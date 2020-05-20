В Киеве на лужайке перед Мариинским дворцом прошла пресс-конференция президента Владимира Зеленского, где он подвел итог годовщине своей каденции. В социальных сетях эксперты и журналисты подвели свои итоги и поделились впечатлениями

Одесский блогер Ирина Медушевская из оппозиционного лагеря нашла много общего пресс-конференцией с Днем пионерии, которые почти совпали по дате: «Так бездарно, так инфантильно, так тупо, так непрофессионально, такая себе аматорская сходка на лужайке в пионерлагере, где вожатый, которому просто нужно летом где-то подхалтурить, поучает пионеров как им тут эту смену пережить.

А вот пионеры всерьёз делают рыло, шо им интересны правила вожатого. А вот бы взяли, и не пришли на собрание, а то повышают уровень самодостаточности вожатому, ну да, им же эту смену в пионерлагере нужно пережить, таковы правила, по которому пионеры живут, они ж клятву давали! Боже, шо я делаю в этом пионерлагере, и почему этот чувак мой вожатый? Хотя, акакаяразница? Я же по асфальтированной дороге, освещенной фонарями туда ехала…»



Народный депутат от партии «ЕС» Виктория Сюмар поделилась своим впечатлением:

«Первый год президентства Владимир Зеленский выезжал на популизме. Он говорил то, что хотел слышать избиратель. Но у любого популизма должен быть ресурс. Тот ресурс, который страна накопила за последние пять лет, за год иссяк. Уже. Страна на пороге колоссального экономического кризиса. Во время войны и мировой рецессии. Маятник рейтинга качнулся в другую сторону. Как отвечает Зеленский? Системной политикой и реформами? Он на это не способен. Он приступил к тактике уничтожения конкурента. Производством фейковых уголовных дел и фейковых информационных скандалов.

Чтобы уничтожить Того, кто в условиях стремительного кризиса может удержать ситуацию в экономике и на фронте, обеспечить международную поддержку и европейский вектор. И неважно, что цена этого сведения счетов — уже почти непреодолимая «токсичность Украины» в международных кругах…

Неважно втягивание страны во внутренние американские разборки, в которых Украина обречена проиграть. И потерять американскую поддержку навсегда.

Безразлична потеря того стратегического партнерства с США, которое выстраивалось годами, невероятными дипломатическими усилиями.

Неважно, что это бросает Украину в полную российскую зону влияния… Или в югославский сценарий. На кону же — власть «великого лидера современности»…



Потиттехнолог Дмитрий Раимов признался, что испытывает смешанные чувства и итоги: «С одной стороны начинается проект «второй срок», который даст раскол. Многие хотели, думали, что Зеленский на один срок. И были готовы потерпеть, чтобы потом сменить его и других «первых».

А теперь будут создавать свои проекты и чего уж, укорачивать рейтинг. Чтобы 10 лет не быть тенью (2 срока). Плюсы — пока что рейтинг высокий и есть у него желание, значит стабильность планирования. Из минусов — эмоции в сторону каналов и части журналистов. Да, одних финансируют Штаты, а других из России. Но не повод на эмоции. Вижу, что допекли. Юмор местами уместный. Местами такое. Есть вопросы к организации. Конечно «5000 гривен не бедность» — тут конечно ой. Языковой вопрос, который задал Назаров — привет рост рейтинга «Оппозиционный блок» и партии Шария. Вчера была хорошая социология о поддержке президента на юге и востоке. Ну теперь будет снижение. Это «кидок» электората».



Общественный деятель Александр Скубченко тоже обратил внимание на языковой вопрос: «Зеленский сегодня на прессухе заявил, что проблемы языков не существует в стране, менять гуманитарную политику не видит смысла, и что все должны знать украинский язык. Не стоит вестись на дешёвую манипуляцию "вам никто не запрещает разговаривать на русском". Ведь право на родной язык — это не только право на нём разговаривать. Это ещё право видеть и слышать на родном языке — телевидение, радио, театры, книги, а так же — право получать воспитание, образование и информацию на нём. Но всё это в Украине запрещено для русского языка. То есть, проблема реальна, а не надуманная. Зеленский избирался президентом с обещанием провести аудит языковой политики после избрания. Но после избрания не только не смягчил гуманитарную политику, но и запретил среднее образование на русском языке (16 января "слуги" приняли вместе с Парубием и Вятровичем закон, а Зеленский его подписал). Язык всегда исходит не от государства, а от народов, государство населяющих. Есть Канада, но нет канадского языка, в Канаде — языки народов, её населивших и создавших. В Украине так же: не "росийска мова" или "язык оккупантов" (читай: пришлый, чужой язык), а именно язык русский — язык наших предков и нашей земли, на которой образовалась Украина. Языки в государстве (родные) и язык государства (государственный) — суть не одно и тоже и по статусу и по сути. Подменять родные языки государственным — преступление. Изучать украинский язык в школе и обучаться на нём — это тоже две большие разницы. Гораздо легче изучить украинский ребёнку на своём родном языке. Но — нет, власть ломает детей, лишая прав человека. Кроме того, закон чётко определяет тех, кто ДОЛЖЕН знать украинский язык. Например, министр Аваков. Но он не знает, и ему можно. А человек знать НЕ ОБЯЗАН, напротив — обязанность государства предоставить государственный сервис и помощь каждому своему гражданину на понятном для него языке. Разумеется, речь о нормальном государстве, где власть для людей на деле, а не как у нас. Я так же плачУ налоги, как и те, для кого родной язык — украинский, я так же живу в Украине, "не понаехал". Но я лишён прав на родной язык у себя дома властью, которая "для людей". В 1991 году мы все вместе, многонациональный народ, создали Украину. В Декларации о государственном суверенитете записано, что граждане Республики всех национальностей составляют народ Украины. Не одна украинская нация, а ВСЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. В равных правах. И в этом наше богатство: в многообразии и разнообразии культур и языков. И власть Зеленского должна вспомнить, что Украина — это народ, а не нация. И понять, что "одна страна — одна нация — один язык" — это нацизм в многонациональном государстве. Не переходить на мову после назначения, встраиваясь в существующий порядок, а менять гуманитарные тренды. Иначе у Украины нет будущего».



Политолог Руслан Бортник заметил усталость президента и неготовность подводить итоги первого года президентства: «По пресс-конференции Президента

Главный тезис — возможно пойду на второй срок (я пришел всерьез и надолго).

Главный мотив — управление информационным потоком по итогам года.

Главный вывод — Зеленский устал (3 часа сегодня против 14 последнего Земарафона), и не готов подводить ни итоги года (нет аудита страны, анализа социально-экономической и политической ситуации), ни давать четкого виденья будущего.

Президент гордится своими высокими рейтингами и борьбой с коронавирусом, ревниво относится к критике СМИ, и взял на себя ответственность за кадровую политику; его волнуют местные выборы (особенно в Киеве) и пленки Деркача.

В целом: хороший формат, много хороших вопросов от журналистов и эмоциональных ответов от Президента, НО крайне мало НОВОЙ информации и содержательных ОТВЕТОВ».



Бывший народный депутат Борислав Береза сравнил Зеленского со сказочным персонажем, который много говорил неправды и мало набрался опыта и знаний для управления страной: «Как известно у Пиноккио из-за каждой лжи рос нос. Если бы Зеленский был Пиноккио, то после большинства его ответов на сегодняшней пресс-конференции у него нос был бы длиннее, чем он сам и он бы упал, как украинская экономика. Но особенно меня повеселил яркий ответ Зеленского журналисту, который напомнил президенту о его обещании не следовать традициям непотизма и не назначать своих армейских друзей и кумов на должности. Зеленский сказал, что все назначенные не кумовья и не армейские друзья. Видимо он не знает, что для того, чтоб у тебя появились армейские друзья он должен был служить в армии. А Зеленский служил в Квартале. Видимо это он запамятовал. А вообще, сегодня стало понятно, что за год он не стал компетентнее. И президентом не стал. Точка».

