».

Алексей Гончаренко — однопартиец Порошенко — упрекнул Ирину Верещук в том, что она ссылается на слова Пескова (официальное лицо, между прочим, а не анонимный телеграм-канал): «Депутат из «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что пятый президент Петр Порошенко якобы поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем России в разгар войны в 2014 году. Цитировала она при этом секретаря Путина Дмитрия Пескова. Дождались! Зе-команда уже начинает перенимать примеры классической кремлевской пропаганды и в прямом эфире украинских каналов манипулировать информацией. Такие необоснованные нападки и откровенное вранье только в очередной раз подчеркивает их непрофессионализм».

А вот медиаэксперт Александр Харебин раздобыл тот самый первоисточник новости о поздравлении с Днем России от Порошенко, а также прокомментировал поведение экс-президента: «Итак. Вот первоисточник новости. Именно на него (или же на слова пресс-секретаря Кремля) ссылались ВСЕ украинские и российские СМИ. На мой взгляд, в этом коммуникативном кейсе вполне могут быть манипулятивными как российская версия, которая ничего не сказала об обсуждении российских танков на востоке Украины (версия Цеголко), так и украинская версия, в которой ничего не сказано о вполне вероятном поздравлении с Днем России (версия Кремля), но дата самого звонка это подразумевает. Увы, это политика. Публичная политика vs реальная политика. Подождём, когда опубликуют плёнки или снимут гриф секретности. Но излишне эмоциональная реакция на собственный разговор 6-летней давности, вместо простых слов о том, что тогда — в начале войны — всё виделось и воспринималось иначе… Это уже вопрос к психологам и политтехнологам. Ложь, возведённая в абсолют, или глубокая обида на «недооцененность» — страна, я же старался…?

P.S. Представьте на минутку, что где-то на серверах, рядом с файлами разговоров Порошенко-Байден, лежит аудиофайл от 12.06.2014 года…»