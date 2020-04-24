Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook описал возможные сценарии взаимодействия нынешней украинской власти со скандальным экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили

Тема и доля возможного вице-премьера.

Саакашвили выплыв из глубины, привлекает к себе внимание, и заставляет прогнозировать его деятельность в правительстве Украины.

Шаткость его позиции и возможные конфликты с бывшими и новыми знакомыми во власти страны смущают многих. Понятно, что у Украины есть кураторы, которые присмотрят за всеми. Они не позволят, например, тому же Авакову делать то, что он хочет. Это раз.

К тому же Саакашвили ушел из Украины не совсем побитый. Он говорил: Порошенко — барыга! Народ подтвердил. Хоть его и сняли с крыши, он вернулся и восстановил гражданство. И трудно сказать, что он полтора года назад проиграл. Это скорее ничья или небольшой перевес в сторону Саакашвили по очкам. Он может сегодня сказать, что народ подтвердил его правоту. Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Да и выбора большого у Михо нет. Или сидеть без денег, или участвовать во всем этом, в расчете максимально продержаться. Продержаться — не значит что-то нареформировать. Все, что он будет предлагать, встретит противодействие.

Не нужно сравнивать Грузию с Украиной. Масштаб, размер стран, численность населения, стартовые условия, менталитет и многое другое не позволят перенести опыт Закавказья в европейскую страну. Поэтому Саакашвили будет не на реформе, а на предложении нереалистичных проектов.

Он будет конфликтовать и на скандале максимально пытаться укрепиться. А это значит — стать премьером, а потом замахнуться и на президента. По дороге можно срубить денег. Тоже не лишнее. Сейчас он в теме, но пока не в доле. А так он будет и в теме, и в доле.