Очередная эпопея с вручением подозрения Петру Порошенко превратилась в фарс. 10 июня экс-президента Украины вызвали в Госбюро расследований (ГБР), где он проходит по одному из многих уголовных дел, в которых он фигурирует. Речь идёт о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. Вот, что по этому поводу пишут в соцсетях

Журналист Дмитрий Василец считает, что все эти телодвижения новой власти по «посадке» Порошенко вызывают только улыбку: «Унылые ЗЕ режимники предъявили Порошенко подозрение за внимание "некорректный приказ при назначении на должность". Вручили подозрение не за мародерство, не за государственную измену, не за продажу должностей заграничным чиновникам, а за "неправильную бумажку". Уверен следующее "подозрение" Порошенко предъявят за переход проезжей части в неположенном месте, или за то, что он бабушку через дорогу не перевел… Предлагаю Зеленскому выйти, и честно сказать за сколько денег Порошенко продали его уголовные дела, и кто за это платил, может Байден, может МВФ или он сам. Нечего держать народ за дураков, и так все понятно…»



«Сетевые адвокаты» Порошенко тоже отписались на злобу дня. Бывший нардеп Сергей Высоцкий так видит ситуацию: «То, что для ареста пятого президента и лидера оппозиционной фракции парламента — человека без сомнений влиятельного, теперь не требуется голосование позволяет Зеленскому скрыть еще один факт, который раскрылся бы в случае голосования по снятию неприкосновенности с Порошенко в парламенте — факт того, что голоса бы за это решение были бы отданы не только "Слугами народа", но и олигархическими группами и пророссийской фракцией. Потому что уголовное преследование Порошенко — это настоящий подарок для Путина. Подарок не только в разрезе личной антипатии, которую испытывает российский диктатор к пятому президенту Украины. А прежде всего потому, что политические репрессии — лучший инструмент для международной изоляции Украины. Кремль никогда не преуспевал в реализации своей политики в сопредельных странах в случае, если в этих странах сохранялась сильная парламентская демократия".



И далее в том же духе автор пытается создать на основе собственных представлений о прекрасном теории, согласно которой Москва очень заинтересована в разрушении демократии в странах бывшего СССР. Конечно, никаких фактов, подтверждающих эту довольно странную, если не сказать болезненную ложь, Высоцкий не приводит. И в ситуации с Порошенко он видит какую-то извращенную политическую схему: "Сколько бы мы не говорили о своих европейских устремлениях, пишет Высоцкий далее, — подобные действия Зеленского перечеркивают весь тот путь навстречу цивилизованному миру, которые несмотря на войну и кровь мы проделали за последние шесть лет. Безответственное поведение президента Украины дают Путину возможность сказать лидерами свободного мира: "Смотрите, я же всегда говорил вам о том, что мы — один народ. Украинцы неспособны к постройке демократического государства. Они не разделяют ваши ценности. Пусть возвращаются туда, где им будет комфортно — в нашу сферу влияния".

Делами против Порошенко, Федыны и прочих преследуемых, Зеленский расписывается не только в своей политической несостоятельности,- утверждает Высоцкий, — но программирует нестабильность внутри страны и подрыв нашего внешнеполитического курса. Украинцы наконец-то должны понять, что люди с советской ментальностью не способны выстраивать вокруг себя ничего кроме Гулага. И определиться с тем, готовы ли они защищать нашу демократию, а значит и свое будущее от очередного алчного царька. И ставки в этой игре намного выше чем судьба отдельно взятого политика Порошенко. Что бы об этом кто не думал».



Политолог Павел Нусс зашел с козырей — процитировал твит Курта Волкера, который тоже осудил попытки привлечь Порошенко к ответственности: «Очередной сигнал Зеленскому от авторитетных личностей цивилизованных стран. В этот раз экс-специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Волкер прокомментировал на своей странице в твиттере преследования Президента Порошенко, как по мне, жестко и даже раздраженно, о чем свидетельствует справедливая категоричность:

«Выбор, кого преследовать, — это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение — строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа», — написал Волкер в своём Twitter.

К концу рабочего дня и в ближайшие дни лидеры европейских политических партий и институтов, американские политические лидеры будут интенсивней получать новости из Украины, и Зеленскому придётся отвечать на дипломатические «письма счастья», потому как он переходит дозволенные черты всех писаных и неписаных правил и законов, потому как все эти нелепые попытки внести ему подозрение и угрозы принять меру пресечения в виде взятие под стражу по делу назначение Сергея Семочки первым заместителем главы внешней разведки — является юридически ничтожным и свидетельствует, что деятельность Порошенко на посту главы государства, была прозрачной и действительно безупречной, потому как за целый год интенсивных поисков на него ничего не нашли и не смогли найти существенного.

Мир это чувствует и уже прямо говорит Зеленскому: «Володя, не занимайтесь откровенной хе@ней — оставьте Президента Порошенко в покое».

Дальше будут действия».



Политолог Руслан Бортник отметил преемственность в украинской политике: «Янукович посадил Тимошенко и "сел" сам…Порошенко пытался посадить Януковича и готовится готовится "сесть"… Зеленский пытается посадить Порошенко… Институт Президентства себя дискредитировал полностью».



Бывший министр юстиции Елена Лукаш отметила, что очередное шоу с участием Порошенко — это только очередная информационная уловка для отвлечения внимания электората: «Как это банально — прикрыть меморандум с МВФ подозрением Порошенко.

Подозрение было почти готово в декабре 2019».



Журналист Наташа Влащенко нашла общее в поведении Порошенко и Стерненко — страх: «Политики- ужасные люди. Любой взрослый мужчина приходит на допросы в дбр или набу, гпу или сап, молча подав охране паспорт. И только политики оплачивают свой приход, заказывая картины, бой барабанов, флаги и бравурную музыку. Кстати, Стерненко утверждает, что он вчера приходил по приглашению в СБУ, но « следователь сбежал». Сотрудники сбу утверждают, что приходил его адвокат, а не сам герой. Не знаю, кто прав, но мало верю, что Сергей способен куда- то войти тихо и по- деловому, без репродукторов, криков, речевок и прочего сопровождения. Зачем это все? От страха, зачем же еще».

