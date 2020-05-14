При моем критическом отношении к некоторым положениям банковского закона стоит признать, что на наших глазах происходит разрушение основоположного мифа «Зеленский — марионетка Коломойского».
Весь год эта тема муссировалась, что вот Коломойский помогает избранию Зеленского в президенты, чтобы получить главный приз — "Приват" — назад или вместе с компенсаторами. И вот-вот это уже будет. В каждом решении президента, в особенности по банковскому или финансовому сектору, искали "тени Коломойского".
Аргумент — "Зеленский теперь президент Украины — и это меняет диспозиции прошлого с олигархами, и с Коломойским" — в таких дискуссиях, пропускались мимо ушей. Коломойским виделся всемогущим.
А вот теперь этот закон принят Верховной Радой.
Наверное, и теперь скажут — это такой хитрый план Коломойского. Но основоположному мифу это уже не очень поможет.