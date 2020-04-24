Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский на своей странице в соцсети Facebook заметил, что показная забота украинских властей об аграриях Финляндии выглядит особенно цинично на фоне «закручивания гаек» собственным сельхозпроизводителям

Читаю новости, как Украина помогла организовать чартер для заробитчан, которые полетели в гости к финнам собирать клубнику.

Это очень мило. Наша власть заботится за финский агросектор и помогает не сорвать сбор урожая. Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву» © Facebook, Андрей Дудко

За отечественный агросектор, правда, наша же власть почему-то не очень беспокоится и продолжает закручивать гайки и всячески ограничивать.

Притом, что свежий опыт эпидемии показал, что продовольственная нагрузка легла на отечественных производителей, а не на иностранных. И именно благодаря нашим местным компаниям у нас не случилась беда в виде продовольственного дефицита.

Но нет, чартер для финнов — это, конечно, важнее.