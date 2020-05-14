Политолог Вадим Карасев раскритиковал прозападных украинских активистов, которые раз за разом выбирают мишенью для своей критики Министерство здравоохранения страны и его главу, если он не из их числа

Обращали ли вы внимание, что так называемые активисты, которых финансирует Запад, их еще называют «соросята», всегда уделяют особое внимание деятельности Министерства здравоохранения. И если министр не из их "орбиты", то все ресурсы активно атакуют как лично министра, так и любую инициативу министерства в целом. Не стал исключением и новый министр здравоохранения Степанов.

Скубченко: «Соросята» выбивают окружение Зеленского, как кегли в боулинге © Facebook, Александр Скубченко

Очевидно, что если вдруг произойдет новая вспышка коронавируса, то Кабмин в целом и МОЗ, в частности, начнут обвинять в том, что рано вышли из карантина. Это при том, что никаких «перемог», пока так называемые прозападные активисты были на рулях украинской медицины, не было. За целых три года чуда не произошло, систему не реформировали, сотен больниц не построили, всех пациентов не вылечили, а врачам зарплаты не подняли. Простые украинцы не ощутили никаких улучшений за три года их управления медициной, об этом свидетельствуют все соцопросы. Так о чем мы вообще говорим?