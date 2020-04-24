Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский на своей странице в соцсети Facebook заметил, что люди Ахметова представлены во всех ветвях власти, его бизнес-схемы работают, а приход в Кабмин Саакашвили лишь укрепит его позиции

Когда Зе выиграл выборы, то все эксперты обсуждали, что из всего олигархата в проект не вложились только двое: Пинчук и Ахметов. С первым все понятно: у него был "Голос" и ряд мелких инвестиций. По Ахметову же прогнозировали, что он лишится всего и ему придется договариваться и занести в разы больше, дабы сохранить хоть что-то. Прикладная украинская политэкономия. Как Ахметов с друзьями съел наше будущее © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

Сегодня можно с уверенностью говорить, что Ахметов смело может претендовать на лавры самого влиятельного олигарха страны: его люди представлены по всем ключевым направлениям, его схемы работают, при этом он не публичен, удалился из политического поля и сегодня выступает исключительно как меценат. И вот первое интервью Саакашвили выйдет на канале Ахметова.

В общем, если вы читали новость, что Ринат Леонидович за 7 лет потерял 80% своего капитала, то можете сильно за него не переживать.