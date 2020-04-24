Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что фонд страхования на случай безработицы уже сейчас располагает суммой, недостаточной для предусмотренных выплат, а при увеличении числа безработных его дефицит станет еще больше

Пособие по безработице — это вообще тайна: сейчас общая сумма фонда страхования на случай безработицы — всего 15 млрд гривен, и это на весь 2020 год. Названо реальное число украинцев, оставшихся без работы из-за карантина © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Этих денег не хватит на то, чтобы платить всем безработным. А если учесть, что сейчас количество безработных резко выросло, то необходимо размер этого фонда увеличить хотя бы до 40 (а лучше — до 50) млрд гривен.

Но опять возникает проблема: где их взять? Формально фонд выплат по безработице формируется за счёт ЕСВ, но его на время карантина разрешили не платить, поэтому вообще непонятно, где они возьмут деньги.