Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Украины Максим Гольдарб обрисовал тяжелую экономическую ситуацию в стране, раскритиковал нынешние власти и дал советы гражданам, как им сопротивляться такому положению вещей

Максим Гольдарб в большом интервью: либертарианство vs.социализм © Скриншот из видео Украина.ру

Власть в Украине никогда не была справедлива к людям, и нынешний кризис обнажил человеческую незащищенность перед государственной машиной во сто крат.

Министры выписывают себе премии и надбавки в 600 %, жульё в нефтегазе получает незаслуженные миллионные зарплаты, при этом правительство отказывает учителям и врачам в несколькотысячных доплатах и сокращает их.

Бизнес в связи с пандемией наглухо сворачивают, при этом «зелёные слуги» дают «зеленый» свет ломбардам, потому что их сеть принадлежит «зеленому» боссу парламента и потому, что знают, что разорённые люди понесут свои ценности туда за бесценок.

Как подачку, пенсионерам бросают 1 тысячу, при этом устанавливают многотысячные штрафы за, например, отсутствие медицинской маски, цену на которую сами же задрали в десятки раз.

Полученные бесплатно от других стран как гуманитарная помощь защитные средства продают нам в супермаркетах.

Лечение от нового вируса для большинства стоит неподъёмных денег, больницы в большинстве случаев не готовы и не оборудованы, но для себя «зелёная» власть обустроила отдельные палаты и полный спектр медицинских возможностей. Пандемия, как война для Порошенко, для них стала источником обогащения.

Все это – несправедливо, цинично, подло, но ими, как законодателями, возведено в ранжир закона. И на тысячный вопрос «как жить с этим всем и поступать нам, гражданам своей страны», отвечу: не надо ждать мессию, начните с малого, вспомните, что Вы — люди и граждане, и начните сопротивляться.

Сопротивляться в любой форме грабителю, насильнику, мошеннику, преступнику — законно по сути своей и справедливо.

Когда вы отгоняете паршивца, который обижает ребенка, или собаку, или кошку, заступаетесь за слабого – это акт сопротивления несправедливости.

Помощь в задержании бандита или во избежание нападения – акт сопротивления.

Обращение в суды, в полицию, применение физических усилий в случае обмана, попытки Вас разорить – акт сопротивления.

Отказ платить мошенникам — акт сопротивления.

Поддержка соседа, друга, знакомого, его защита — акт сопротивления. Справедливого, конституционно одобренного сопротивления. Из каждого маленького акта сопротивления высвобождается огромная энергия, которая становится примером и побуждает к сопротивлению других.

Пассивность, безропотность, безразличие — сегодня неприемлемы и преступны. Я раньше говорил: люди имеют право на протест. Сейчас утверждаю: люди обязаны протестовать и сопротивляться. Сегодня это — залог выживания. Каждый должен почувствовать себя личностью – нет другого варианта.

Зеленский обладает всеми полномочиями, но пользоваться он ими не умеет – Слободчук © пресс-служба президента Украины

Все мы, если хотим сохранить страну для себя и своих детей, должны научиться давать отпор паразитам, грабителям, мародерам.

Не надо быть жертвами.

Наоборот, ощущение нами своего человеческого достоинства и соответсвующее поведение – маленький взнос в одну большую копилку возрождения человеческого достоинства в Украине. Достоинства, которое в последние годы пытались затоптать и уничтожить. Нам самим надо начать чувствовать себя Людьми.