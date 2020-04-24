Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook написал, что рецепты по созданию новых рабочих мест, озвученные руководством Кабмина, абсолютно несостоятельны в современных условиях глобального кризиса

Идеи Шмыгаля продиктованы безысходностью и беспомощностью правительства. Рассказы о создании дешевых рабочих мест — это возврат к запыленным конспектам 90-х годов.

Что касается стереотипа о том, что любой кризис лечится с помощью строительства дорог, то он был и вовсе сформулирован во времена Великой депрессии в США в 30-х годах прошлого столетия. Без малого 100 лет прошло, мир пережил войны и кризисы, изменился до неузнаваемости, а стереотип остался и даже периодически используется украинским правительством. Между тем такие смысловые отсылки не только абсолютно бессмысленны, но и вредны.

Ключевая ошибка Шмыгаля заключается в том, что он не понимает главного: создание рабочих мест идет за инвестициями. Рабочие места не создадутся сами по себе, даже самые низкооплачиваемые. Уже не говоря о том, что нельзя решать проблему занятости, плодя трудовую бедность. Названо реальное число украинцев, оставшихся без работы из-за карантина © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Все болезни экономики лечатся деньгами. Правда, инвестиций нам ждать неоткуда: внутри страны денег нет, мировая экономика в кризисе. В таких условиях единственная верная стратегия — создание внутренних экономических кластеров.

Для начала нужно определить базовые фокус-группы потребителей, которые не зависят от кризиса. В первую очередь, это система госзакупок, отрасли, которые всегда функционируют (энергетика, транспорт), фармацевтический, биотехнологический, нефтехимический кластеры и т.д. В идеале нужно создать 10-15 кластеров, которые смогут в условиях кризиса увеличить свою капитализацию.

Идея в том, чтобы переориентировать внутреннее потребление на свой же внутренний продукт, занимаясь здоровым протекционизмом по отношению к отечественному производителю. То есть, покупать львовские трамваи, а не польские, использовать свою сельхозтехнику, а не белорусскую, создать авиационный кластер на базе "Мотор Сич".

Украине нужны не такие рабочие места, когда инженеры подметают улицы и подносят щебень, а такие, чтобы специалисты работали в реальном секторе производства и действительно поднимали экономику.