Госпредприятие «Антонов» намерены ликвидировать. Именно так расценивает действия властей трудовой коллектив предприятия, который во вторник вышел на акцию протеста под стенами завода. Также 9 июня в «Укроборонпроме» приняли решение об увольнении руководителя главного авиационного гиганта страны Александра Донца

«Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичюсом 9 июня. Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов", — эта информация была обнародована на официальном сайте предприятия. Решению предшествовала проверка, в результате которой были выявлены злоупотребления и нарушения. «По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", — говорится в сообщении «Укроборонпрома». Все эти данные были переданы в правоохранительные органы — СБУ и НАПК. Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua

Против политики реформирования ГП «Антонов» и вышли сотрудники на акцию протеста. Профсоюз предприятия опубликовал обращение к властям, в котором обращает внимание на вопиющую ситуацию вокруг флагмана авиапрома Украины: «В связи с агрессивной политикой, которую концерн "Укроборонпром" проводит в авиационной отрасли и относительно ГП "Антонов" в частности, профсоюзы инициировали проведение открытой пресс-конференции с участием коллектива Предприятия. Мы должны констатировать, что ГК "Укроборонпром", в состав которого ГП "Антонов" входит с 2015 года, принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия». Коллектив также подчеркнул, что к проверкам стратегического режимного предприятия «Укроборонпром» привлек иностранные компании, которые тесно связаны с конкурентами ГП «Антонов». Проблемы предприятия ГП «Антонов» начались шесть лет назад. За это время не было выпущено ни одного самолета. В отсутствии заказов сотрудники завода винят «Укроборонпром». В свою очередь его руководитель Абромавичюс заявлял, что производство на «Антонове» остановлено из-за того, что более 60% комплектующих приходили из России. Из-за разрыва связей с РФ аэрокосмическая отрасль Украины понесла едва ли не наибольшие потери.

Политолог Никита Трачук прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем ФБ: «Прочёл новость, что сегодня сотрудники "Антонова" вышли на протест. Шесть лет — вдумайтесь! — они не получают заказы на создание новых самолётов. Шесть лет. Несколько поколений моих предков были причастны к созданию советской промышленности и инфраструктуры. Просто вдумайтесь: легендарный авиаконцерн "Антонов" шесть лет не получает заказы на создание самолётов. Знания, опыт, технологии уходят в никуда. Протестующие сотрудники завода говорят, что вскоре "Антонов" и вовсе развалится». Истерическая неизбежность, или Обреченные на ограбление © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

На сторону коллектива встал народный депутат Александр Дубинский: «Отмечу: убить украинский завод пытается человек, у которого даже нет украинского гражданства. Я говорю сейчас о руководителе концерна «Укроборонпром» Абромавичюсе, являющемся литовским гражданином. Как бы странно это сейчас не звучало, гражданином страны, входящей в НАТО. Авиационная отрасль — одна из последних высокотехнологических, которая еще не до конца добита реформаторами. Сохраняет в себе высокий интеллектуальный и технологические потенциал. На ее базе можно выстраивать множество других смежных отраслей, которые будут поднимать экономику».