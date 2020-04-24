Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что стратегическая цель иска о госизмене Ермака и Кучмы, поданного Вятровичем – продолжение войны в Донбассе

Паранойя крепчает. Суд обязал Службу безопасности Украины завести дело против бывшего президента страны, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, а также против главы офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена», заявил депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

«Маленькая победа. Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении, и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ — готово, ГБР (Госбюро расследований) — приготовиться в понедельник». Украинцы заставили Зеленского ответить на требование уволить Ермака © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией. Решение о создании консультативного совета должно было быть окончательно принято на заседании 26 марта, но, как заявили в ДНР, Киев отказался утверждать создание этого органа.

Ранее Андрей Ермак говорил, что создание консультативного совета в Минске с представителями республик Донбасса не означает начало переговоров Киева с ополченцами.

Я так понимаю, что Вятрович подсуетился под возможную отставку Ермака, как человека, который реально сумел продвинуться в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе. Усилив таким образом давление на Зеленского не только мифической коррупцией брата Ермака, но и прямым обвинением в "госизмене". Фигура Кучмы в этом плане всего лишь дань создания иллюзии объективности возбуждения уголовного дела. Мол наша цель — не отставка Ермака, а поиск капитулянтов перед Кремлем в своих рядах.

Если отставка Ермака случится, то можно смело прогнозировать победу "партии войны" и продолжение кровопролития на Донбассе без всякого выхода на перспективу прекращения огня.