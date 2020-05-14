О СОПРОТИВЛЕНИИ, ПРАВЕ И ОБЯЗАННОСТИ
Власть в Украине никогда не была справедлива к людям, и нынешний кризис обнажил человеческую незащищенность перед государственной машиной во сто крат.
Министры выписывают себе премии и надбавки в 600 %, жульё в нефтегазе получает незаслуженные миллионные зарплаты, при этом правительство отказывает учителям и врачам в несколькотысячных доплатах и сокращает их.
Бизнес в связи с пандемией наглухо сворачивают, при этом «зелёные слуги» дают «зеленый» свет ломбардам, потому что их сеть принадлежит «зеленому» боссу парламента и потому, что знают, что разорённые люди понесут свои ценности туда за бесценок.
Как подачку, пенсионерам бросают 1 тысячу, при этом устанавливают многотысячные штрафы за, например, отсутствие медицинской маски, цену на которую сами же задрали в десятки раз.
Полученные бесплатно от других стран как гуманитарная помощь защитные средства продают нам в супермаркетах.
Лечение от нового вируса для большинства стоит неподъёмных денег, больницы в большинстве случаев не готовы и не оборудованы, но для себя «зелёная» власть обустроила отдельные палаты и полный спектр медицинских возможностей. Пандемия, как война для Порошенко, для них стала источником обогащения.
Все это – несправедливо, цинично, подло, но ими, как законодателями, возведено в ранжир закона. И на тысячный вопрос «как жить с этим всем и поступать нам, гражданам своей страны», отвечу: не надо ждать мессию, начните с малого, вспомните, что Вы — люди и граждане, и начните сопротивляться.
Сопротивляться в любой форме грабителю, насильнику, мошеннику, преступнику — законно по сути своей и справедливо.
Когда вы отгоняете паршивца, который обижает ребенка, или собаку, или кошку, заступаетесь за слабого – это акт сопротивления несправедливости.
Помощь в задержании бандита или во избежание нападения – акт сопротивления.
Обращение в суды, в полицию, применение физических усилий в случае обмана, попытки Вас разорить – акт сопротивления.
Отказ платить мошенникам — акт сопротивления.
Поддержка соседа, друга, знакомого, его защита — акт сопротивления. Справедливого, конституционно одобренного сопротивления. Из каждого маленького акта сопротивления высвобождается огромная энергия, которая становится примером и побуждает к сопротивлению других.
Пассивность, безропотность, безразличие — сегодня неприемлемы и преступны. Я раньше говорил: люди имеют право на протест. Сейчас утверждаю: люди обязаны протестовать и сопротивляться. Сегодня это — залог выживания. Каждый должен почувствовать себя личностью – нет другого варианта.
И я аплодирую протестам. Справедливым и конституционным, гражданским и абсолютно правомерным протестам медиков, учителей, пенсионеров, отечественного бизнеса, фермеров. Людям, которые не бояться не платить по незаконным тарифам. Это необходимо, законно, правомерно.
Все мы, если хотим сохранить страну для себя и своих детей, должны научиться давать отпор паразитам, грабителям, мародерам.
Не надо быть жертвами.
Наоборот, ощущение нами своего человеческого достоинства и соответсвующее поведение – маленький взнос в одну большую копилку возрождения человеческого достоинства в Украине. Достоинства, которое в последние годы пытались затоптать и уничтожить. Нам самим надо начать чувствовать себя Людьми.