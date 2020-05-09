8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения - альтернативный Дню Победы 9 мая. Но в самом обществе до сих пор не произошло примирения и взаимопонимания на этот счет. Соцсети разделены на два лагеря, у которых разные символы и смыслы Победы

Политик Николай Скорик написал серединный, политкорректный пост: «Выскажусь и я по поводу примирения. Скажу сразу: я за. Но примирение- это не победа одной стороны над другой. Это компромисс. Я живу в Украине всю жизнь и большую ее часть противостояние бандеровцев и москалей было в анекдотах. Часть страны считала победителями Бандеру и Шухевича, а часть Малиновского и Ковпака. И каждый праздновал своё не обременяя друг друга. Во времена 90-х в активной политике были и Черновол, и братья Горени, и Лукьяненко. Им было за что ненавидеть советскую власть. Но их политика того времени была намного более взвешенной. С 2014 все поменялось. Почему одну часть страны называют ватниками, колорадами итд и считают это нормальным, а когда напоминают про колоборантов и пособников фашистов возмущаются? Примирение заключается в том, чтобы мириться с наличием другой точки зрения. Прямо противоположной. После сотен и тысяч смертей примиряться непросто. Но, если мы хотим жить в одной стране, необходимо. Я же не выхожу махать красным флагом 1-го января и 14-го октября на их праздники. Почему горстка уродов позволяет себе оскорблять ветеранов 9-го мая? Я понимаю, что для ветеранов УПА и СС Галичина это не праздник. Ну так пусть и не празднуют. У них своё восприятие истории и действительности. Но не надо это навязывать внукам и правнукам победителей. А главное, самим ветеранам, которых, к сожалению, осталось очень мало. Примирение- это толерантность. Вчера премьер на встрече с депутатами ОПЗЖ сказал, что не хочет даже обсуждать тему Дня Победы. Это официальный государственный Праздник. Как такое может быть? Примирение- это то, как мы жили с 1991 по 2014. Да, неидеально. Но мы понимали, что мы живем в одной стране и должны друг друга уважать. Лично я стараюсь в публичной плоскости говорить и писать максимально толерантно по отношению к оппонентам. Хотя наверное имею моральное право на большую резкость. Но нам жить в одной стране. Если хочешь, чтобы уважали тебя, уважай противника. Пока встречного уважения я, к сожалению, не вижу. Поэтому не надо рассказывать про суть памятного дня 8-го мая. Когда будет желание примириться, пишите. Пока, опять же к сожалению, придётся пожить так. До смены власти. Действующая за год показала, что отличий от предыдущей нет. Завтра поздравим друг друга».



Народный депутат Макс Бужанский был не так сдержан в своих оценках: «Врать не буду, колебался, репостить, не репостить. Лень ввязываться в грызню, противно читать перевранные заголовки в сми, мелькают мысли о политкорректности и тд. Но перекурил и очнулся. Какая нахрен политкорректность? Перед кем? Перед людьми, которые хотят украсть Победу?) Перед людьми, которые пытаются оболгать и оболванить? Нахрен политкорректность. Знайте, единственный смысл появления в нашем информационном поле 8 мая- убить 9 Мая. Не верите- ответьте себе на вопрос, с кем вы должны примириться 8 числа. Не сможете, а вы не сможете, ответа тут не существует, всё, ребус разгадан. Вас просто пытаются обмануть и обокрасть, и ничего более».





Коллеге Бужанскому оппонировала нардеп из «Европейской солидарности» Виктория Сюмар: «В 2014 году мы с Владимиром Вятровичем имели сверх амбициозный план: начать праздновать День памяти и примирения 8 мая с маками, как это делает весь мир.

Тогда нас услышали. Яценюк и Турчинов впервые 8 мая вышли с этой инициативой, а Петр Порошенко сделал это традицией. И это больше, чем о дате. Это об идеологии. О том, что война — это страшно и вспоминать погибших надо помня и молитвой, а не громкими песнями с громкими празднованиями.

Это о том, что человеческая жизнь — ценность важнее, чем желание империй захватывать и перераспределять мир…. И о том, что хождение «бессмертными полками» и началом новых войн по всему миру — имперская циничная манипуляция. Светлая память тем, кто погиб в той страшной войне… и главное — никогда снова».



Российский журналист Максим Юсин процитировал свежее обращение главы МИДа Германии на счет смыслов и ответственности: «Министр иностранных дел Германии дал исчерпывающий ответ тем украинцам, полякам и прибалтам, которые пытаются по-новому взглянуть на историю Второй мировой войны, возложив вину за нее не только на Берлин, но и на Москву: "Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость».

И это тот случай, когда нечего добавить. Чётко, честно и очень своевременно».



Политик Михаил Папиев пошутил на тему о примирении:

«8 мая- это день примирения с тем, что День Победы- 9 мая!»



Украинский журналист Дмитрий Василец написал, что 8 мая для него обычный день: «Касательно байки про так называемый "день примирения". В упор не могу понять с кем нам рекомендуют примериться? С нацистами? Может с коллаборантами которые Гитлеру помогали? Может с бандами нациков крышуемых с посольств через СБУ и МВД?

Нам всякие шарашкины конторы типа "института нацпамяти" предлагают помнить, но мы в отличии от них, не только помним, а и чтим своих дедов и прадедов. По этому и празднуем день Победы 9 мая! По этому сегодня просто обычный рабочий день, а завтра большой праздник для украинцев».

