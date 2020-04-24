Украинский публицист и блогер Мирослава Бердник на своей странице в соцсети Facebook отметила, что, воспользовавшись пандемией, украинские власти фактически лишили граждан страны каких-либо социальных прав и обезопасили себя от массовых протестов

Является секретом Полишинеля, что на Украине фактически не ведется борьба с эпидемией коронавируса. Помимо жесткого карантина, убивающего экономику.

Нам, называя ежедневно цифры все новых заболевших, забывают дополнить, что большинство из них продолжает находиться дома на самоизоляцции. Как это произошло с 80 заболевшими в общежитии в Вишневом, где люди продолжают находиться в условиях отсутствия в половине комнат воды и электроэнергии и общей кухни для всего общежития, где находится больше 200 человек, которые тоже заразятся. «Коронавирус стал политикой»: Шпаковский рассказал, как из Белоруссии сделали плохой пример для подражания © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Есть несколько показательных больниц в крупных городах, как Александровская в Киеве, куда попадают главным образом не последние люди. В остальном — заболевших отказываются госпитализировать даже в тяжелом состоянии. И зачастую он попадают уже в таком состоянии, когда остается только потом выдать труп с обязательством хоронить в конкретном ритуальном бюро, которое берет огромные суммы.

Единственное, чего добились — запугали людей, получив неформальное согласие на отказ от своих прав и свобод и создали условия, при которых можно продолжать это делать бесконечно, не опасаясь, что кто-то в таких условиях сможет организоваться для протестов. Т.е. можно принимать любые, самые античеловечные законы, можно продолжать медреформу имени Супрун и т.д.

Порошенко тихонько плачет в сторонке: а что, так можно было?