Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook предложил властям воспользоваться уникальной ситуацией тотального карантина и провести всеобщую перепись населения Украины

Кстати, сейчас идеальное время для проведения переписи населения. Все дома. Социальных работников нужно чем-то нагружать. Вот идеальный случай. Демограф: Украине необходима классическая перепись населения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Единственное, что останавливает риск заражения. Тогда переписчики могут выступить в качестве переносчиков. С другой стороны, можно было бы предпринять меры предосторожности. Разослать анкеты заранее. Предупредить, как их правильно заполнить, а потом прийти в назначенное время и забрать, проверив информацию с безопасного расстояния.

Однако, как мы пониманием все, это слишком тяжелая задача для Второй Украинской республики. Так и помрет, даже точно не зная, сколько населения у нее и чем занимается. Ну, такова селяви.