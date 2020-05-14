Обращали ли вы внимание, что так называемые активисты, которых финансирует Запад, их еще называют «соросята», всегда уделяют особое внимание деятельности Министерства здравоохранения. И если министр не из их "орбиты", то все ресурсы активно атакуют как лично министра, так и любую инициативу министерства в целом. Не стал исключением и новый министр здравоохранения Степанов.
Сначала его критиковали за «недостаточно жесткий карантин». Затем за то, что министерство купило защитные костюмы дороже, чем ДП Медзакупки. По итогу, правда, выяснилось, что речь шла об абсолютно разных видах защитных костюмов с разной степенью защиты. Их цена в мире вообще колеблется от 30 до 50 тысяч гривен, в зависимости от степени защиты и назначения. Сейчас атакуют за «затяжной карантин», пересмотр медицинской реформы, за слишком длительный аудит медицинской системы. Это при том, что западные аудиторы в свое время говорили, что им для того, чтобы просчитать «стоимость медицины» в стране и провести глубинный аудит необходимо 6-9 месяцев. Но мы пока живем по правилам «кто громче крикнет», тот и молодец.
Очевидно, что если вдруг произойдет новая вспышка коронавируса, то Кабмин в целом и МОЗ, в частности, начнут обвинять в том, что рано вышли из карантина. Это при том, что никаких «перемог», пока так называемые прозападные активисты были на рулях украинской медицины, не было. За целых три года чуда не произошло, систему не реформировали, сотен больниц не построили, всех пациентов не вылечили, а врачам зарплаты не подняли. Простые украинцы не ощутили никаких улучшений за три года их управления медициной, об этом свидетельствуют все соцопросы. Так о чем мы вообще говорим?