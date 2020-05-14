Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк»
Это еще не конец. Фурса объяснил, как Коломойский при помощи Конституционного суда может вернуть себе «Приватбанк»
© Facebook, Сергей Фурса
При моем критическом отношении к некоторым положениям банковского закона стоит признать, что на наших глазах происходит разрушение основоположного мифа «Зеленский — марионетка Коломойского».

Весь год эта тема муссировалась, что вот Коломойский помогает избранию Зеленского в президенты, чтобы получить главный приз — "Приват" — назад или вместе с компенсаторами. И вот-вот это уже будет. В каждом решении президента, в особенности по банковскому или финансовому сектору, искали "тени Коломойского".

Аргумент — "Зеленский теперь президент Украины — и это меняет диспозиции прошлого с олигархами, и с Коломойским" — в таких дискуссиях, пропускались мимо ушей. Коломойским виделся всемогущим.

А вот теперь этот закон принят Верховной Радой.

Наверное, и теперь скажут — это такой хитрый план Коломойского. Но основоположному мифу это уже не очень поможет.    