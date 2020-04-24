Читаю новости, как Украина помогла организовать чартер для заробитчан, которые полетели в гости к финнам собирать клубнику.
Это очень мило. Наша власть заботится за финский агросектор и помогает не сорвать сбор урожая.
За отечественный агросектор, правда, наша же власть почему-то не очень беспокоится и продолжает закручивать гайки и всячески ограничивать.
Притом, что свежий опыт эпидемии показал, что продовольственная нагрузка легла на отечественных производителей, а не на иностранных. И именно благодаря нашим местным компаниям у нас не случилась беда в виде продовольственного дефицита.
Но нет, чартер для финнов — это, конечно, важнее.