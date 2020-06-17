Под стяги блогера Анатолия Шария собралось несколько сот человек. А саму акцию Шарий анонсировал два дня назад на своем канале. К слову, Шарий возглавляет с некоторых пор одноименную политическую партию, рейтинг которой стремительно растет (согласно последним соцопросам КМИС партия имеет 2,1 % поддержки и входит в первую пятерку). Как оценивают политический поход на Киев блогера Шария, написали в своих соцсетях журналисты и эксперты.
Политтехнолог Дмитрий Раимов написал, что Шарий начал отвоевывать себе улицу у националистов и радикалов: «Безусловно, феномен украинской политики. Нравится, не нравится — каждому свое. Его партия делает интересную вещь — отвоевывает себе улицу. Раньше ж митинги и протесты устраивали только радикалы и проплаченные от партий. Они делают шаг — закрепляют улицу за собой. Правильно. Из интернета на улицу. Бой будет непростой. Ошибка оппонентов проста — я о том, что будет митинг, узнал из их неистового крика в социальных сетях. Мол, выйдем же против. Они таким образом мобилизовали своих. Но сделали хуже — всем рассказали о митинге. Технологические ошибки делает и Шарий, что не дает расти его проекту быстро, как в свое время Зе. Ошибки делают оппоненты — поднимая действиями им рейтинг. Такую же ошибку допустил Порошенко. То он с Путиным воевал, то с блогером. Любопытно, безусловно».
Блогер Ирина Медушевская считает, что виртуальную популярность Шарию не удастся конвертировать в реальную поддержку на выборах или в протестных акциях: «Шарий смешной. Он свято верит, шо число его подписчиков равняется числу сторонников, забывая, шо основной косяк его адептов из РФ. Призывать народ под ОП в Киеве? Глупость какая:-) Там место уже забито давно и надолго "патриотическими патриотами", и шарикам нифига не обломится!) Такая наивность Шария меня обескураживает, он же, типа, гуру, а в украинских раскладах полный неофит!»
Неожиданно Анатолия Шария поддержал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров: «Первый раз в жизни обращаюсь к вам, украинцы, с подобным призывом. Мне это не свойственно, но трудно молчать дальше! Анатолий Шарий призывает положить конец правовому хаосу, который творится в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису президента и высказать свое отношение к тому, что происходит в стране. Я присоединяюсь к этому протесту и обращаюсь к тем, у кого есть совесть и кому небезразлична судьба Украины. Надо показать власти, которая пришла на обещаниях, что нельзя проводить тот же самый курс, который проводила хунта после госпереворота и который привел к развалу страны, к правовому беспределу, к тому, что каждый чувствует себя незащищенным, к тому, что в Украине правят бандиты. Приди и вырази свой протест!»
Призыв Азарова прокомментировала политический эксперт Олеся Яхно:
«Ты смотри, деда опять разбудили. Запускайте Берлагу! А если серьезно, то это наглядное подтверждение того, что Зеленский не с теми сражается. Не за Порошенко надо гоняться, а бороться с реальными врагами Украины, которые используют Зеленского против Порошенко, с целью создания конфликтности внутри Украины. Зеленский никак не может понять, что преследования Порошенко не гарантируют ему устойчивости, а прямо наоборот — ведут к тому, что вообще все будут против него. По принципу «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».
Блогер Сергей Наумович считает рейтинг Шария раздутым, а виновными в его популярности всех, кто реагировал на контент публично: «Если бы в ФБ мы ничего не писали про Шария, то о его существовании знали бы только его подписчики. Если бы Пётр Алексеевич тупо не реагировал в прошлом году на «чому переслідуєте журналіста шарія?», то тот бы не набрал один миллион подписчиков. Из двух на сегодняшний день! Другими словами — ПАП сделал шарику подарок. Шария вообще сделали те, кто на него реагирует, те, кто его комментирует. Сейчас листаю ленту, и 2/3 постов про какой-то митинг с красными шариками. Если бы не ФБ, то я бы об этом в жизни не узнал. Ви зробили це разом)».
Народный депутат Виктория Сюмар написала, что главной целью акций Шария является отвлечение внимания от дела Стерненко: «Ну что, Сергей Стерненко, ФСБ подготовила ответ. В виде колоны с «шариками» в одинаковых футболочках. С красивой озвучкой и демонстрацией, «что они тоже выводят людей на улицу»… Жарко. Взрывоопасно. Спички в руках ФСБ. СБУ занимается фурами…».
Журналист Денис Гороховский подытожил перспективы всех этих протестов: «Знаете, что мне тут подумалось, глядя на новостную ленту? Вот праворадикалы уже между собой начинают выяснять, кто родину любит сильнее, устраивая перформансы самые разнообразные. Позавчера вот Стерненко защищали, сегодня на партию Шария нападать будут. Даже порошенковская Демсокыра резко вспомнила, что они тоже радикалы, и в срочном порядке выдвинулись на Крещатик.
У нас вообще появилось последнее время очень много разных радикальных течений, которые очень хотят в итоге стать политическими партиями и зайти во власть. Правда, запрос на них невелик. Прошлые выборы дали им совокупно всего лишь 10%. Но шуму от них много.
С другого фланга будет наша псевдорусская псевдо-оппозиция, которая будет снова рассказывать про полную перезагрузку власти, про "вот если бы мы, то тогда бы да, а так нет, но мы все равно да, но это не точно". Правда, избиратель в это уже тоже слабо верит. Потому что помнит и внутренние распри, поливание г*вном вчерашних союзников, подыгрывание власти, когда совсем нужно было и т.д.
На выходе людей утомят все эти качели окончательно, и они или просто не пойдут на выборы, или проголосуют на самых нейтральных и умеренных из известных. А это у нас сегодня "Слуга народа". Будет очень смешно смотреть на грустные лица революционеров по обе стороны баррикад».