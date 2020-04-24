Кстати, сейчас идеальное время для проведения переписи населения. Все дома. Социальных работников нужно чем-то нагружать. Вот идеальный случай.
Единственное, что останавливает риск заражения. Тогда переписчики могут выступить в качестве переносчиков. С другой стороны, можно было бы предпринять меры предосторожности. Разослать анкеты заранее. Предупредить, как их правильно заполнить, а потом прийти в назначенное время и забрать, проверив информацию с безопасного расстояния.
Однако, как мы пониманием все, это слишком тяжелая задача для Второй Украинской республики. Так и помрет, даже точно не зная, сколько населения у нее и чем занимается. Ну, такова селяви.