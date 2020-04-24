Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что президент Украины Зеленский в своем видеообращении посоветовал изучать иностранные языки, что звучит особенно цинично на фоне тотального запрета русского языка

Зеленский в очередном видеообращении отметил, что сегодня — международный день английского и испанского языка, и предложил "прокачать" в карантин их знание. «Никого не хочу обманывать»: Беленюк рассказал, почему предпочитает русский язык © Facebook, Александр Андросов

Господин президент, 6 июня будет день русского языка — родного языка и языка общения большинства граждан Украины. И ваш тоже. И практически всей вашей команды. Надеюсь, вы хотя бы вспомните о нём.

А может, вспомните, что в нарушение 10 статьи Конституции, вместо свободного развития и использования русский язык в нашей стране подвержен дискриминации и запрету. И что вы — гарант Конституции и наших прав.

Но скорее всего — нет, не вспомните. Вы же даже образование нашим детям в школах на родном русском языке запретили.

Вам бы обратно на землю спуститься с небес своей прекрасной "страны в смартфоне". А то оторвались от людей сильно.