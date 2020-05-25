В воскресенье в Киеве прошла акция «Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш» против политики президента на Донбассе. Участники протеста - члены националистических группировок «Нацкорпус», «Демократическая секира» и общественной организации «Дело громад». С какими лозунгами вышли на столичную улицу протестанты, анализировали в соцсетях эксперты

Юрист Андрей Портнов, чье имя не раз упоминали на акции протеста в связке с Зеленским и Януковичем, написал о своей роли в реванше: «На акции Стоп-реванш, кроме воров, причастных к незаконной добыче янтаря, вырубке леса, хищениям из бюджета, мародёрству в армии и отмыванию преступных доходов в офшорах, выступил еще известный вор, депутат партии Майдана и герой революции Левус, выразивший со сцены обеспокоенность, что сегодня происходит реванш Портнова. Напоминаю создавшим Стоп-реванш ворам, что Левус подозревается Национальным антикоррупционным бюро в присвоении бюджетных средств, которые он украл якобы для найма депутатского жилья, скрыв собственную квартиру в Киеве. Ему избрана мера пресечения и изъяты паспорта. Это одно из самых гнусных преступлений — получать из бюджета деньги, фальсифицируя информацию об отсутствии места жительства и выдавая себя за бомжа. И всё это зачуханное воровское когутьё — и есть главный символ вашего сегодняшнего Стоп-Реванша, позорные вы воры и моральные уроды».

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Политик Геннадий Балашов написал свое видение происходящего в Киеве: «Чего на самом деле хотят #СтопРеванш? В воскресенье на Майдане сошлись силы совершенно разных идеологических направлений: порохоботы и националисты («Демократическая секира», «Нацкорпус», «Свобода», «Дело громад»). Их выступления не содержали целей будущего, которые могли бы крепко и надолго объединить население и самих активистов. Это были требования к Зеленскому под лозунгом «нет капитуляции!» Националисты напоминают президенту, что они есть. Хотя с точки зрения рейтинга, судя по опросам электоральных предпочтений, ни патриотов, ни националистов в Украине уже практически нет… Они поддерживаются искусственно — через финансирование СБУ или МВД. Националистам не нужно менять президента, им нужно держать его в страхе, чтобы он охотно шёл на уступки!

ЧЕГО ХОТЯТ НАЦИОНАЛИСТЫ? Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

— Чтобы Зеленский не вздумал смещать или каким-либо образом мешать министру МВД Авакову, который является гарантом безопасности президента и страны.

— Чтобы судебные органы не преследовали за убийства, грабежи и взятки тех, кто попался от патриотических движений.

— Чтобы на государственные должности назначали представителей националистических организаций и тех, кто стоит за ними.

Именно этим задачам и была посвящена акция.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

Судя по всему, руководство патриотических движений знает, что президент боится. Ведь националисты не единственные, кто пытается его запугать. Это делают и олигархи, на чьи интересы он наступает, проводя реформы МВФ… Слабости Зеленского и его запутанность в государственных делах сейчас используют против него, принуждая его к уступкам страхом. Если бы Зеленский это понимал, если бы у него были советники, которые способны отличать настоящее народное движение от фальшивого, он сделал бы ряд резких заявлений, уволил с руководящих постов провокаторов и поставил националистов на место. Но президент, как улитка, прячется в свой домик «95 квартала». Он окружил себя знакомыми, которые не способны ему помочь ни советом, ни делом. СБУ причастна к сокрытию резонансных убийств и сращиванию с бандами радикалов. Соцсети о «деле Стерненко» © Facebook, Георгий Бариленко

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если от президента не последует резкой реакции в ответ на акцию протеста, националисты перейдут к следующему шагу. Это политическая изоляция Зеленского (т. е. лишение его монобольшинства в парламенте) и попытка захвата власти (назначение своего премьер-министра и переход парламента под его контроль). Это реальная опасность! Так как Украина — парламентско-президентская республика, Зеленский лишится рычагов влияния, если премьер-министром будет назначен представитель враждебного ему клана. Уже сегодня у Зеленского вполовину меньше власти, чем когда он только вступил в должность — он теряет своих министров и людей в парламенте.

ЗЕЛЕНСКИЙ забывает о том, что народ избирал его как президента, который сломает систему! Он пытается со всеми договориться, подстроиться, не меняя самой сути государственной системы. Если он будет делать так и дальше, Украина погрузится в очередной политический кризис».

Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что всплеск протестов и беспорядков — это прямой результат бездействия Зеленского и невыполнения его предвыборных обещаний: «Год тому Зеленский получил свой пост, бесконечное доверие и надежды людей. Юбераллесы, гимнопевцы, активисты всех мастей попрятались под лавки и сидели тихо как мышки. Вся эта свора со страхом ждала исполнения обещания про приговор и вздыхала над личными обезжиренными рейтингами. Правозащитники фиксировали спад преступлений и заявлений на почве ненависти. Лето было спокойным. А потом все поняли, что бояться некого и нечего. И понеслось. Сегодня у патриотов-по-вызову акция «стоп-реванш». Странная акция. Их требования у Зеленского и так в самом приоритете. Осталось разве что отдать им своё кресло. Слушайте, зе-команда, всю эту оскорбительную лють и терпите. Заслужили.»

Политолог Виктор Таран написал о стратегии, направленной на будущие местные выборы и рисках для националистической Украины: Несколько слов в контексте акции «Стоп реванш». Мне кажется, что участники недооценивают еще один потенциальный реванш, который придет осенью в Украине с неожиданной стороны. Вот посмотрите на эти две картинки. На одной — рейтинг партии Шария. На второй — билборды, которыми оклеены юг и восток Украины. Как видите — Шарий активно работает и его рейтинг продолжает расти. На сегодня в отдельных областях его рейтинг «достиг» и превысил 10%. Скажу больше — в Киеве он почти 5%

Что это значит? Все просто. На следующих местных выборах при нынешнем законодательстве, предусматривающий «партизацию советов», подавляющее большинство (более 2/3 депутатов) в юго-восточных местных советов с большой вероятностью захватят три партии. Слуги, ОПЗЖ и — партия Шария. (Конечно, в отдельные Советы пробьются местные партии мэров и Европейская солидарность. Но на общем фоне они не будут играть роли). А теперь представьте, какие решения наголосуют эти политические силы.

Вариантов множество — от специфики применения русского языка в регионе до отмены декоммунизации. Худший вариант — провозглашение парада суверенитетов в отдельных областях и регионах как это было в 2014 году. (Бессарабскую Народную Республику помните?) Как бороться с этим сценарием? Пока трудно сказать. Как минимум на этом этапе проевропейские партии должны перестать вести внутренние войны и — объединившись начать строить совместные стратегии на местных выборах 2020

Ну и конечно, не нужно проводить выборы при открытых списках в городах меньше 90.000. Иначе их тоже оккупируют сторонники Шария и ОПЗЖ. Если этого не сделать после местных выборов нас ждет опасный сценарий, который может привести к политическому сепаратизму с последующим расколом страны».

Политический эксперт Юрий Романенко написал свои эмоциональные впечатления: «Акция «Стоп, реванш» порохоботов в Киеве напомнила, как хорошо, что мы не выбрали Порошенко и всю эту шоблу его унылых прихлебателей год назад».

Бизнесмен Евгений Черняк обратил внимание на лица, представляющие Стоп Реванш: «Ведущий СтопРеванша на киевском майдане: Лучшая реклама реванша! Реванш, приходи уже быстрее. Такие ‘стопы' за гранью понимания».