В Киеве у здания Офиса президента 17 июня прошли акции протеста за объявление импичмента Владимиру Зеленскому. Митингующие потребовали от президента выполнения предвыборных обещаний

Под стяги блогера Анатолия Шария собралось несколько сот человек. А саму акцию Шарий анонсировал два дня назад на своем канале. К слову, Шарий возглавляет с некоторых пор одноименную политическую партию, рейтинг которой стремительно растет (согласно последним соцопросам КМИС партия имеет 2,1 % поддержки и входит в первую пятерку). Как оценивают политический поход на Киев блогера Шария, написали в своих соцсетях журналисты и эксперты. Протесты в Киеве. «Немой президент — не мой президент» © скриншот видео НАШ

Политтехнолог Дмитрий Раимов написал, что Шарий начал отвоевывать себе улицу у националистов и радикалов: «Безусловно, феномен украинской политики. Нравится, не нравится — каждому свое. Его партия делает интересную вещь — отвоевывает себе улицу. Раньше ж митинги и протесты устраивали только радикалы и проплаченные от партий. Они делают шаг — закрепляют улицу за собой. Правильно. Из интернета на улицу. Бой будет непростой. Ошибка оппонентов проста — я о том, что будет митинг, узнал из их неистового крика в социальных сетях. Мол, выйдем же против. Они таким образом мобилизовали своих. Но сделали хуже — всем рассказали о митинге. Технологические ошибки делает и Шарий, что не дает расти его проекту быстро, как в свое время Зе. Ошибки делают оппоненты — поднимая действиями им рейтинг. Такую же ошибку допустил Порошенко. То он с Путиным воевал, то с блогером. Любопытно, безусловно».

Блогер Ирина Медушевская считает, что виртуальную популярность Шарию не удастся конвертировать в реальную поддержку на выборах или в протестных акциях: «Шарий смешной. Он свято верит, шо число его подписчиков равняется числу сторонников, забывая, шо основной косяк его адептов из РФ. Призывать народ под ОП в Киеве? Глупость какая:-) Там место уже забито давно и надолго "патриотическими патриотами", и шарикам нифига не обломится!) Такая наивность Шария меня обескураживает, он же, типа, гуру, а в украинских раскладах полный неофит!»

Неожиданно Анатолия Шария поддержал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров: «Первый раз в жизни обращаюсь к вам, украинцы, с подобным призывом. Мне это не свойственно, но трудно молчать дальше! Анатолий Шарий призывает положить конец правовому хаосу, который творится в Украине, и прийти завтра, 17 июня, к Офису президента и высказать свое отношение к тому, что происходит в стране. Я присоединяюсь к этому протесту и обращаюсь к тем, у кого есть совесть и кому небезразлична судьба Украины. Надо показать власти, которая пришла на обещаниях, что нельзя проводить тот же самый курс, который проводила хунта после госпереворота и который привел к развалу страны, к правовому беспределу, к тому, что каждый чувствует себя незащищенным, к тому, что в Украине правят бандиты. Приди и вырази свой протест!»

Призыв Азарова прокомментировала политический эксперт Олеся Яхно:

«Ты смотри, деда опять разбудили. Запускайте Берлагу! А если серьезно, то это наглядное подтверждение того, что Зеленский не с теми сражается. Не за Порошенко надо гоняться, а бороться с реальными врагами Украины, которые используют Зеленского против Порошенко, с целью создания конфликтности внутри Украины. Зеленский никак не может понять, что преследования Порошенко не гарантируют ему устойчивости, а прямо наоборот — ведут к тому, что вообще все будут против него. По принципу «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

Блогер Сергей Наумович считает рейтинг Шария раздутым, а виновными в его популярности всех, кто реагировал на контент публично: «Если бы в ФБ мы ничего не писали про Шария, то о его существовании знали бы только его подписчики. Если бы Пётр Алексеевич тупо не реагировал в прошлом году на «чому переслідуєте журналіста шарія?», то тот бы не набрал один миллион подписчиков. Из двух на сегодняшний день! Другими словами — ПАП сделал шарику подарок. Шария вообще сделали те, кто на него реагирует, те, кто его комментирует. Сейчас листаю ленту, и 2/3 постов про какой-то митинг с красными шариками. Если бы не ФБ, то я бы об этом в жизни не узнал. Ви зробили це разом)».

Народный депутат Виктория Сюмар написала, что главной целью акций Шария является отвлечение внимания от дела Стерненко: «Ну что, Сергей Стерненко, ФСБ подготовила ответ. В виде колоны с «шариками» в одинаковых футболочках. С красивой озвучкой и демонстрацией, «что они тоже выводят людей на улицу»… Жарко. Взрывоопасно. Спички в руках ФСБ. СБУ занимается фурами…».