Совет нацбезопасности и обороны Украины продлил запрет на российские соцсети. Политолог Руслан Бортник считает этот шаг ошибочным и предлагает несколько вариантов того, как власти страны могли бы не только не запрещать интернет-ресурсы РФ, но и извлечь из них выгоду

По соцсетям

Необходимо контролировать не соцсети, а информацию которая в них циркулирует. Запрещать любой интернетпродукт в наше время, это все равно что запрещать дороги и мосты — люди будут пользоваться несмотря на запрет.

Свободное общение опасно для Украины. Почему Киев боится российских соцсетей © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

— вести переговоры с частными собственниками этих сетей об обязательном переносе части серверов (украинских пользователей) и офисов поддержки на территорию Украины;

— выполнения законодательства Украины в работе этих сетей — контроля над распространением контента (в том числе и в сегменте национальной безопасности);

— создания рабочих мест и оплаты налогов в Украине.

При выполнении этих требований эти соцсети могут работать в Украине.

Согласен с "Зеленским до Президентства", что просто блокировать российские соцсети — это неэффективная и страусиная позиция которая несет больше вреда нежели пользы:

— число пользователей этих сетей уменьшилось не критически (просто благодаря vpnэнам — они теперь стали "американцами", "европейцами" или "австралийцами");

— эти соцсети входят в топ-10, 20 наиболее посещаемых сайтов Украины;

— мы потеряли/отказались любой контроль над контентом этих соцсетей — сами превратили их в потенциально вражеский инструмент;

— мы потеряли рекламный рынок и доступ к аудиториям РФ, РБ, других стран, где популярны эти сети — ведь пользование ими — это дорого с двусторонним движением.

P.S. Эти же требования необходимо продвигать в переговорах и с другими соцсетями.