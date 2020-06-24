Политические этика и этикет – понятия, неизвестные народным избранникам Украины из Верховной Рады. Об этом свидетельствуют скандалы, всегда дурно пахнущие, с участием нардепов из «Слуги народа»

В этот раз соцсети обсуждают, как руководители политической силы «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко во время пресс-конференции в Николаеве в нелицеприятной форме с использованием ненормативной лексики обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Делали это государственные мужи, сидя в президиуме, не заметив, что микрофон остался включенным, и их разговор очень скоро стал достоянием общественности. Слава — партии: почему из Рады ушел лидер «Голоса» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бизнесмен Алексей Давыденко призвал не спускать откровенное хамство нардепам и дать ему должную оценку: «Корабельная Сосна. Ты — женщина.

Ты — депутат. Ты — член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ты — глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання. Где твоё достоинство? Ты зачем этих конченых оправдываешь? Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений? Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством? Эти два заплывших Ален Делона. Тебя — женщину, превратили в бабу. Тебя — женщину, обсуждают как кобылу. Тебя — женщину, приравняли то ли к бревну, то ли к проститутке. Они не обсуждают твой ум. Они не обсуждают твоё образование. Они не обсуждают твой профессионализм. Они обсуждают твой тюнинг.

#Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА

#Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА

Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой фракции нет яиц публично признаться и извиниться. И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента. Ау! Там, в Дурдоме. Вы не корабельные сосны. Вы не рабочие бабы. Не молчите. Напоследок.

Мне грустно, что мудрый украинский народ выбрал это отребье нашей общей властью и продолжает ждать от этих чучел исполнения своих мечт».

Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что все участники этого скандала хороши:

«Корниенко, Арахамия и Аллахвердиева. Даже не знаю, что противнее: сексизм двух боровов или идиотизм «бабы», оправдывающей его. Слуги либидо и пищевода».

Блогер Олег Шарп напомнил, что культура общения новой власти между собой и с народом общая: «Не зная, что микрофон включён, Корниенко с матами и пошлостями заявил Арахамии, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева — "баба рабочая, как корабельная сосна", которую как только увидит Зеленский, сразу "подпрыгнет и выкурит все айкосы".

Капец, навыбирали уродов. Завтра их всех на ковёр вызывает Зеленский, будет пистонить — типа, подрывают его имидж. Тот самый Зеленский, который сегодня на голубом глазу назвал всех дальнобойщиков "засранцами". Хотя пистонить нужно его самого — он лично взял на себя ответственность за эту кунсткамеру де@илов. 73% терпил, каких вам ещё реформ не хватает?»

Журналист Денис Гороховский, наоборот, считает, что ситуация не стоит выеденного яйца: «Знаете, вот как оно бывает с матом. Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых, и все играют в игру, будто в мире не матерится никто. Хотя матерятся и те, и другие.

Точно так же с обсуждением представителей противоположного пола. Обсуждают женщин мужчины, мужчин обсуждают между собой женщины. Не всегда это происходит в приличной форме. Иногда прям мерзко. Причем без привязки к полу. Я слышал это и от первых, и от вторых. Но публично мы все делаем вид, что никто и никогда и вообще. Пузырь из плёнок. Записи Деркача уходят в небытие? © REUTERS, Tom Brenner

На самом деле ситуация выеденного яйца не стоит. Ее можно было просто перевести в шутку, например, ответив, что "с такими рубанками разве что скворечники строгать" и тема бы сошла на нет сама собой.

Ну а так да, Ирина Аллахвердиева весьма симпатичная дама, но это никак не мешает ей быть хорошим специалистом. Знаю массу очень эффектных девушек, которые сверхкрутые профессионалы в своих сферах».

Его коллега Макс Назаров считает, что Аллахвердиева должна была не оправдывать своих коллег, а постоять за себя: «Нет, ребят, вопросов к Корниенко и его мужской простоте, пусть грубой и невоспитанной, у меня нет. Мы в постсоветской Украине, оглянитесь. А вот к депутатке Аллахвердиевой — несколько. Что вы вчера сделали, чтобы не быть корабельной сосной? Что? Отвели настроения сексизма на коллегу Домбровскую, которая пойдет в мэры Николаева от "Слуги"? Мол, если это о ней — значит ок? Ответы в реакции тех, кто смеется над вашей позицией, хотя должны были поддержать и зауважать ещё сильнее. Учитесь у коллег по фракции, у тех женщин, которые себя в обиду никогда не дадут. И не прогнутся под крепким сапогом конъюнктурщика, как та самая доска. Ни в моих эфирах, ни на ваших партийных заседаниях».

Политтехнолог Дмитрий Раимов из этого скандала ничего нового о представителях власти не узнал: «Это история о вырождении людей, облеченных властью. Когда ты всесилен (думаешь так) и начинаешь терять и красные линии, и адекватность оценки ситуации.

Промолчавшая девушка — сказало больше о ней, чем то, что про нее сказали за столом. Почему она молчит и не разносит их? Это был бы ее звездный взлет. Что мы узнали из этого видео? Что президент Зеленский курит IQOS. Все остальное об интеллектуальном уровне и полной бесхребетности политиков — знали раньше».

Народный депутат Алексей Гончаренко обыграл реплику Корниенко об «энергетике Ирины Аллахвердиевой»: «Рекомендую Зеленскому назначить Корниенко министром энергетики. Он хорошо чувствует эту сферу».

Журналист Роман Скрыпин написал, что все участники истории достойны признания: «Все эти "Оскары" немедленно должны быть вручены Давиду Арахамии, Александру Корниенко и даже Ирине Аллахвердиевой! За текст, за актерское мастерство и за изысканный монтаж. Это просто безусловно. Склоняю голову перед талантами!»

Общественный деятель, финансовый эксперт Оксана Чепижко написала о низкой культуре и политической моде на феминизм в Раде, за которым ничего не стоит, даже элементарное уважение к женщине: «Не могу не высказаться о вчерашнем «сосново-досковом скандале»! Публично наши политики рассыпаются в комплиментах своим коллегам-женщинам и даже, предлагают принять законопроект об обязательных квотах для женщин в будущем парламенте. Однако, как выясняется, для многих из них это всего лишь дань политической моде. А в реальности мы имеем крайне низкий уровень культуры и отношения к женщине в украинской политике. И пока такая тенденция будет доминировать, мы будем иметь дубовую Раду любого созыва!»