Политолог Алексей Якубин полагает, что принятие закона о запрете передачи национализированных банков прежним владельцам свидетельствует о том, что тезис о президенте Украины Владимире Зеленском как ставленнике олигарха Игоря Коломойского становится все менее актуальным

Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк» © Facebook, Сергей Фурса

Весь год эта тема муссировалась, что вот Коломойский помогает избранию Зеленского в президенты, чтобы получить главный приз — "Приват" — назад или вместе с компенсаторами. И вот-вот это уже будет. В каждом решении президента, в особенности по банковскому или финансовому сектору, искали "тени Коломойского".

Аргумент — "Зеленский теперь президент Украины — и это меняет диспозиции прошлого с олигархами, и с Коломойским" — в таких дискуссиях, пропускались мимо ушей. Коломойским виделся всемогущим.

А вот теперь этот закон принят Верховной Радой.

Наверное, и теперь скажут — это такой хитрый план Коломойского. Но основоположному мифу это уже не очень поможет.